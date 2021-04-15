第二批互联网平台公开《依法合规经营承诺》：腾讯、滴滴、快手、B 站等表态，请大家予以监督

IT之家 4 月 15 日消息 市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开了互联网平台企业行政指导会。会议针对平台经济领域存在的强迫实施“二选一”等突出问题，提出“五个严防”“五个确保”，明确要求各互联网平台企业在一个月内全面自检自查，逐项彻底整改。

IT之家了解到，市场监管总局 14 日集中公布了与会互联网平台企业《依法合规经营承诺》（第一批），今日，集中公布与会互联网平台企业《依法合规经营承诺》（第二批），请社会各界予以监督。

此次名单中包括腾讯、携程、滴滴、快手、每日优鲜、哔哩哔哩、国美在线、盒马鲜生等企业。

以下为市场监管总局官方通告中的承诺书：

北京小桔科技有限公司（滴滴）依法合规经营承诺书

为响应政府进一步规范平台经济秩序号召，践行诚信经营理念，构建健康市场环境，本单位承诺如下：

一、严格遵守法律法规，加强合规管理，维护市场经营活动正常秩序。

二、保证公平竞争等市场原则，不滥用市场支配地位，不实施“二选一”经营行为。

三、依法经营，不实施垄断协议，不违法实施经营者集中。

四、杜绝任何不正当竞争行为。

五、依照法律诚信经营，严禁不正当价格行为。

六、规范本单位广告活动，不发布违法广告。

七、促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣，严格履行知识产权保护义务。

八、保护消费者的合法权益，不侵犯消费者的知情权和选择权等。

九、保护公民个人信息，除正常经营行为必须外，不违法收集个人信息和滥用个人信息。

北京小桔科技有限公司

2021 年 4 月 13 日

北京快手科技有限公司（快手）依法合规经营承诺书

快手公司郑重承诺将认真履行法定义务，主动承担社会责任，推动平台经济持续健康发展，保障广大消费者、平台经济各方主体合法权益，维护互联网领域良好消费环境和公平竞争秩序：

一、严格遵守法律法规，加强合规管理。严格落实各项法律法规要求，恪守社会公德和商业道德，诚实守信、公平竞争，认真履行法定义务，主动承担社会责任，加强自律。

二、落实主体责任，强化平台治理。对销售假冒伪劣商品、刷单炒信、虚假宣传、发布虚假违法广告等行为，依法进行严格规范和有效治理，强化食品安全保障义务。建立健全知识产权保护规则，积极协助有关部门查处侵权行为。

三、坚持互利共赢，实现共同发展。遵循自愿、平等、公平、诚实信用的基本原则，尊重平台内经营者的自主选择权，不强制平台内经营者进行“二选一”。

四、公平参与竞争，维护竞争秩序。不滥用市场支配地位，不实施垄断协议，不违法实施经营者集中，不实施不正当竞争行为。不编造、传播虚假信息，不损害竞争对手商业信誉。

五、保护消费者权益，尊重消费者知情权和选择权。认真落实七日无理由退货有关规定，坚决打击不正当价格行为，严禁通过合同格式条款排除或限制消费者权利。

六、保护个人信息，杜绝非法收集和滥用。严格遵守“告知 - 同意”原则，提高数据合规意识，加强数据安全保护。

我们将践行以上承诺，自觉接受社会公众监督，共同营造更加安全放心、公平有序的网络市场环境。

北京快手科技有限公司

2021 年 4 月 13 日

北京每日优鲜电子商务有限公司（每日优鲜）依法合规经营承诺书

北京每日优鲜电子商务有限公司（以下简称“每日优鲜”）成立于 2014 年 11 月，是一家定位于自营全品类线上超市的移动电商，致力于让每个家庭买得省心，吃得放心。自每日优鲜成立以来，公司一直充分发挥供应链的优势，积极投入保障民生的战场，在力保供应、稳定物价的情况下，被多个省市列入城市保供企业名单，为数千万家庭提供“移动菜篮子”供应保障。在保供、稳价的同时，每日优鲜严把防疫安全关，严控从供应商到配送骑手每个环节的个人健康检测和食品安全管理，保障所有商品均符合检疫规定，确保市民“菜篮子”安全。

为规范市场管理，持续优化营商环境，推动平台经济持续健康发展，创建良好的市场竞争环境，保障广大消费者、平台经济各方主体合法权益，维护良好消费环境和公平竞争秩序，我公司郑重做出如下承诺：

1. 立即对照《反垄断法》开展全面深入自查，检视并规范自身经营行为。

2. 不利用技术手段、平台规则和数据、算法等，实施垄断协议和滥用市场支配地位行为，排除、限制市场竞争。

3. 定期开展公司内部的合规培训，加强反垄断法、广告法、反不正当竞争法、消费者权益保护法、价格法等法律的培训力度，提升公司各项合规能力。

4. 依法为消费者提供全面、真实、准确、及时的交易信息，充分保障消费者的知情权、公平交易权和自由选择权。不非法收集、滥用消费者个人信息。

5. 建立并畅通投诉举报渠道，健全投诉处理制度和争议在线解决机制，制定并公示争议解决规则，及时、有效处理平台内经营者和消费者的反映。

6. 严格把控平台所售商品的质量关、安全关，保障所有商品均符合检疫规定，加强商品安全保障意识，确保平台不销售不合格商品。

7. 建立定期向监管部门报告合规情况制度，自觉维护公平竞争的市场秩序。

我们将践行以上承诺，自觉接受社会公众监督，共同营造更加安全放心、公平有序的网络市场环境。

北京每日优鲜电子商务有限公司

2021 年 4 月 13 日

上海幻电信息科技有限公司（哔哩哔哩）依法合规经营承诺书

随着平台经济快速发展，在经济社会发展全局中的地位和作用日益突显。平台经济的健康发展有利于提高全社会资源配置效率，贯通国民经济循环各环节，提高国家治理的智能化、全域化、个性化、精细化水平。哔哩哔哩作为年轻人喜爱的文化社区，自觉担当企业社会责任，在此承诺：

哔哩哔哩会继续加强合规管理，不滥用市场支配地位，不实施“二选一”或垄断协议，不违法实施经营者集中，不实施不正当竞争行为，不实施不正当价格行为。

我们将继续依法保护消费者权益，不侵害消费者知情权和选择权等，不非法收集和滥用个人信息。我们承诺不发布违法广告，不销售质量不合格商品，进一步强化食品安全保障义务，严格履行知识产权保护义务。

下一步，我们将认真贯彻会议精神，坚持不懈地助力平台经济健康发展，为中国数字经济的行稳致远做出积极努力。

上海幻电信息科技有限公司

2021 年 4 月 13 日

国美在线电子商务有限公司（国美在线）依法合规经营承诺书

为规范市场管理，创建良好的市场竞争环境，积极履行企业的社会责任，自觉遵守相关法律法规，我公司做出如下承诺：

在平台经营中加强合规管理，开展全员法规培训，增强业务人员法规意识，从运营、选品、活动、服务、售后等环节进行把控。平台销售的商品和提供的服务将严格执行明码标价，清晰醒目地注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。不在标价之外加价出售商品，不收取任何未予标明的费用。积极筹备优质货源与厂家或者具有授权的代理商直签采购合同，商品上架销售前对产品质量检测报告进行严格审查，并在合同中与供货企业进行约定，确保销售质量合格的商品；同时商品性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等均如实告知，不做作虚假或引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

平台将积极完善并修订页面对于商品的功能介绍、活动介绍、售后服务介绍、会员权益介绍，使消费者清晰了解。此外，将进一步加强系统管理，建立违禁词词库，规范广告发布。平台系统将严格保护消费者个人信息，如因经营所需读取相关消费者信息，平台将做到消费者的授权确认，不会产生非法收集和滥用消费者个人信息的现象。

平台将继续努力，承担企业责任，服务于广大消费者！

国美在线电子商务有限公司

2021 年 4 月 13 日

上海盒马网络科技有限公司（盒马鲜生）依法合规经营承诺书

盒马将在合规经营方面积极助力维护良好的市场竞争环境、保护消费者合法权益，更好地服务广大消费者，不断为社会创造更多有益价值。为实现上述愿景，我们在此郑重承诺：

一、严格依照《反垄断法》、《电子商务法》、《网络交易监督管理办法》等相关法律规范，加强合规体系和治理体系建设。忠实履行各项法定义务，加强食品安全和商品质量管理，不断提高知识产权保护水平，协助主管部门共同维护市场经营秩序，履行企业的社会责任。

二、全面规范企业竞争行为，不滥用市场支配地位实施“二选一”、协议垄断等排除、限制市场竞争行为；依法进行经营者集中申报；不利用技术手段和数据、算法等手段实施不正当竞争和不正当价格行为，依法规范广告经营活动，共同营造公平、有序、开放的市场竞争环境。

三、秉持诚信经营理念，不断完善消费者权益保障机制，规范自身经营行为，保护消费者的知情权、公平交易权、自由选择权等各项合法权益，不非法收集和滥用消费者个人信息。

盒马将努力为消费者打造社区化的一站式新零售体验中心，用科技和人情味带给人们“鲜美生活”。未来，盒马将继续坚守“客户第一”的价值观，聚焦消费者体验，持续开展消费升级大背景下的有益探索，为我国数字化零售的健康有序发展作出更大贡献。

上海盒马网络科技有限公司

2021 年 4 月 13 日

上海携程商务有限公司（携程）依法合规经营承诺书

为促进平台经济规范健康发展，维护互联网领域良好消费环境和公平竞争秩序，我们郑重作出以下承诺：

遵守国家法律法规，恪守社会公德和商业道德，坚持诚实守信原则，开展公平竞争，切实履行法定责任和义务，维护网络市场良好秩序。进一步完善企业合规管理制度和工作机制，树立良好企业经营价值观，做好日常经营中的自查工作，持续加强员工合规教育。

维护市场竞争秩序，遵循自愿、平等和诚实信用原则，依法合规经营，不实施不正当竞争、价格违法和违法广告行为。尊重平台内经营者的合法权益，在相关市场具有市场支配地位时，无正当理由不采取不合理限制或者附加不合理条件等方式实施“二选一”，不以垄断协议等方式实施垄断行为。实施经营者集中时，依法履行申报义务。

维护消费者的合法权益，保障消费者的知情权、选择权等应有权利，为消费者提供符合要求的产品或者服务。依法收集和使用个人信息，保障个人信息安全。履行知识产权保护义务，维护知识产权权利人合法权益。

我们将践行上述承诺，自觉接受社会公众监督，共同营造更加安全放心，公平有序的网络市场环境。

上海携程商务有限公司

2021 年 4 月 13 日

杭州卷瓜网络有限公司（蘑菇街）依法合规经营承诺书

为持续优化营商环境，推动平台经济持续健康发展，保障广大消费者合法权益，维护互联网领域良好消费环境和公平竞争秩序，我们郑重作出以下承诺：

一、依法合规，加强平台合规管理。遵守法律法规，恪守社会公德和商业道德，认真履行法定义务，切实落实法定责任，主动承担起更多社会责任，共同维护网络市场良好秩序。

二、不滥用市场支配地位，实施“二选一”或垄断协议。遵循自愿、平等、公平、诚实信用的基本原则，尊重平台内经营者的自主选择权。不强制要求平台内经营者进行“独家合作”“独家授权”，不对平台内经营者的选择平台行为实施不合理限制或者附加不合理条件。

三、不实施不正当价格行为，不实施不正当竞争行为。不通过不正当价格等手段为市场设置障碍和壁垒以排斥竞争对手；不利用技术手段，通过影响用户选择或其他方式，实施妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或服务正常运行的行为。

四、严格遵守广告管理制度与法律法规，不发布违法广告。严格管控虚假宣传等违法行为与信息发布，加强广告宣传等方面的信用管控。

五、把好平台关，不销售质量不合格商品。优选合格可靠供货渠道，建立检验抽查制度，维护商品质量安全。对平台内经营者销售假冒伪劣商品等违法行为，依法进行严格规范和有效治理。

六、强化食品安全保障义务，筑牢安全防线。督促平台商家落实食品安全主体责任，严格准入门槛，加强平台制度建设，加强食品安全宣传引导，守护消费者食品安全。

七、强化知识产权保护，严格履行知识产权保护义务。建立知识产权保护规则，对发现的侵犯知识产权行为采取必要措施，并积极协助执法部门查处侵权行为。

八、保护消费者权益，不侵害消费者知情权和选择权。认真落实七日无理由退货等消费者权益保护规定，切实保护消费者权益。

九、不非法收集和滥用个人信息。严格遵守守信联合激励与失信联合惩戒制度，坚决抵制滥用、泄露和非法倒卖个人隐私信息等行为。

我们将践行以上承诺，自觉接受社会公众监督，共同营造更加安全放心、公平有序的网络市场环境。

杭州卷瓜网络有限公司

2021 年 4 月 13 日

杭州网易严选贸易有限公司（网易严选）依法合规经营承诺书

网易严选是网易旗下精品生活家居品牌。网易严选秉承网易一贯的严谨态度，深入世界各地，严选供应商、产地、设计、材质、工艺，全链路把控质量，确保好的商品体验。网易严选始终严格遵循国家相关法律法规，致力于为消费者提供高品质产品，在此郑重承诺：

一、严格遵守相关法律法规的规定，注重合规性管理，确保守法经营。

二、加强对商品质量的把控，严选优质供应商，建立完善健全的多维度抽检体系，实施监控，确保产品质量始终符合严选要求。

三、不实施不正当竞争行为。不开展虚假宣传，不侵犯商业秘密，不诋毁竞争对手，不从事其他任何扰乱市场竞争秩序、损害其他经营者、消费者合法权益的行为。

四、不实施不正当价格行为。明码标价，杜绝哄抬价格、违法低价倾销、利用虚假的或者使人误解的价格手段诱骗消费者进行交易等行为。

五、保护消费者权益，不侵害知情权和选择权等消费者权利。恪守社会公德、诚信经营，畅通消费者意见收集、处理及反馈渠道，为消费者提供更优质的服务体验。

杭州网易严选贸易有限公司

2021 年 4 月 13 日

浙江集享电子商务有限公司（云集）依法合规经营承诺书

为了认真贯彻落实国家宏观经济政策，严格遵守国家法律和法规及内部管理制度，我司将依法合规经营、合规执业，并树立“合规从高管做起”的经营理念。我司在经营过程中会切实履行以下承诺：

一、加强合规管理。遵守法律、法规和有关规定，规范营销活动。严禁不正当竞争行为，不诋毁同行或他人产品。

二、不实施“二选一”，不滥用市场支配地位、不实施垄断协议。不对平台内经营者的选择平台行为实施不合理限制或者附加不合理条件等。

三、不违法实施经营者集中。恪守合规经营原则，严守风险底线。

四、不实施不正当竞争行为。不强制要求平台内经营者进行“独家合作”“独家授权”。

五、不实施不正当价格行为。不编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉等。

六、不发布违法广告。采取措施强化员工的合规意识，加强相关法律法规的培训工作。

七、平台不销售质量不合格商品。严格把关资质，并积极进行质量检测。

八、强化食品安全保障义务。加强员工法制教育，增强法制观念，提高遵纪守法的自觉性。

九、严格履行知识产权保护义务。严格依法亮证、诚信经营，自觉抵制侵害他人知识产权等合法权利的行为，不经营假冒、伪劣商品。

十、保护消费者权益，不侵害消费者知情权和选择权等。

十一、不非法收集和滥用个人信息。遵守相关法律法规，重视个人信息，坚守必要性原则。

本企业自愿履行以上承诺，自愿接受政府和社会监督。

浙江集享电子商务有限公司

2021 年 4 月 13 日

深圳市腾讯计算机系统有限公司（腾讯）依法合规经营承诺书

为持续优化营商环境，推动平台经济持续健康发展，保障广大用户、平台经济各方主体合法权益，维护互联网领域良好环境和公平竞争秩序，腾讯郑重作出以下承诺：

一、加强合规管理，依法合规经营。遵守法律法规，诚实守信、公平竞争，认真履行法定义务，切实落实法定责任。

二、尊重平台内经营者的自主选择权，不干扰其正常经营活动，不违法实施包括“二选一”在内的行为排除、限制竞争。

三、不实施垄断协议。不实施排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。

四、不违法实施经营者集中。依法进行经营者集中申报。严格遵守《反垄断法》规定，对达到申报标准的经营者集中，依法申报。

五、不实施不正当竞争行为。公平参与市场竞争，维护良好竞争秩序。

六、不实施不正当价格行为，不以不正当价格行为误导消费者。

七、不发布违法广告。坚决贯彻落实《广告法》《互联网广告管理暂行办法》等相关法律法规，规范自身广告经营行为。

八、平台依法约束平台内经营者履行产品质量保障义务，强化食品安全保障义务。

九、严格履行知识产权保护义务。对发现的侵犯知识产权行为采取必要措施并积极协助执法查处。

十、保护消费者的合法权益，不侵害消费者知情权和选择权。建立健全消费者投诉、反馈机制。

十一、不非法收集和滥用个人信息。防范不当获取、使用用户个人信息或隐私数据的行为。

我们将践行以上承诺，自觉接受社会公众监督，共同营造更加安全放心、公平有序的网络市场环境。

深圳市腾讯计算机系统有限公司

2021 年 4 月 13 日