1799 元，iQOO Z3 周年庆苏宁限定礼盒明日开售

IT之家 4 月 15 日消息 为了庆祝两周年，iQOO 方面推出了一款 iQOO Z3 周年庆苏宁限定礼盒，售价 1799 元，将于 4 月 16 日 0 点正式开售。

iQOO Z3 搭载了高通骁龙 768G 芯片、支持 55W 闪充和 120Hz 刷新率，安兔兔跑分超过 45 万分，在千元价位竞争力不俗。

iQOO Z3 搭载骁龙 768G 处理器，配备 UFS2.2 和“内存融合”，性能足够强劲。

iQOO Z3 支持 55W 闪充，只要 15 分钟即可将 4400mAh 大电池从 15% 充至 60% 电量，内置智能双芯配合 6 颗温度传感器构建十一重智能充电防护系统，保障安全。

iQOO Z3 采用 120Hz 竞速屏，支持 180Hz 触控采样率，并已对多达 14 款高帧率游戏进行适配，同时支持鹰眼显示增强 2.0、游戏环绕音和 4D 游戏振感等功能。

影像方面，该机拥有 6400 万超清全场景三摄配合全新超级夜景、夜景多风格等玩法，无论日夜场景都能拍出好照片。

此外，iQOO Z3 机身厚度为 8.5mm，重 185.5g，拥有“星云”和“深空”两种配色，兼具舒适手感和高颜值，运行全新的 OriginOS for iQOO 系统。

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