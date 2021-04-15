腾讯证实 PCG 大调整，内部人士称不看好

4 月 15 日上午消息，多家媒体报道腾讯 PCG（平台与内容事业群）经历了 2018 年 9 月 30 日以来的最大组织架构调整，针对媒体报道的信息，腾讯 PCG 方面向新浪科技确认调整信息属实。

根据媒体报道，在腾讯 PCG 下成立了“在线视频 BU（On-line Video Business Unit，OVB）”，由腾讯视频、微视、应用宝整合而成。腾讯副总裁孙忠怀担任该 BU 的 CEO，主管内容、运营和会员体系；腾讯副总裁林松涛担任该 BU 总裁，主管产品体系和技术。腾讯副总裁、互动娱乐事业群（IEG）天美工作室群总裁姚晓光，兼任平台与内容事业群（PCG）社交平台业务负责人，主管 QQ。腾讯副总裁陈菊红不再负责腾讯新闻业务，将调往其他 BG，另有重要的业务任命。腾讯新闻的负责人另有任命。

在报道发布之后，腾讯音乐娱乐集团发布公告表示，原社交平台业务负责人梁柱被任命为腾讯音乐娱乐集团 CEO。

本次调整最大的当属于微视、腾讯视频和应用宝的合并。2017 年 4 月，腾讯一度停止了微视的服务，不过随着后来快手与抖音的强势崛起，2018 年 4 月，腾讯又投入重金恢复了对微视的更新和支持，仅在过去的这个春节，腾讯号称对微视的春节红包营销活动投入 5 亿元，但至今仍然没有看到微视有成为短视频第三极的可能性。

一位此前曾活跃在微视平台的 MCN 机构负责人告诉新浪科技，微视无法用抖音和快手的方法打败他们，即使腾讯在社交领域有非常强的话语权，但对于短视频来说这不是成功的决定条件，关键还是要让用户，特别是年轻用户玩起来，用起来；微视对品牌主的吸引力也很弱，基本是都是属于被打包的资源。在微视复活的早期，他们在 MCN 上投入大量资金进行内容激励，但收效甚微。

多位腾讯 PCG 的内部人士在接受新浪科技采访时称不是太看好腾讯 PCG 的此次调整，还处于亏损的腾讯视频和微视抱团，长短视频的结合并不是用户的需求，用户对于长视频、短视频的需求差异还是很大的，大家在长视频只是追热门综艺和热门剧，但在短视频平台，大家追求的是用娱乐内容打发时间，在此维度上看不到微视和腾讯视频结合的必要性。“这可能又是一次瞎折腾，这次还折腾不出来什么事。”