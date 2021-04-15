新冠期间摄像头需求猛增：安克与微软同日发布家用办公网络摄像头

北京时间 4 月 15 日早间消息，据报道，安克（Anker）近日官宣了一款新的网络摄像头，作为其新的 AnkerWork 家庭办公设备系列的一部分。

这款网络摄像头名为 PowerConf C300，分辨率为 1080p，带有“内置 AI 芯片组”。安克称，这款产品可“提供高质量的图像，可精确再现色彩，低光条件下的摄像性能优异。”

这款摄像头产品有三种摄像视野可供选择：用于近景特写的 78° 摄像视野，90° 摄像视野，以及更宽广的 115° 摄像视野。该产品还配备了双立体声麦克风。

目前，PowerConf C300 在 Amazon、安克网（Anker.com）、以及指定零售商的网站上都有销售。这款产品在美国的售价为 129.99 美元，在德国的售价为 129.99 欧元，在英国的售价则为 119.00 英镑。

此外，安克还宣布，将发布一款名为 PowerConf S500 的新型便携式会议扬声器。该公司表示，该产品的定价和供货情况将在晚些时候公布。

在安克宣布发布新的网络摄像头和扬声器产品的同一天，微软也官宣了一款电话会议扬声器以及一款网络摄像头产品。在新冠疫情期间，对网络摄像头的需求量一直很高，因为人们家庭办公、上网课、与家人朋友联络等许多事情都需要网络摄像头的辅助。微软和安克的网络摄像头新产品的推出，让人们在这方面有了更多的购物选择。