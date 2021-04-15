美股涨跌不一，特斯拉跌近 4%，小鹏汽车大跌 7.3%

北京时间 4 月 15 日消息，星期三美股涨跌不一，科技股下滑拖累纳指下跌近 1%。截至收盘，道指涨 53.62 点，涨幅为 0.16%，报收 33730.89 点；标普 500 指数跌 16.93 点，跌幅为 0.41%，报收 4124.66 点；纳指跌 138.26 点，跌幅为 0.99%，报收 13857.84 点。

美国主要科技巨头全线下跌：

▲美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数下跌：

▲中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲下跌的其他中概股

▲小鹏汽车推出自动驾驶 P5 车型，挑战特斯拉 Model 3

小鹏汽车昨晚发布了具有自动驾驶功能的 P5 车型，以期在竞争激烈的中国汽车市场获得优势。P5 是小鹏汽车的第三款量产车型，也标志着特斯拉 Model 3 在中国市场又多了个强劲的竞争对手。

小鹏汽车表示，将于 4 月 19 日在上海汽车展上公布 P5 价格。小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙对 CNBC 表示，P5 售价将低于 P7，“P5 的功能，再加上这样的价格，我们预计 P5 对客户非常有吸引力”。

吴新宙说，P5 将从今年第三或第四季度起交付，并将登陆北欧市场，但他没有披露时间表。

常规交易中，小鹏汽车股价下跌 2.59 美元，跌幅为 7.3%，报收于 32.89 美元。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲下跌的其他国外科技股

▲戴尔公布剥离 VMware 交易，将进账至多 97 亿美元

戴尔星期三宣布，将剥离持有的云计算软件厂商 VMware 81% 股份。VMware 将向包括戴尔在内的所有股东支付金额介于 115 亿至 120 亿美元之间的特别现金红利，预计戴尔将因此进账 93 亿至 97 亿美元。

戴尔去年 7 月就公布了剥离 VMware 股份的计划。预计这一交易将在今年第四季度完成。

戴尔和 VMware 将签订协议，继续进行战略合作，向客户提供更好的解决方案。有业界人士指出，这一交易将给戴尔和 VMware 创造巨大的增长机遇，给股东带来价值。

交易完成后，迈克尔・戴尔将继续担任戴尔董事长和 CEO，以及 VMware 董事长。VMware 董事会不会因此出现人事变动。

今天常规交易中，戴尔股价上涨 0.17 美元，涨幅为 0.18%，报收于 92.7 美元，盘中一度摸高 93.51 美元。盘后交易中，戴尔一度上涨 7.5 美元，暂报 100.2 美元。