官方封杀，贾跃亭还能撑多久

小米、滴滴相继传出造车的消息，让不少人都想起了在大洋彼岸为梦想窒息的贾跃亭。由于近几个月以来 FF 汽车（法拉第未来）加快了造车的步伐，它的创始人贾跃亭也大有一股“下周回国”的势头；不过，证监会近日的一纸公文又让贾跃亭回国的日程变得遥遥无期。

4 月 2 日，证监会网站发布了《中国证监会市场禁入决定书（乐视网、贾跃亭等 15 名责任主体）》。乐视网以及乐视网实控人贾跃亭因为连续十年的财务造假以及欺诈发行等违法行为，将分别被处以 2.406 亿元和 2.412 亿元罚款，其中贾跃亭、杨丽杰还将被证监会处以终身证券市场禁入措施。

说起乐视，就一定绕不开贾跃亭这位当年的风云人物，他曾经以梦想为名疯狂扩张，打造出了一个市值 1700 亿的商业帝国，最终却一语成谶地成为了“为梦想窒息”的代言人，只剩下了一个“下周回国”的传说。“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”这句话用在贾跃亭和他的乐视身上恰到好处。

贾跃亭，一个极具远见的骗子

从人品上来看，贾跃亭财务造假、不履行借款承诺、欺诈发行股票；从成王败寇的角度上来看，贾跃亭如今的处境也只能算得上是一个名副其实的“寇”；但是从他以往的眼光和布局来看，我们不得不承认贾跃亭是一个极有远见的人。

贾跃亭在 2004 年创办了乐视网，接着又斗快播，买版权，仅仅用了 6 年时间就将乐视网做到了创业板上市。关于版权的重要性，相信大家早已经是深有体会了，小雷如今随便在某个平台听首歌、看个视频都会遇到版权方面的问题。

乐视的生态圈覆盖了内容、电视、手机、汽车、体育、互联网、云七大板块，它“平台 + 内容 + 终端 + 应用”的生态系统更是被业界称之为“乐视模式”。以现在的眼光看来，贾跃亭在当年的布局依然极具前瞻战略性。尽管如今贾跃亭的信用口碑已经跌到了谷底，但是乐视模式却成为了众多互联网企业争相效仿的智能生态系统鼻祖。

在汽车领域，相比起反应“迟钝”的小米、滴滴，贾跃亭在 2016 年之前就为乐视规划出了一条汽车生态发展的“康庄大道”。如果贾跃亭造车没有像现在这样一地鸡毛，那么现在的汽车巨头中应该也会有他的一把交椅。

那么贾跃亭既然这么有眼光，怎么还会把这盘千亿大棋下得稀烂呢？其实问题就出在了这盘大棋上。乐视当年布局的生态系统虽然展现出了贾跃亭超前的战略眼光，但是他布局时的节奏却完全错误，盲目的产业扩张将乐视打造成了一栋外表华丽又摇摇欲坠的空中阁楼。

如今，乐视的时代早已过去，贾跃亭翻盘的一线生机也寄托在了让他为之窒息的造车梦上，而他的造车梦在目前看来也是处在一个生机与危机并存的状态。

贾跃亭的造车梦，生机与危机并存

FF 在刚刚进入 2021 年的时候就已经搞出了一堆大动作，它又是宣布要借壳上市，又是融资成功，随后又相继与珠海国资、吉利达成了战略合作，向外界展现出了一片正在蓬勃发展的景象。

缺钱是 FF 一直以来所面临的最大问题，借壳上市意味着 FF 将来能够获得更多资金，可以让它的造车大业完成得更加顺利。融资成功则意味着尽管贾跃亭在国内早已经是声名狼藉，但是 FF 却依然能够得到资本市场的认可。与珠海国资、吉利达成合作，更能说明珠海政府以及国内的汽车巨头对 FF 报以积极的态度，这将会成为 FF 在汽车领域中强有力的助力。

从 FF 近半年来的种种大动作来看，它似乎已经牢牢把握住了兵法中决胜的三大要素：天时、地利、人和，但是在小雷看来，FF 目前面临的危机远大于生机。

首先，FF 91 的定位过于高端，即便它真能在明年实现量产，并且完成了 2400 辆的销售目标，也依然解决不了它在资金方面的燃眉之急。要知道，量产和盈利是两回事，在汽车历史的长河中，因为造价过高、产量太少而导致车型停产、车企破产的案例数不胜数，而 2400 辆的年销量显然很难给 FF 带来多少利润，糟糕的毛利率甚至有可能会进一步将其拖垮。

当然，从 FF 91 的定位来看，它量产的意义显然不是为了走量，而是为了让 FF 的梦想投资者们看到梦想照进现实的希望。那么，到底有没有 2400 个死忠粉会花超过 200 万元人民币为 FF 91 买单就成为了一个关键问题。如果 FF 91 完成了 2400 辆的年销量，那么它就有可能进一步刺激投资者继续砸钱；但是如果 FF 91 只卖出了 24 辆，那 FF 的投资者们又会是什么心态呢？

按照 FF 的车型规划，它后续的走量车型 FF81 最快也得等到 2023 年以后才能完成量产，定位更低的 FF 71 更是预计要到 2024 年年底才能量产。这些量产计划还是在 FF 进展顺利的情况下才能完成，而目前已经是困难重重的 FF 能不能熬过这么漫长的时间还很难说。

另外，FF 91 原计划是在 2018 年就应该完成量产上市，如今即便它能够按照计划顺利量产，时间也得推到 2022 年上半年，这也就意味着整整推迟了 4 年。智能汽车发展得那么快，目前市面上已经有了大量的智能汽车巨头，这些巨头们在这 4 年的发展中已经有了足以将 FF 先前的优势追平，甚至超越的实力。

总结

最后再来回过头来聊聊证监会发布的《中国证监会市场禁入决定书（贾跃亭、杨丽杰等 5 名责任主体）》会对贾跃亭的造车大计产生什么影响。对于贾跃亭来说，2.4 亿的罚款倒是其次，反正他已经练就了债多不压身的本领，但是证监会对他的封杀却能够让他的处境更加雪上加霜，他在国内势必会举步维艰，甚至有可能从此回国无望。