台积电工厂突发停电：或损失 2 亿元，3 万片晶圆受损

4 月 15 日报道，据台媒报道，昨日上午，台积电南科 Fab14 P7 厂区突然停电，业界预估有 3 万片晶圆受影响，损失金额在 10 亿新台币（折合 2.3 亿人民币）以内。

该厂区主要生产车用电子芯片，对于近期亟待解决的芯片紧缺问题，这一事故无疑是雪上加霜。

台积电回应称，停电原因是南科超高压变电所电缆异常，目前厂内人员安全无恙，已靠柴油发电机复电，并与台电合作全力恢复正常供电。

一、突发断电殃及 3 万片晶圆，损失或达 10 亿新台币

据台媒报道，上午 11 点 06 分左右，因南科厂区邻近的三福气体进行厂区新建工程施，在厂区内进行直井施打地铆施设作业时，不慎损坏电力供应商台电的 161kV 地下电缆，导致南科 - 三福线线路跳脱，从而引发停电事故。

南科 Fab14 P7 厂区主要生产 12 英寸晶圆，是台积电 40nm、45nm 制程生产的重要据点之一。

▲台积电 Fab14 P7 厂区（来源：谷歌地图）

南科从业者指出，台积电 Fab14 厂受到今天停电的影响，大概会有 3 万片晶圆受影响，预计损失金额在 10 亿新台币以内。

至于会不会全部报废，还需要等台积电进一步评估。报废晶圆数量要看当时制程情况，部分应该能抢救回来，另外台积电有保险，实际损失应该可以进一步降低。

但对客户来说，这恐怕不是好消息，因为 Fab14 P7 厂区主要生产车用电子芯片，而这类芯片持续的缺货问题已经严重影响到汽车行业的生产。

对此，台积电发布声明：“台积公司晶圆十四 P7 厂今日因南科超高压变电所电缆异常致使厂区停电，厂内同仁无安全疑虑亦无人员疏散，目前已靠柴油发电机复电并与台电合作以全力恢复正常供电。实际影响待恢复正常供电后厘清。”

联电南科 12 英寸厂也受波及而压降，不过联电称厂区即时应对，并未造成生产营运上的影响。此外群创、瀚宇、康宁、南茂等均出现压降问题。

经过紧急抢修，目前该园区供电已恢复正常，但具体损失有多少仍待厘清。

二、电力设备失误曾引火警，用电压力一直难解

事实上，这已经不是台积电第一次出现电力设备异常问题。今年 3 月 31 日上午，台积电的 Fab12 P6 厂就曾因变电设备超载发热而起火。

据台媒报道，当时台积电外包人员正在对该厂的变电设备进行保养维护，变电设备突然冒出白烟，消防设备随即启动进行二氧化碳灭火。

灭火过程中，1 名施工人员遭二氧化碳呛伤，此外并未有其他人员伤亡，也没有对台积电产线运作造成太多影响。

再往前追溯，2017 年 8 月 15 日，因人为失误，中国台湾发生了 815 大停电，影响广泛。有媒体称，当时台湾政府将剩余电力全部供给台积电等芯片厂商以降低其损失。

台积电的电力问题其实一直存在，台积电创始人张忠谋就曾经数次强调电力问题，他曾称停电对于台积电的影响“几乎不可估计”。

芯片制造是一个巨大的资源密集型行业。据绿色和平组织（Greenpeace）估计，台积电一家公司的用电量就占到台湾总用电量的近 5%。台积电企业社会责任报告书显示，2019 年台积电全球用电量达约 143.3 亿度，比五年前增加了 54.12 亿度，而 2019 年台湾地区绿色能源发电量为 140 亿度，仅能够到台积电一家的使用量。

当台积电的 3nm 芯片厂启动后，预计仅 3nm 厂的耗电量就将高达 70 亿度。另据彭博行业研究的数据，因 5nm 和 3nm 大幅启用 EUV 光刻设备，台积电在 3 年内对电力的需求将倍增，预计到 2023 年底，当台积电 5nm 和 3nm 厂全速运转时，新增电路需求几乎将达到台积电 2019 年全球用电量的 98%。

在如此大的用电压力下，台积电也曾多次采取行动，比如承包风电场、联手设备供应商开发“绿色机台”，甚至台积电还曾提出过自建电厂的计划，不过并没有获得通过。

三、干旱、地震等“天灾”不断，暂未造成显著影响

除了电力问题之外，台湾地区的干旱与地震等自然灾害也波及到了台积电。

有媒体报道，台积电每年的耗水量在 160 亿到 170 亿吨之间，其 8 英寸晶圆产线每小时耗水 250 立方米，12 英寸晶圆产线的耗水量则可以达到 500 立方米每小时。

而从去年 10 月份开始，台湾的供水形势就已经比较严峻。目前由于气候原因，台湾 21 座主要水库，蓄水量低于一半的已经有 7 座，枯水期可能延续至今年 5 月。

为此，台湾新竹、苗栗、台中地区的各家公司需要将用水量减少 7％至 11％。为了防止干旱对生产造成影响，台积电已经开始通过水车运水供应其工厂的部分设施运转。

本周二，据新华社报道，台湾地区灾害应变中心负责人称，希望通过“供五停二”分区供水等举措，将用水可持续到梅雨来临。该发言人还声明，目前台湾各科学园区、工业园区的生产没有受到影响。

除了面临缺水问题外，台积电还在 2 个月内连续遭遇两次地震。

2020 年 12 月 11 日，中国台湾宜兰海域发生了 6.7 级地震，台湾全岛都有震感。今年 1 月 11 日，台湾又发生 5.9 级地震。这两次地震中，台积电北部厂区震度达到 4 级，对部分人员进行了疏散。台积电称，两次地震对公司运营“并未造成显著影响”。

结语：芯片生产连遭打击，成本或持续上涨

本次台积电厂区停电大概率会对芯片生产造成一定影响。再考虑到三星、恩智浦、英飞凌等公司位于美国德州奥斯汀的芯片工厂也曾因暴风雪而停工，今年的芯片供应形势并不乐观。

这种情况下，本来就陷入紧张的芯片供应问题，可能会进一步发酵。如果下游应用需求居高不下，一系列天灾人祸对各芯片工厂造成的影响，或加剧芯片供需失衡，使芯片成本继续上涨。