索尼 Xperia 1 III 上架预约，国行发布会 5 月 20 日举行

IT之家4月14日消息 今天，索尼全球发布了 Xperia 1 III 旗舰手机，搭载了骁龙 888 处理器，配备了 4K 120Hz 屏。现在， Xperia 1 III 已经上架京东，5 月 20 日在国内正式发布，届时将公布更多产品信息及价格。

IT之家了解到，索尼 Xperia 1 III 由Alpha 9 系列微单相机工程师联合开发，同时还纳入了为改善摄影体验以及成片效果做出贡献的专业摄影师的宝贵意见。主要包括覆盖三摄四焦段影像系统的快速 AF 自动对焦性能，另外还增加了实时追踪技术，以便能够准确捕捉移动的拍摄对象。

Xperia 1 III 的镜头系统经过了蔡司光学的专门校准，蔡司T*镀膜涂层通过抑制光线反射，从而呈现出更加精美的画面细节和对比度。

Xperia 1 III 所搭载的三摄四焦段影像系统，配合快速、精准的 AF 自动对焦，让您能够尽情挥洒影像创意。得益于双核 PDAF 相位对焦传感器的加入，在连续自动对焦模式下，Xperia 1 III 能持续锁定移动的拍摄目标。即使是远距离拍摄，索尼的远摄镜头依然可以实现快速的 AF 自动对焦。

Xperia 1 III 拥有快速AF自动对焦性能的光学长焦镜头，即使在远处，也能捕捉到移动的拍摄目标。同时，70mm 和 105mm 两个焦段被安置在同一个拥有双核 PDAF 相位对焦传感器的远摄镜头上。因此，当您在 70mm 和 105mm 焦段间切换时，焦距调节镜片和AF自动对焦镜片能够通过协同工作，实现快速对焦。

Xperia 1 III 新加入的实时追踪功能，即使拍摄目标在画面中快速移动，也能实现持续、精准的对焦。实时追踪功能通过借助 AI 技术和 3D iToF 传感器测量与被摄目标的距离，从而精确地检测并聚焦目标，即使目标短暂离开视线，也能继续追踪。只需在屏幕上触摸您想要追踪的目标，即可实现实时追踪的效果。

配置方面，Xperia 1 III 搭载了 4K HDR OLED 120Hz 刷新率显示屏，搭载了高通 骁龙 888 移动平台，内置了一枚 4500mAh（典型值）的大容量电池，30 分钟充满高达约 50%，支持无线 / 反向无线充电。