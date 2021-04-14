加上 iPad 同款屏，苹果 HomePod 智能音箱 “咸鱼翻身”有戏吗

作为苹果最知名的产品线，iPhone、MacBook 在很大程度上代表着这家企业的风格。

苹果相当积极地把相关的成功经验带到更多产品线，或是用于开拓全新市场。于是我们见到了 Apple Watch 和 AirPods 系列，他们分别成为全球最畅销的可穿戴设备，但也有 HomePod 这样不尽如人意的作品。

HomePod 最初试图像 iPhone 颠覆手机那样颠覆智能音箱，最终却人气惨淡退出市场；而后 HomePod mini 积极调整定价和产品定位，在发布之时赢得了一片叫好，然而不到半年便没了大半声量。

现在，苹果似乎要推出带屏幕的 HomePod，重新找回 “战无不胜”的荣耀。

一款 “失败”的苹果产品

根据彭博社爆料，苹果正在研发两款 HomePod 产品线的高端新品，都有 “屏幕”这个关键词，在原本的语音交互基础上添加了视觉交互。

首先是 HomePod TV，如名称所示，在功能层面上是 HomePod 和 AppleTV 两款产品的集合体。HomePod TV 会运行 tvOS 并且能向电视输出超高清画面，同时可以通过自带的扬声器、麦克风欣赏内容或与 Siri 语音交互，此外还配有可用于视频会议的摄像头。

第二款更像是初代 HomePod 的后继者，机身是高端智能音响，同时通过类似机械臂的结构连接一块与 iPad 差不多大小的屏幕。整个产品形态与市面上常见的带屏智能音箱区别不大，不过苹果会提供 AppleTV 功能，以及可以追踪人体的 FaceTime 语音通话，充分利用苹果现有内容生态。

两款新的 HomePod 最终是否会正式推出，目前还不得而知，但苹果肯定希望在智能音箱上有更多建树。HomePod 一度让市场震撼，搭载 iPhone 6 曾使用过的 A8 处理器、全向发声设计和计算音频共同提升音质、没有供电外的任何线缆全靠无线连接，在整个音频品类都相当特别。

几乎每个体验过 HomePod 的人，都会为 “大力出奇迹”的硬件规格带来了听音体验而留下深刻印象，但这个出色的异类并没有如苹果所期望那般风靡全球。音频素质虽好，可是高售价和单薄的功能难以让大众消费者付费购买，苹果只能在降价销售后于 2021 年 3 月宣布停产 HomePod。

HomePod mini 的境遇要相对好了许多，99 美元 / 749 元人民币的中低端售价使更多消费者买得起，而且还保留了 Siri 语音交互、计算音频、苹果智能家庭连接能力以及相当有系列特色的网状织物球形外观。亲民定价 + 丰富功能，发布时甚至有人惊叹，这会是年轻人的又一款苹果设备。

HomePod mini 混得还不错，自发布以来销量一直符合预期，苹果还重组了原本的 HomePod 研发团队来继续改进 mini 版本，“入门款”事实上变成了真旗舰。可是，像是 iPhone、iPad、AirPods 一经发布后便主宰市场的火热，从始至终都没有和苹果智能音箱搭上关系。

苹果需要手段来刺激市场对 HomePod 产生兴趣，降价显然并不可能，向来没有一款苹果产品靠低价站上行业前列，而且已经有入门款产品存在。给 HomePod 找到全新特点就成了唯一选择：比如说 iPhone 的设计、系统体验，iPad 的高性能大屏幕，MacBook 的效率多媒体工作等。

这样一看，屏幕会是苹果改进智能音箱产品过程中丝毫不令人意外的选择，过去十多年的辉煌正来自于苹果对屏幕交互方式的变革，也积累下了大量技术和经验，基于触屏的内容更是不计其数。

只不过，iPad 和 HomePod 两两结合，真的会是苹果在这片市场中找准定位的速效药吗？

做智能音箱，苹果有多少课要补？

我们不如先来看一下智能音箱市场在追逐什么。苹果的确不会轻易跟随行业最热门的新事物，我们却可以从中看到 HomePod 寻求改变的蛛丝马迹，强如苹果也离不开对消费者理解的洞察和引导。

说起来有些尴尬，智能音箱市场的相当一部分增量来自于低价促销。最早的智能音箱产品售价在 300 美元到 500 美元之间，国内甚至有过定价 3000 元以上的高端产品，只有语音交互和音质体验，很难说服用户购买。

厂商们将价格降低到消费者买来尝鲜，就算不满意也不会觉得很吃亏的水平后，智能音箱市场才迎来了真正意义上的井喷。

以国际市场上最受欢迎的 Amazon 和 Google 为例，圆球 / 圆柱造型的小体积智能音箱，其售价基本上只要 79 美元（约合人民币 516 元）。而加上屏幕的智能音箱，两家厂商都控制在了 200 美元以内，甚至有价格不 100 美元，却配有一块 7 英寸屏幕，实际体验很接近平板电脑的产品。

语音交互和伴生出来的陪伴属性，是智能音箱这几年不断在加强的能力。用嘴发出语音进行交互和用手指在图形界面上交互，看起来知识信息维度上的差异，却有着逻辑上的细微不同——前者更符合人类与外界自然互动的方式，在不方便查看画面多任务场景也更有优势。

尚未真正完善的智能音箱语音交互能力，在很多时候被用户吐槽为 “人工智障”，但并不妨碍几乎所有的厂商都在加强对交互语音情感理解，以及在回应时做出更加人性化的表达。老人、小孩还有占到电子产品消费主力的年轻人，其实都面临着孤独，可靠的语音交互显然能解决功能和情感上的双重需求。

当然还有屏幕，看起来和上面提到的语音交互理念存在矛盾，但在事实上拓宽了市场。根据 Strategy Analytics 发布的全球智能音箱和智能屏幕市场 2020 年 Q4 研究报告，智能屏幕（也就是加上屏幕的智能音箱）的市场总量占比，从一年前的 22% 增长到 26%，同时智能屏幕的出货规模也增长了 21%。

这意味着，相比普通智能音箱，带屏幕的产品显然更受消费者欢迎。花一分钱就能买到可以随时显示信息的智能音箱，同时也是音质不错的固定位置平板电脑，有的时候还能兼任 “小电视”。很少有人会拒绝这样功能全面，看起来还相当有趣的产品。

对比看来，苹果的 HomePod 改进只能算做到了三分之一，有 HomePod mini 这样下探定价的新品，暂时还没有在增强 Siri 语音交互体验、带屏的图形化交互体验上带来动作。一个定位高端，具有 iPad 形态和 AppleTV 内容的 HomePod 新品，或许就是冲着这个目标而来。

HomePod 在中国前路漫漫

众所周知，中国已经是苹果最重要的几大市场之一。

苹果最近几年加大了在中国市场投放营销推动销售的动作，有的时候甚至不比国产手机厂商低调，苹果还通过各类活动和专属内容来向中国市场示好。从结果上来说，这一切是值得的，苹果在中国维持了不错的手机销量。

HomePod 在中国的市场表现要尴尬得多，国行版本上市不到一年，便在各类二级市场出现了售价对半折的货源，销售量迟迟没有上去。HomePod mini 虽说是最便宜的苹果智能音箱产品，售价却定在比不少高端带屏智能音箱更贵的 749 元，京东销量只有数十万规模，拯救不了低迷人气。

带屏会逆转这个结局吗？按照原本的逻辑，iPad+HomePod 会带来固定位置的优秀影音体验，不过始终离不开苹果现有内容生态的闭环，对于那些早就集齐了 “苹果三件套”的用户而言，除了音质不错的无线音箱概念之外便再无吸引力。然而最近出现了一丝新曙光。

有消息称，苹果近期将推出支持 120Hz 画面输出的 Apple TV，并且会将相关的影视内容和订阅服务正式带入中国。假设彭博社爆料可靠，那么带屏 HomePod 也能收获这个红利，就能摇身一变成为相当特殊的案头 / 床前 / 柜台上的影音娱乐 + 智能家居中心，再也不会显得功能单薄。

人们都会肯定 HomePod 的音质表现，但是，大多数的中国消费者不会只想要个无线音箱，HomePod 的一番求变能否为其带来救赎？静待市场给予反馈。