加密货币交易所第一股 Coinbase 上市首日收涨 31%，狗狗币暴涨 80%

北京时间 4 月 15 日凌晨消息，加密货币交易平台 Coinbase 今日正式登陆纳斯达克，开盘价报 381 美元，涨约 52%，截止收盘，Coinbase 收涨 31.31%，报 328.28 美元，市值 610.56 亿美元。

Coinbase CEO 布莱恩 · 阿姆斯特朗（Brian Armstrong）表示，对于数字加密货币业务，监管是最大的风险之一。这与网络安全息息相关。特别是现在 Coinbase 是一家上市公司，我们将越来越多地，对我们正在做的事情进行审查，而人们也希望进一步了解它。

Coinbase 成立于 2012 年，是全世界最大的数字货币交易所之一，业务覆盖全球 100 多个国家和地区。该公司的主营业务是帮助投资人交易、存储或者借入加密货币。此外，该公司也有自营业务，即买入数字货币，通过价格变化牟利。

4 月 6 日，该公司公布了 2021 年第一季度的业绩。财报显示，该公司 2021 年第一季度总营收约为 18 亿美元，与去年同期的 1.9 亿美元相比翻了 9 倍；净利润在 7.3 亿美元到 8 亿美元之间，远远高于去年同期的 3190 万美元；交易额为 3350 亿美元，远高于 2020 年第四季度的 890 亿美元。

在用户规模上，该公司披露，它拥有 5600 万认证交易用户。今年第一季度，其交易平台拥有 610 万月度活跃用户。

此外，在 Coinbase 上市前夕，比特币的价格不断创下新高，一度超过了 64000 美元，市值达到 1.2 万亿美元；同时，马斯克支持的狗狗币日内暴涨 80%。