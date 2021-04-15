微软花了 197 亿美元天价，挖走了 Siri 的「大脑」

这两个月来，微软显得十分贪婪，先是作价 75 亿美元鲸吞了 Bethesda Softworks（简称 B 社）和其旗下工作室，接着媒体爆料称，微软正考虑用 100 亿美元拿下 Discord 这个最早从「游戏连麦」起家，目前日活已高达 1.4 亿的兴趣社区。

在游戏赛道上撒完币后，「土豪」微软还将商业触手伸向了别的领域，斥资 197 亿美元收购老牌智能语音识别公司 Nuance，交易预计在年底完成。这让 Nuance 正式成为了微软史上第二大收购案，仅次于 2016 年以 262 亿美元收购专业社交平台 Linkedin。

Nuance，这家成立于 29 年前但很多人还是头一回听说的公司，甚至在 2019 年以前都处在亏损状态的公司，为什么值得微软砸了近 200 亿美元？微软还想怎样扩张业务版图？

微软挖走了 Siri 的「大脑」

Nuance 的第一次「成名」要追溯到十年前，那时苹果语音助手 Siri 随 iPhone 4S 一同推出，人们了解到 Siri 所使用的语音识别引擎正是由 Nuance 开发的。简单来说，用户发出的语音指令得经过 Nuance「转译」成手机能理解的语句，Siri 最终才能做出应答。

Nuance 就相当于是 Siri 的「大脑」，在语音交互中默默做着幕后工作。

Nuance 在业界享有极高声誉。据彭博社数据，全球超过 80% 的公司都使用过 Nuance 语音识别引擎技术，苹果、亚马逊、三星等科技巨头也曾用过其方案。作为语音识别人工智能的早期开发者之一的 Nuance，名下有超过 1000 个专利技术，公司研发的语音产品可以支持超过 50 种语言，在全球拥有超过 20 亿用户。

有意思的是，十年前苹果试图收购 Nuance，持续谈判了好几个月，结果被 Nuance 创始人一口回绝。在着手自家语音技术之前，Google 也曾考虑过要买下这家在当时市值达 60 亿美金的公司。

随后，苹果和 Google 为了减少对 Nuance 技术的依赖，都纷纷自建团队，甚至在 Nuance 挖角。近年来，移动语音领域快速发展，大公司几乎都是自己「养」技术队伍。Nuance 的市场份额不断被苹果、微软、Google 等巨头蚕食。

所以，Nuance 调整公司重点，慢慢将业务重心倾斜到医疗保健这个垂直领域上。凭借着过去在语音识别上的长期积累，Nuance 进军医疗领域「如鱼得水」。

目前 Nuance 的业务主要围绕于医院的「云系统」，通过语音识别工具，协助识别和记录医生看诊、客服电话和语音邮件等信息等等。据 Nuance 官网显示，他们由 AI 驱动的解决方案已被全球 90％的医院和 10000 个医疗组织所采用，美国一半以上的医生都在使用 Nuance 提供的服务。

但 Nuance 近两年的营收一直在下降，从 2018 年的 20.52 亿元下降到 2019 年的 18.23 亿元，又下降到了 2020 年的 14.79 亿元。这恐怕也是语音技术领域竞争壁垒较高的 Nuance 为何会同意被收购的原因。

「AI + 医疗」是个朝阳行业

微软收购 Nuance，也就是把目前行业最顶尖的语音识别技术收入囊中。这些技术都将应用于 Windows、Office、Azure 等产品中。与此同时，微软这笔收购也打击了苹果，苹果有可能以后彻底不能使用 Nuance 的技术。微软大手笔买下行业翘楚，其实也在断其他巨头获得 Nuance 技术的念头。

另外，微软 CEO 纳德拉对这起收购公开表示，「人工智能是科技的重中之重，而医疗是其最迫切的应用。」微软的目的呼之欲出，它想要加深在智能医疗方面的布局。

早在 2019 年，微软就与 Nuance 宣布建立战略合作伙伴关系，Nuance 将部分基础设施和托管产品迁移到微软医疗云平台上。两者在医疗保健和人工智能领域共同开发了临床智能识别技术（ACI），方便医生在就诊时记录与病人的对话，将这些信息保存在电子医疗记录中。目前，Nuance 已经借助于智能语音技术、转写技术、关键词匹配技术，在微软的云平台上搭建了一套完整的电子病历及辅助诊断的解决方案。这对于微软来说，是切入医疗健康业务最快的途径。

「这可以真正帮助微软加速医疗行业的数字化进程，而医疗行业的数字化进程在零售和银行等其他行业中已经滞后，」彭博智库的高级分析师 Anurag Rana 说，「我能看到的最大的短期效益是在远程医疗领域，目前 Nuance 转录产品正与微软 Teams 一起使用。」

▲Nuance 和微软在 2019 年首次合作，主要是利用 Nuance 在语音识别、信号增强、文档摘要等方面的技术帮助微软更好地实现智能临床管理｜微软

科技研究机构 Omdia 估计，2019 年，全球医疗 AI 软件市场规模为 8.23 亿美元，Omdia 还预测，2025 年医疗 AI 软件市场将增长到 100 亿美元以上，AI + 医疗显然充满前景。

其他巨头同样也在智慧医疗领域摩拳擦掌。比如，Apple 正在与斯坦福大学合作进行一项研究，以了解 Apple Watch 的传感器是否可以检测到心脏异常，值得一提的是，苹果为此收购了收购了 25 家 AI 公司；谷歌还开发了一个 AI 视觉系统，主要用于识别药物中的蛋白质晶体。

去年 5 月，微软带来了首个行业云解决方案 —— 微软医疗云（Microsoft Cloud for Healthcare），这是微软正式推出的第一个专门针对特定行业的云计算解决方案。微软表示，它是专门为医疗领域打造的云服务产品，目的是帮助医生和医疗机构提供更好的服务，并使用高级数据分析技术，优点就是能够简化跨应用的数据共享。

如果是 Windows 能代表比尔・盖茨的功绩，Office 代表鲍尔默，那「云计算」就是纳德拉的名片。微软几年前种下的「云」，如今都长成了支撑营收的果实，以及开疆辟土的利斧。