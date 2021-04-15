【IT之家评测室】一加 9R 评测：硬件换芯补位，软件焕然一新的质感旗舰

一加 9 系列发布了还没满一个月呢，一加就一鼓作气发布了新一代直屏质感旗舰一加 9R，在对硬件进行了一些小改后，升级了全新的 ColorOS For OnePlus，以此来填补一加在骁龙 870 手机这个产品线上的空缺，这也是一加首次推出 R 系列的手机，8+128G 版本售价为 2999 元，8+256G 版售价为 3299 元。

那么这款一加 9R 在一众骁龙 870 手机中能否脱颖而出呢？IT之家收到了一加 9R 黑岛版，在接下来的文章中就让我们一起来聊聊它吧。

一、外观

一加 9R 的包装延续了一加长条形红色的包装风格，包装内有 65w 充电套装、定制磨砂保护壳。

接着我们来看手机，一加 9R 基本延续了一加 8T 的外观设计，重量约 189g，厚度则是 8.4mm，长约 160.7mm，宽约 74.1mm。如果你有一加 8T 的手机壳或手机膜的话，可以直接通用。

一加 9R 在背面采用了一种特殊的玻璃材质，在维持玻璃特性的前提下，它可以有效避免沾染指纹的情况，实际用起来也确实如此，只要手不出汗，真的完全不沾指纹。这次的配色则回归了一加 6 时代的墨岩黑风格，官方称之为黑岛，笔者非常喜欢这种纯粹而神秘的黑，观感非常高级。

侧边中框的材质和开孔布局上，一加 9R 和上一代完全一样，都是金属中框 + 无耳机孔 + 一加经典三段式开关的设计。

正面也是采用了一块 6.55 英寸的 AMOLED 柔性挖孔直面屏，对于不喜欢曲面屏的群体来说，这种柔性直屏应该是最好的方案了，因为采用了 COP 封装工艺，使得四边边框非常窄，上下基本等宽，屏占比极高。

在屏幕本身的参数方面，一加 9R 依旧属于相当不错的那一类：1080P 的分辨率，120Hz 刷新率，240Hz 触控采样率，JNCD 均值进一步缩小到了 0.3 附近，支持 HDR10 + 认证，峰值亮度高达 1100nit，同时每块屏幕都进行了出厂校色，确保出色的屏幕色准和色彩显示效果。观感虽不如一加 9 Pro，但在 2021 年的 3000 元档依旧不落伍。

总的来说，一加 9R 的外观设计与一加 8T 一脉相乘，但在配色上更加沉稳，怀念一加 6 系列配色的小伙伴们对此应该深有感触。

二、性能、续航和充电

一加 9R 的设计思路其实和友商是类似的，为一款评价不错的老产品升级骁龙 870 的 SoC，然后作为小升级款出售，同时降低起售价，提高在 2021 年的竞争力。那么一加 9R 能否发挥骁龙 870 的全部实力呢？续航和充电又能否有更好的体验呢？

我们先来跑个分，首先是体现 CPU 理论性能的 GeekBench4，一加 9R 获得了单核 4692，多核 12792 的分数，GeekBench5 中，一加 9R 获得了单核 808，多核 2914 的分数，属于骁龙 870 机型的正常水平。

在展现 GPU 性能的 3dmark 中，一加 9R 获得了 sling shot 9188 分，wild life 4286 分的成绩，在一众 870 机型中属于中上水平。

然后是代表存储性能的 AndroBench5，实测跑分如图。

最后是代表综合性能的安兔兔跑分，一加 9R 获得了 708013 分，符合骁龙 870 机型的正常表现。

那么实际游戏体验怎么样呢？一加宣称在 9R 上新增了智能温控中心，配合游戏空间中的电竞模式，可以实现火力全开。并且一加还一并发布了一加分体式手游肩键，通过外置欧姆龙微动按键的方式，不需要手柄也可以体验到机械按键的快感，对于射击游戏来说应该相当有帮助。

实测也的确如此，在射击游戏《使命召唤手游》中，可以开到高清极限帧率，全程操作流畅，基本都稳定在 60 帧，最终 30 分钟平均帧率达到了 58.8 帧。并且发热也并不严重，背部最热处仅 39℃。

在另一款国民射击游戏《和平精英》中，可以开到 HDR 高清极限帧率，30 分钟游戏同样流畅，平均帧率达到了 59.8 帧，完全没有卡顿，背部最热处也只有 38.2℃。并且和平精英已经适配了 4D 震感系统，在游戏中可以调用 Haptic X 轴线性马达，提供震动反馈，配合实体肩键仿佛在用手柄打游戏。

在《王者荣耀》中，已经适配了超高画质 90 帧，但只有在早期对线中可以跑满 90 帧，后期大规模团战会稳定在 80 帧左右，但帧率比较平滑，没有卡顿感，最终 30 分钟平均帧率 81.4 帧，背部最热处 38.8℃。

至于新晋跑分软件《原神》的压力就比较大了，目前骁龙 870 还是很难应付最高画质的原神的，一加 9R 在前 12 分钟基本可以跑到 60 帧，但随着发热还是出现了降频，最终 30 分钟平均帧率 44.8 帧，此时背部最热处也达到了 40.1℃。如果想要长时间流畅游玩建议降低到中画质。

不过骁龙 870 的功耗表现还是不错的，在游玩除 《原神》以外的游戏时，整机平均功耗都低于 2W，只有骁龙 888 的一半左右，因此续航表现也不错。在 50% 亮度下进行两个小时的游戏后，4500mAh 的大电池还剩余 47% 的电量。

由于搭载了非常成熟的 65W 快充，一加 9R 的补能速度也是非常的快，实测 15 分钟即可充入 60%，33 分钟即可充满，比上一代一加 8T 快了约 9 分钟。

三、影像

一加 9R 这次采用了四颗镜头，分别是 4800 万 像素的经典索尼 IMX586 主摄，1600 万像素的 123 度超广角镜头、微距镜头以及黑白镜头，主镜头支持光学防抖，可以满足大部分场景的拍摄需求。具体的样张表现我们直接来看样张。

在使用主摄拍照时，相机会自动识别物体并调用 HDR 和 AI，最终成像素质不错，颜色讨喜。

在夜晚时，可以手动打开夜景模式，系统会运用多帧合成的效果提高亮度。

夜景模式下的高光压制还是不错的，夜空也比较纯净。

之前赛博朋克定制版专享的赛博朋克滤镜在一加 9R 上也可以使用，套用滤镜后的确别有一番风味。

1600 万像素的 123 度超广角镜头成像素质很不错，完全不是凑数镜头，畸变控制的也很好。

微距镜头可以实现 3CM 近距离对焦，成像素质尚可。

四、系统

在过去，一加的氢 OS 系统是轻快简洁的代名词，但随着这两年一加走向大众，一加的氢 OS 的类原生系统愈发不能适应国内特殊环境的需求。

为了更好地适应大众需求，一加也是从一加 9 系列开始从善如流，在保持桌面布局、动态壁纸、图标、铃声、通知音等“氢味观感”的基础上，把系统“内核”换成了老大哥的 ColorOS，这也是兼顾新老用户体验的最佳的选择了。

在 ColorOS for OnePlus 的加持下，一加 9R 的系统体验基本让人挑不出问题，动画流畅自然，原先缺失的小窗应用、自定义 AOD、隐私保护和游戏空间等多项功能统统安排上了。唯一遗憾的是氢 OS 过去搞出来的为数不多的特色功能“禅定模式”却找不到了，希望后期能尽快补上。

当然对于喜欢折腾的用户们来说，一加也依旧提供了 ROOT 保修和方便的 BL 解锁服务，以前怎么搞机，现在还是照搞不误，对于极客用户们来说还是相当暖心的。

五、总结

总的来说，一加 9R 是一款定位精准的均衡次旗舰，它在一加 8T 的基础上升级了这个价位段用户最关心的核心配件 SoC，在做工和性价比之间取得了不错的平衡。当然对于拍照摄像有需求还是买搭载“一加｜哈苏影像系统”的一加 9 Pro 比较好。

不过在三千元这个价位，一加 9R 仍然是一台相当有竞争力的质感旗舰，如果你正想着换一台直屏新机的话，它应该会是一个不错的选择。