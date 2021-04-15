光伏制氢，新的组合出现

近期，中国石化与隆基股份签定了战略合作协议，未来双方将以国家“2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和”目标为指引，发挥各自优势，通过全方位协同，在分布式光伏、“光伏 + 绿氢”、化工材料等多领域形成深度的合作关系，共同开拓清洁能源应用市场。那么他们合作的“光伏 + 绿氢”或者说光伏制氢是指什么呢？

光伏制氢

目前主流的光伏制氢简单来说有两个步骤：

1. 光生电：利用光伏发电技术把光能转化为电能。

2. 电解水：利用电能制取氢气

以初中化学课本上的化学反应方程式为例，实际操作时可以弄一个电解池，池中有两个电极和电解液，通过直流电时在阴极上放出氢气。

由此也可看出此次合作中步骤 1 是光伏企业的强项，会由隆基股份这样的光伏龙头去推动。而步骤 2 就是化工企业的强项了，而正巧中国石化就是老牌的化工企业。

因此在未来可能会出现很多光伏企业 + 化工企业（光伏制氢）或者是风力发电企业 + 化工企业（风电制氢）合作的情况。

注：以上只是一种主流示例，还存在其它制取方式，比如太阳能热分解水制氢、太阳能光化学分解水制氢、光电化学电池分解水制氢、模拟植物光合作用分解水制氢、太阳光络合反催化分解水制氢等。

普通氢气和“绿氢”

对于一般人的认知来说，可能觉得氢气就是清洁能源，因为氢气燃烧只是生成水，没有碳排放。但是生产氢气的过程可不一定没有碳排放。

现在很多化工行业里还是在用化石能源制氢，比如煤、石油、天然气。这样虽然制取了氢气，但在制取过程中还是会有相当多的碳排放。因此不是所有跟氢能源有关的企业都是环保的企业。

而绿氢则是利用可再生能源制氢，比如光伏制氢、风电制氢。这种方式制取的氢气更为环保。

以舟山市普陀区政府印发的《关于加快新旧动能转换 推动氢能产业强势发展的若干意见》为例。

其中明确指出了“绿氢”项目最高补助 1000 万元，补助力度非常大。而对于生产氢气，但在生产过程中还是有较多碳排放的企业，补助力度较小。

优势

光伏制氢可以补足光伏发电关于不稳定性方面的短板。

无论是光伏发电还是风力发电都避免不了“靠天吃饭”的情况。就以光伏发电来说，遇上阴雨天发电效果就会变得非常不理想。因此光伏发电发出的电是不稳定的。

不稳定的能源对于电网来说就是一个比较麻烦的事了。电能是一种即发即用的能源，不能被大量储存。多余的电能需要转化成其它形势进行储存，比如抽水蓄能电站，要不就白白浪费掉了。

光伏制氢也可以用相似的思路去理解，光伏制氢可以用来消化光伏发电的多余电力，将电力转化成氢能源。因此光伏制氢可以很大程度上解决“弃光”的问题。