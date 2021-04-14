下一任苹果 CEO 大猜想：谁会是库克的继任者

智东西 4 月 14 日消息，60 岁的苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）近日表示，他很可能在未来 10 年内离开公司，之后，谁来接替他的问题引起了外媒关注。外媒 AppleInsider 对此事进行了最新的猜测和分析，可能性较高的人选包括苹果发布会上常见的软件工程高级副总裁克雷格、COO 威廉姆斯，以及高级副总裁乔斯维克等。的确，10 年后库克将已经 70 岁高龄，如果仍担任 CEO，那时已是他任期的第 20 年。苹果的联合创始人史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）也只曾执掌帅印 14 年，所以库克的回答也在情理之中。

▲苹果 CEO 蒂姆・库克

自 2011 年接任苹果 CEO 以来，库克带领苹果走过了有史以来最成功的一段时期。尽管他的风格不像乔布斯那么浮夸，也不像乔布斯那样妙语连珠，但库克对待商业和生活的方式已经成为苹果的一部分，这种方式将持续到他的任期结束。接下来谁将接替库克，目前还不清楚，但该公司的管理团队中有一些候选人可以考虑。

01. 最佳人选：资历深厚，个性鲜明，正值壮年

▲ 苹果软件工程高级副总裁克雷格・费德里吉（Craig Federighi）

51 岁的苹果软件工程高级副总裁，克雷格・费德里吉（Craig Federighi）以热情、风趣、谦逊的演讲而闻名。他曾在 NeXT 与史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）共事，目前他的工作重心在于苹果的软件方面。他在苹果的资历深厚，而在一家标志性的、以个性为导向的公司，这一点尤为重要。

▲苹果高级副总裁格雷格・乔斯・乔斯维克（Greg“Joz”Joswiak）

而负责苹果全球营销的高级副总裁格雷格・乔斯・乔斯维克（Greg“Joz”Joswiak）也是如此。他 1986 年就加入了苹果，在公司内外都很受欢迎，而且他是一个知名人物。现年 56 岁的乔斯维克目前的工作是营销，但他在技术方面也颇有造诣，他曾在 Macintosh 团队工作，并帮助开发了最初的 iPod 和 iPhone。和费德里吉一样，他也是苹果公司主题会议的重要人物，完全有资格接任 CEO。

▲苹果首席运营官杰夫・威廉姆斯（Jeff Williams）

第三位是杰夫・威廉姆斯（Jeff Williams）。在接任 CEO 之前，库克曾担任苹果的首席运营官，而威廉姆斯目前就担任该职位。58 岁的威廉姆斯于 1998 年加入苹果公司，并在第一款 iPhone 的发布中发挥了关键作用。他还领导了 Apple Watch 的工程开发，这款手表在市场竞争中遥遥领先，使苹果成为了世界上最大的手表制造商。与费德里吉和乔斯维克一样，威廉姆斯也是苹果主题发布会的常客，去年 9 月，他被选为 Apple Watch Series 6 的发布嘉宾。在苹果公司，个性和风度很重要，而这三位候选人都很符合要求。他们中的任何一个接替库克，都会让投资者、员工和公司观察人士放心。如果库克在 10 年后离开，费德里吉将时年 61 岁，乔斯维克将 66 岁，威廉姆斯将 68 岁。

02. 传奇人物：身居高位，引人注目

▲苹果高级副总裁艾迪・库伊（Eddy Cue）

自乔布斯执掌苹果以来，艾迪・库伊（Eddy Cue）和菲尔・席勒（Phil Schiller）就一直是苹果高级领导层的一员，并在公司担任引人注目的职务。选择他们中的一个来接任 CEO 十分稳妥。库伊是苹果负责互联网软件和服务的高级副总裁，负责公司所有内容业务，包括 Apple Music、Apple Pay 和 iCloud。他自 1989 年以来一直在公司工作。

▲苹果前全球营销高级副总裁菲尔・席勒（Phil Schiller）

而菲尔・席勒（Phil Schiller）是苹果前全球营销高级副总裁，他现在是苹果公司的荣誉院士，但将继续管理 App Store 和苹果的活动。席勒和库克年龄相仿，都是 60 岁，而库伊 56 岁。考虑到席勒的年龄和他在苹果的地位，库伊似乎是这两人中更有可能的人选，但仍然排在费德里吉、乔斯维克和威廉姆斯之后。

03. 其他高管：乾坤未定，潜力黑马虽然这些名字在 2021 年可能不太显眼，但在库克离开之前的 5 到 10 年里，很多东西可能会发生变化。

▲苹果副总裁丽萨・杰克逊（Lisa Jackson）

丽萨・杰克逊（Lisa Jackson）是苹果公司负责环境、政策和社会倡议的副总裁，在库克的领导下，这一角色变得非常重要。因此，她近期不断出席苹果的主题演讲和产品发布会。在 2013 年加入苹果公司之前，她曾担任美国环境保护局局长。杰克逊已经 59 岁，加上她在苹果的短暂任期，似乎让她成了局外人。但她也是苹果领导层中最引人注目的女性，而且鉴于苹果将会继续推动公司员工的多样性，加上她的领导经验，由此，她成为了 CEO 一职的不错人选。

▲苹果高级副总裁约翰尼・斯鲁吉（Johny Srouji）

苹果负责硬件技术的高级副总裁约翰尼・斯鲁吉（Johny Srouji）负责苹果芯片项目（Apple Silicon project），该项目将引领苹果未来 10 年的发展方向。仅凭这一点就足以使他成为接替库克的绝佳人选。斯鲁吉现年 57 岁，自 2008 年以来一直在苹果工作，比 Jackson 的时间长一点，但比起其他候选人，这个任期还不算长。

▲苹果硬件工程高级副总裁约翰・特努斯（John Ternus）

苹果硬件工程高级副总裁约翰・特努斯（John Ternus）或许是这三位中最有实力的候选人。他从 2001 年开始担任这个职位，此后一直负责监督硬件工程工作，包括每一代和每一款的 iPad，最新的 iPhone 和 AirPods。苹果的官方简历还称，他是 “Mac 向苹果硅过渡的关键领导者。”我们不知道特努斯的确切年龄，但他在 LinkedIn 上的资料显示，他 1997 年毕业于宾夕法尼亚大学。据推算，特努斯可能在 40 岁左右。

04. 目前不在领导团队：暂淡出视线，但角色重要

▲丹・里奇奥（Dan Riccio）

今年早些时候，苹果公司宣布，丹・里奇奥（Dan Riccio）将过渡到公司内部的一个新的秘密项目。随后，里奇奥的名字和简历都从苹果的领导页面上被删除了，但人们相信他仍扮演着重要的角色。里奇奥自 1998 年以来一直在苹果工作，并于 2012 年与费德里吉一起晋升为高级副总裁。后来他卸任硬件工程高级副总裁，由特努斯接手。55 岁的里奇奥将成为接替库克的潜在候选人，但目前尚不清楚苹果是否会将他从他最新的项目中抽离，这使他在潜在候选人名单上排名较低。

05. 外部招聘：前任雇员、局外人士这似乎是一种不太可能的做法，但并不是完全没有可能性。尤其是对于一家上市公司来说，它可能会面临投资者要求其高调招聘的压力。也就是说，如果苹果要找一个局外人来担任下一任 CEO，可能会带来一些熟悉的前雇员人选。

▲苹果前首席设计师乔尼・艾夫（Jony Ive）

前首席设计师乔尼・艾夫（Jony Ive）名列榜首。现在 54 岁的艾夫已经退休，但他是否会对这个角色感兴趣还不得而知。

▲阿伦茨（右一）与库克

另一位值得考虑的人选是苹果前高级零售副总裁安吉拉・阿伦茨（Angela Ahrendts）。她有担任 CEO 的经验，在 2006 年到 2014 年领导了 Burberry。但她和库克年龄相仿，时年 60 岁。最后还有一种选择是，一个在苹果没有任何历史的人，但这种可能性微乎其微。苹果独特的文化和传奇的历史表明，无论谁接任苹果的下一任 CEO，他（她）都是目前在苹果工作的人。