小鹏 P5 智能汽车发布：32 个传感器自动辅助驾驶，将于第四季度交付

IT之家4月14日消息 小鹏 P5 纯电动力轿车于 2021 年 4 月 12 日晚正式发布。这款车是全球首款量产激光雷达的智能汽车，共配备 32 个传感器，拥有 XPILOT 3.5 自动辅助驾驶系统，支持城市 NGP 功能。新车将于 2021 年第四季度交付，首先会在 4 月 19 日举办的上海国际车展亮相。

小鹏 P5 车长 4808mm，轴距 2768mm，NEDC 综合续航 600km。车头部位具有主动式进气格栅，采用隐藏式伸缩电动门把手，整车有着 0.223 的超低风阻系数。

这款车的车头两侧搭载 Livox 览沃科技提供的 HAP 激光雷达，单个横向视角 120°，针对低反射物体探测距离可达 150 米，角分辨率高达 0.16°*0.2°，点云密度等效于 144 线激光雷达。除此之外车身还配备 5 个毫米波雷达、12 个超声波雷达、13 个摄像头。此外，还具有一组高精度定位单元（GPU+IMU），能够实现 NGP 自动导航辅助驾驶。

小鹏 P5 车身高强度钢比例达到 46.8%，超高强度钢占比 13.8%，X-Safety 主被动安全系统能够提供自动紧急制动、盲区监测预警、车距提示等功能。

这款车内置 X-HP 智能热管理系统，配备热泵空调，保证乘员舱的舒适。电池方面，这款车的电池组具有 IP68 级别防水，采用无热蔓延安全设计电池，还能够防针刺。

内饰方面，小鹏 P5 搭载 1.493m2 屏幕通透式全景天幕车顶，具有航空头枕。前排座椅全平放倒设计，后排腿部有效空间近 1 米。这款车可以定制车载投影仪、47 英寸幕布、车载冰箱、智能香氛系统等，全面提高乘坐体验。车窗玻璃具有遮光板，便于在车内睡眠，拓展生活功能。

这款车搭载的 | Xmart OS 3.0 智能车载系统，可以进行丰富的娱乐功能，支持手机蓝牙数字钥匙解锁。小鹏 P5 配备高通骁龙 SA8155P 芯片，具有 12GB 内存、128GB 存储空间，具有强大的计算性能。该车还支持语音控制大疆 Mavic 2 Pro 无人机，视频画面可以实时传到中控大屏上。

IT之家了解到，小鹏 P5 的配备双花瓣式 18 英寸轮毂，轮胎采用米其林浩悦 3ST 系列，注重静音舒适性，为非防爆胎。前后轮均采用浮动式刹车卡钳。该车定价预计在 20 万元以上