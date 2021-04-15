数字货币再次出圈，“加密第一股”Coinbase 上市，登上纳斯达克舞台

加密货币交易所，第一次站在了纳斯达克的舞台上。

作为全球最大的加密货币交易所之一，Coinbase 于 4 月 14 日在纳斯达克交易所上市。它也成为第一个上市的加密货币交易所。

上市后，Coinbase 的股价飙升超过了 250 美元的参考价，达到 429 美元的高点，但随后又一路下跌，收于 328.28 美元，使 Coinbase 的估值达到 858 亿美元。

Coinbase 上市第一天，其股票就表现得十分狂热，背后有什么原因？

业内人士表示，这和比特币的走势息息相关。据悉，在本周二比特币超过 6.3 万美元，创下历史新高。

另外，加密货币上市后，一般会在数天内价值飙升。而这种现象也体现在加密货币交易所 Coinbase 身上。

火币大学校长于佳宁向界面新闻表示，Coinbase 的上市在数字资产交易平台发展上具有极为重要的里程碑意义，或能为数字资产达到再次“出圈”的效果，会把行业带入下一个“合规化发展”阶段。Coinbase 的上市，不仅可以促进资本对于数字资产的接受程度，也有利于推动各国对数字资产行业法律法规的完善，推动各国在数字资产合规化方面做出进一步研究和思考。

下面，让我们扒一扒 Coinbase 到底是“何方神圣”，它此次上市的表现如何，以及它此次上市对数字货币将带来哪些影响。

Coinbase 是什么？

Coinbase 是一家颇受欢迎的加密货币交易所，以直观、友好的界面而闻名。

该交易所于 2012 年由 Airbnb（爱彼迎）前工程师布莱恩・阿姆斯特朗和高盛前交易员弗雷德・埃尔斯曼创立。它提供一系列工具，帮助投资者了解不同类型的加密货币，并奖励他们观看加密货币教育教程。

目前，Coinbase 已经有超过 5300 万用户。他们通过 Coinbase 交易包括比特币、以太坊和莱特币在内的 50 多种加密货币。Coinbase 还向想用加密货币购物的客户提供信用卡，以及存储加密资产的数字钱包。

略过银行，Coinbase 选择直接上市

加密货币被认为是一种颠覆性的事物，Coinbase 为保持这种颠覆性，决定避免首次公开募股并不奇怪。

首次公开募股，需要与金融机构合作推销并出售其股票。

相比之下，直接上市，可以略过金融机构，直接向公众出售股票。

没有银行承销，通常被认为是一种成本较低但风险较高的公司选择。但加密货币以及加密货币交易所，被许多从业者认为是具有颠覆现有金融体制“精神”的事物，所以选择直接上市也是一种很自然的选择。

比如 Spotify 在 2018 年上市时选择了直接上市，Slack 在 2019 年也是如此。

Coinbase 也备受争议

一些加密货币交易者对 Coinbase 颇有微词，这主要是因为其交易和购买加密货币的费用较高。

Coinbase 收取 0.5% 的费用，而其他交易所收取 0.05% 至 0.1% 的费用。

一些交易员面临的另一个问题是，可以在 Coinbase 上交易的加密货币数量相对较少。目前有超过 5000 种加密货币，Coinbase 只交易其中的 50 多种。

比如被马斯克大力推崇的狗狗币（Dogecoin），今年受到了很多交易者的亲睐，但它不能在 Coinbase 上交易。

早在 2018 年，Coinbase 用户就发现他们的 Visa 卡在 Coinbase 上的交易被多次收费。

事实证明，信用卡发行商最近改变了加密货币交易的处理方式，导致了多次收费。这无疑伤害了交易者的利益。

另外，Coinbase 首席执行官布莱恩・阿姆斯特朗在去年 10 月，发表了一篇博客文章，呼吁建立一个不带政治色彩的工作场所，随后有 5% 的员工离开了公司。

虽然阿姆斯特朗在随后的帖子中澄清了自己的意图，但这件事也广受非议。