携程：预计今年五一出游或将达到 2 亿人次新高

4 月 14 日消息，截至今日，通过携程预订五一期间的机票、酒店、门票、租车的订单量比较 2019 年同期，分别实现了 23%、43%、114%、126% 的正向增长。携程预计，今年五一旅游人次有望突破 2019 年五一水平达到 2 亿人次新高。

从携程机票的预订情况来看，目前五一多地部分航班经济舱已售罄。机票订单量已经赶超 2019 年同期水平，增长 23%。五一机票经济舱平均票价为 1021 元，超过 2019 年同期均价。上海、北京、三亚、广州、成都、重庆、西安、厦门、杭州、深圳位列前十大出行目的地。

从跟团游来看，截至 4 月 14 日，通过携程平台预订五一跨省跟团游的人数环比 4 月同期（覆盖清明节）增长近 6 倍。今年五一租车自驾跨省游也非常火爆，当前预订五一出行的租车订单比较 2019 年同期已达到 126% 的增长，其中近九成是跨省需求。

携程数据显示，截至 4 月 14 日，通过携程预订景区门票的人数对比 2019 年增长 114%。景区门票预订周期较短，预计在接下来的一两周内，门票预订将迎来增长爆发期。

出游主题方面，主题乐园、动植物园、博物馆、展览馆、建筑人文是五一假期最热门的几大景区类型。目前最热门的前十大景区是：上海迪士尼度假区、秦始皇帝陵博物院 (兵马俑)、广州长隆野生动物世界、珠海长隆海洋王国、成都大熊猫繁育研究基地、涠洲岛、龙门石窟、张家界国家森林公园、鼓浪屿和横店影视城。

携程数据显示，目前酒店订单量对比 2019 年已经实现 43% 的增长，多家高星酒店已经一房难求。相应的酒店订单均价水涨船高，赶超 2019 年同期均价。

数据显示，五一假期在携程平台报名私家团的人数比 2019 年增长 533%，人均花费为 4800 元，比 2019 年提升三成多。其中报名 5 钻私家团的人数占比高达 76%，相较 2019 年 5 钻高端消费游客显著提升超 4 倍。据了解，携程今年加大投入私家团品类的研发和生产，单自营业务今年新增 100 余家私家团供应商，全平台私家团产品数量实现 15.7 倍增长。