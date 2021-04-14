消息称美国贝恩资本加入 CVC 阵营，联手竞购东芝

4 月 14 日晚间消息，据报道，英国私募股权公司 CVC Capital Partners 正与美国私募股权公司贝恩资本（Bain Capital）联手，起草一份收购日本东芝的提案。

上周五有报道称，CVC 计划联合几家日本公司和一家政府支持的投资基金，以 200 亿美元收购东芝。但昨日又有多位知情人士称，全球顶级投资机构 KKR 计划斥资逾 200 亿美元，与 CVC 竞购东芝。此外，多家美国和欧洲基金也在寻找投资机会。

与此同时，东芝今日宣布，公司 CEO Nobuaki Kurumatani 已辞职，CEO 一职由董事长 Satoshi Tsunakawa 继任。新管理层将以透明的方式审查这些收购要约。

报道称，CVC 计划在本周五之前提交一份修改后的收购要约，其中包括贝恩资本的加入。贝恩资本在 2018 年曾牵头收购了东芝旗下半导体部门 Kioxia，因此与东芝保持着良好的关系。当前，贝恩资本管理的资产规模约为 1300 亿美元。

新任 CEO Satoshi Tsunakawa 今日表示，东芝管理层将在收到正式提议后审查 CVC 的报价。根据当前的提议，CVC 将以每股 5000 日元（约合 45.61 美元）的价格收购东芝，并最早在 10 月份将其从东京证券交易所退市。之后，CVC 将致力于提高东芝的价值，以便在大约 3 年后重新上市。

CVC 在提案中还称，预计日本政府支持的投资基金 “日本投资公司”和日本开发银行，以及其他企业将参与此次收购。最终的提案，包括所有参与者的名字，预计将在 6 月份编制完成，收购要约将于 7 月初发出。

另据据接近 CVC 的人士表示，CVC 愿意将东芝的多数控制权交给日本国内投资者，以使其 200 亿美元的出价为日本政府所接受。