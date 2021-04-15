苹果启动 Apple Watch 能否检测新冠病毒研究：参与者可免费获得一块手表

IT之家 4 月 15 日消息 苹果公司正在与华盛顿大学和西雅图流感研究中心合作，启动一项研究，研究 Apple Watch 是否可以用来检测冠状病毒或流感等呼吸道疾病。

苹果最初在去年 9 月的 Time Flies 活动上宣布了这项研究，但它最近才被启动。

这项研究的目标是看看 Apple Watch 和 iPhone 收集的信息是否能检测出新冠病毒等呼吸道疾病的早期迹象。如果用户符合条件并决定参与，用户将会得到一块 Apple Watch，该手表将收集有关用户的健康和活动的信息。用户还会被要求在 iPhone 上的 Apple Research 应用中回答简单的调查问题，每周和每月回答有关呼吸道症状和生活方式的问题。

如果用户在研究期间生病，用户将会得到一个免费的、在家的鼻腔拭子，以检测新冠病毒和其他呼吸道疾病，用户将被要求使用 Apple Watch 进行一些额外的健康测量。

这项研究预计需要“长达 6 个月的时间”，被录取的参与者将获得一个用于研究目的的 Apple Watch，他们将被要求在“整个研究过程中佩戴该手表，无论是白天还是晚上”，大西雅图地区 22 岁以上、拥有苹果 iPhone 6s 或更新机型的个人都可以报名参加。

西奈山研究人员此前的一项独立研究发现，Apple Watch 可以有效预测新冠病毒的阳性诊断，比目前基于 PCR 的鼻腔拭子检测早一周。

IT之家了解到，此前独立的 Apple Watch 研究表明，智能手表的心脏传感器可能能够检测出糖尿病的早期症状，并提供房颤的早期预警信号。