消息称马斯克曾试图招募大众 CEO，使其执掌特斯拉帅印

IT之家 4 月 15 日消息 据外媒《Business Insider Germany》，现任特斯拉 CEO 伊隆 · 马斯克（Elon Musk）曾在 2015 年试图邀请现任大众首席执行官赫伯特 · 迪斯（Herbert Diess）出任特斯拉首席执行官一职。

IT之家了解到，迪斯于 2014 年从宝马离职，以此结束自己 15 年多的宝马高管生涯。外媒透露，在迪斯离职之后，不少人试图将其从大众汽车截胡，马斯克就是其中之一。马斯克试图以首席执行官的职位招募迪斯，但现在看来显然是没有成功。

据报道，迪斯自己也明白这一点，他已经从特斯拉拿到了一份待签署的合同，且马斯克想把特斯拉的管理权移交给他。

当大众汽车发言人被问及此事时，官方表示 “无可奉告”。

当然，迪斯与马斯克也算是朋友，例如去年年底就让马斯克试驾了大众新款电动车 ID.3，而且他本人也曾试驾过特斯拉的 Model Y。

值得一提的是，虽然特斯拉现任 CEO 依然是马斯克，但特斯拉联合创始人马丁 · 艾伯哈德（Martin Eberhard）才是该公司第一任 CEO，但后来由于无法按时交付 Roadster 给客户，他已经在 2008 年被逐出该公司。