皮糙肉厚罗永浩：我对世界仍然充满热爱

“负债人”罗永浩，又又被强制执行了。

今天，罗永浩在社交平台发文回应再次被强制执行，源于当年锤子生死存亡之际，被某投资者逼迫签署的流氓协议。罗永浩觉得，该机构一系列操作很不体面，但还是会遵守契约精神，他称自己为“也许是史上能量最正、心态最阳光的创业失败者和顽固还债者”。

目前，老罗“6 亿债务的大目标”，已经偿还了 4 个亿。他讲，今年的主题仍是还债，“正在努力中，争取年底。” 而在今日他表示，春节后平均每月还债 1000-2000 多万，预计年底前还完。债务还清后，他开玩笑的向《潮头》栏目讲，“最想做的事情是把这个经历拍成一部电影 ——《真还传》。”

2021 年，在精力允许的范围内，老罗想做更多出圈的事。

他可能要上几个综艺，热爱音乐的他，将会和湖南卫视联手推出一档全新的音乐节目《谁是宝藏歌手》，据悉，在这档节目中罗永浩将扮演“音乐公司合伙人”的角色。他还计划开办直播培训学校，希望“肃清”直播电商里的“江湖气”。“为这个行业长期稳健的走下去贡献自己的一份力量吧。”

4 月 1 日，是罗永浩晋级抖音“带货一哥”一周年。去年这一天，当罗永浩拿起那把单价一千多元的剃须刀，在胡须上涂满泡沫后，干脆利落地扫过下巴，直播气氛瞬间高潮。而评论里悲伤一片：“心酸。”

如今，罗永浩感谢自己坚持了下来，“我从一个新人主播也变成了直播带货‘四大天王’之一。”在罗永浩周年庆祝直播中，全场销售额突破了 2.3 亿元，累计观看人数超千万，战绩绝尘。

从企业家到“卖艺”还债，老罗不觉得自己“变了”，或者向理想主义弯下了腰。反之，“在我这里，从来不用赚到多少钱来衡量是否成功。”罗永浩觉得自己是那种很少有的那种皮糙肉厚、生猛耐操的理想主义者。“我对世界充满热爱。”

至于未来是否仍会创业？罗永浩的回答是，“生命不息，创业不止”。

“艺人、网红都是我接受的身份”

2020 年 4 月 1 日，罗永浩在抖音的直播首秀，实时在线人数累计 4779.5 万。相关统计数据显示，老罗带货 9 个月后，在 2021 年 1 月首次跻身全网带货三甲席位。

罗永浩也成为了 2020 年缔造的一位新晋顶流网红。

直播带货带给了他成就感，也让他有了更多的闲暇时间，罗永浩录综艺，上热搜，不断破圈，俨然在娱乐圈也“混”出了知名度。

“艺人、网红都是我接受的身份，当然很多时候，是为了还债。”罗永浩讲，4 月 23 日，他将会和湖南卫视联手推出一档全新的音乐节目《谁是宝藏歌手》。据悉，在这档节目中罗永浩将扮演“音乐公司合伙人”的角色，他将和其他几位音乐人一起发掘“宝藏歌手”。

在罗永浩的 2021 年规划中，他还要再上几个综艺。直播带货、上综艺、代言，“艺人”罗永浩还没有发现更偏爱哪一个，但都会去考量，也不能说是来者不拒，虽然欠着债，但觉得太不喜欢或者不靠谱的，仍会直接拒绝。

“如果精力允许的话，我会做更多出圈的事。”

罗永浩开始情不自禁地幻想债务还清后的日子，“短时间内我肯定还会继续做直播带货，现在交个朋友直播间逐步发展成了直播生态机构，我们还会开个直播培训学校，还会做更多的垂直类直播间，还挺多事情的。”

整体来说，还完债后，他将有更多时间做自己更喜欢的事情。

谈到“艺人罗永浩”和“老板罗永浩”两个时期在状态上有什么分别？

罗永浩讲，作为老板的时候压力更大，更加焦虑，“充实”得一塌糊涂。作为艺人的话，看起来会轻松一些。但其实自己有轻微的社恐，上台讲话什么的会感到紧张。“就拿大家认为的我最擅长的发布会演讲，我其实需要准备超过 200 个小时，每次上场前，我都要服用抗抑郁药品。”

他最后总结，“这两种状态其实没有本质不同，只是阶段不同，都是我需要做好的状态。”

这样与世界斗，能斗赢吗？

事实上，在踏上直播带货之路前，老罗经历了许多不顺，6 个亿的巨额债务压得他喘不过气。

“交个朋友”创始人黄贺回忆那段时光，去年 3 月，老罗有一段时间就说实在想不出要做什么了，那时候我们周边所有的人都在说服他做直播，“罗哥你就做直播吧，太适合你了，种草、安利、带货这件事真的太适合你了。”

为了还债，罗永浩最后做出了妥协。

疫情期间，罗永浩、黄贺和抖音高层进行了多次秘密会谈，并最终决定与抖音签约，抖音提出来要签一年的独家，并且在合同里规定出来罗永浩一年至少直播 36 次。

黄贺当时有点心虚，“那时候还没有哪个没人想到一个企业家可以坚持播一年，抖音对此也很小心谨慎。”但这场对话，抖音也寄予了罗永浩极大厚望和尊重，老罗也聊得很兴奋，主动喊出，“36 次太少了吧，我们 100 次。”

（“交个朋友”创始人黄贺）

“后来我们看第二版合同的时候，人家已经悄悄地改成 72 次了，但我们已经答应了，当时非常担心罗老师坚持不下来。因为直播有点像发布会，之前锤子每场发布会他都非常紧张、他严谨、特别抠细节。”令黄贺欣慰的是，如今罗永浩不仅坚持下来了，而且整个人也变得更加松弛。

在他的友人眼中，即便人到中年，即便负债累累，老罗从未放弃过自己的梦想。“他有更多的时间去思考接下来想做什么事，有更多的时间培养自己破圈的东西。”黄贺讲。

对于罗粉来说，罗永浩这个名字，就是一张“理想主义的通行证”，代表着诚信、体面、负责任，是位“永远的战士”。

对此评价，老罗表示比较认可，“我自己很多时候的确做到了。”

这些年，他近乎偏执地选择一些少有人走的路：巡回演讲出过书、零背景闯入手机制造业、身负巨债却拒绝申请破产、做过子弹短信、小野电子烟…… 屡次创业，屡次失败，屡次重新再来。

老罗带货之初，同样状况百出，有时商品介绍得太拖沓，有时规则说不清楚。一次口误翻车，把自己带货的品牌说成了竞品的名字，而这个品牌的老板恰好就在现场。发现错误后，认真、较真的老罗立刻起身面对镜头，向品牌方和用户鞠躬道歉。“希望你看到我秃了的头皮后，体谅老年人痴呆。”

下一次带货直播，罗永浩就一定会做得更好。

在很多人的印象中，罗永浩似乎都是非常失败的，还有人把他称作“行业冥灯”。

但这些负面评价从没把他打垮过。“在我这里，从来不用赚到多少钱来衡量是否成功。”罗永浩觉得自己是那种很少有的那种皮糙肉厚、生猛耐操的理想主义者，“我对世界充满热爱，我相信我可以通过努力，让这个世界可以变得更好。”

很多人会问：“这样与世界斗，能斗赢吗？”罗永浩的回答是，我不是为了输赢，我就是认真。更何况，这种做法并非与世界对立，要相信，世界、时间都是站在你这边的。

这份价值观也是老罗和他的粉丝能够灵魂共颤的缘由。“我的粉丝也有自己的看法、逻辑和价值观体系，如果我做了与自己价值观不符的事情，他们也可能很快脱粉。”

老罗搬家，去杭州和薇娅做邻居

最近，最令罗永浩头疼的是事情，就是搬家。

老罗和他的团队正式进入了“逃离北京”倒计时。4 月 20 号前，“交个朋友”直播间 400 人团队，将从北京搬往杭州，他们的新邻居是薇娅。

（“交个朋友”位于北京朝阳的仓库样品已经全部打包）

“交个朋友”创始人黄贺告诉《潮头》栏目，搬家背后的思考在于三点：一是江浙沪的供应链优势；二是杭州汇聚了大量电商人才；三是杭州市政府对于直播带货的支持帮助。

他向《潮头》栏目具体解释，最主要原因还是想更靠近供应链。“比如燕麦，在杭州我们能一口气就见到几十个品牌和工厂，北京则少很多，未来快手电商部门要搬到杭州，抖音电商部门会搬到上海，等于人和货都搬了过去。”

“我们主要改进的就是供应链能力，这才是核心。”罗永浩讲，因为去年一段时间直播间业绩下滑，大家聚在一起研究，后来才明白了本质问题出在了供应链上。“这个行业的核心竞争力，其实是谁有强大的供应链公司谁就能活下去，货才是本质。”

实际上，除了搬家杭州，“交个朋友”在供应链还做了诸多的努力，构建自身的供应链壁垒。

一是，选择与苏宁、唯品会、洋码头等电商平台深度合作，得到平台资源的倾斜。

“平台入驻之后，它给我们供货，我们为它提供流量转化，一下子解决了找货难的问题。”黄贺讲，目前这些平台都在大量攫取流量的阶段，愿意补贴到产品上，所以“交个朋友”直播间里一些产品可以做到很低折扣。

二是，学习拼多多的打法，摸到了渠道货。

“渠道货保真，因为他们本身就是苹果正规经销商，但这些货没有品牌方管控，是可以乱价的，我们就可以比平台便宜 100 块钱去卖，直播间有大量便宜又有保障的产品。”黄贺称。

未来会化身为品牌管理公司

在罗永浩看来，未来直播电商进入了一个常态化的阶段，它会成为电商的标配，而主播则有点像导购。“我觉得未来直播电商将向更纵深和垂直方向发展。”

这也是“交个朋友”寻找到的让公司收入整体上扬的方法。

黄贺表示，去年 9 月份，公司就签了很多艺人，例如戚薇、李诞、李晨等，打造不同赛道上的头部主播。这部分业务简单理解，就是为明星艺人主播提供“拎包入驻式”的直播带货服务。

其次，“交个朋友”将要培养更多的垂直类账号。黄贺解释，第一可以减少罗永浩的精力投入；第二，也有利于公司更快的拓张。

“就跟百货商场一样，地下一层是食品，一层是奢侈品，二层是美妆，三层是服饰，我们想用一个个这样的号来实现我们的增长，老罗在这里面是占很大的一部分，但是他的 GMV 占比会不断下降，公司整体营收会更健康。”黄贺透露，“交个朋友”公司有一天将会冲击 IPO。

三是，培养素人主播。“接下来我们会开办一个主播培训学校，这些主播会输出给我们自己的直播间和代运营的机构。”

不止于此，罗永浩和黄贺还有更大的野心。

“我觉得我们最终会化身为一个品牌管理公司。”黄贺称，未来的“交个朋友”不仅会拥有自己的明星达人、供应链体系、分发平台，还会有自己的品牌营销团队，帮助新国货品牌加速裂变。据他透露，“交个朋友”不仅会尝试自建品牌，还会选择行业佼佼者进行投资。