苹果 iPhone 13 mini/Pro 贴膜样品曝光：刘海凹槽更小，重新定位听筒和前置摄像头

IT之家4月14日消息 Twitter 用户 DuanRui 今天分享了两张 iPhone13 “贴膜样张”的图片，图片中显示了苹果 iPhone13 系列将采用传闻中较小的刘海缺口的设计。

▲图片来自@楼斌XYZONE

图片被认为是 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 mini 的屏幕 , 刘海凹槽明显变小 , 另外听筒扬声器被上移到顶部边框 , 去年传闻 iPhone 12 系列型号将采用这种设计，但最终未能实现。

据 iPhone 13 贴膜样品还显示，前置摄像头被移到了凹槽的左侧，这与之前配备 TrueDepth 摄像头的 iPhone 目前位于凹槽右侧形成了鲜明对比。

根据日本网站 Mac Otakara 报道，iPhone 13 的 TrueDepth 摄像头阵列 “越来越窄”，因为如图片中所描绘的那样，显示屏顶部的接收器将移动到外壳的边缘。DigiTimes 在今年 2 月份还声称，iPhone 13 将采用重新设计的 Face ID 系统，将使屏幕顶部的凹槽变小。

可靠的苹果分析师郭明錤也曾表示，iPhone 13 将拥有更小的凹口，不过他没有提到听筒被重新定位的问题。

IT之家获悉，自 2017 年在 iPhone X 上首次亮相以来，刘海凹槽设计一直没有改变。其他爆料称，iPhone 13 系列设备将采用 120Hz “ProMotion”LTPO 显示屏、更快的 A15 芯片、更大的电池等。