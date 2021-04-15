零跑将携 C11 性能版及多款新车亮相上海车展

4 月 15 日消息 4 月 19-28 日，零跑科技将登陆 2021 上海车展，携旗下全球实力中场 SUVC11 性能版及其他新款车型亮相，同时也将发布面向未来的智慧零跑生态社区，分享自研核心技术的新突破。

零跑将推出国内首款拥有完整自主知识产权的“盘古”油冷电驱总成，采用业界首创的可变架构设计，轻便紧凑的最简主义设计风格，满足整车布置对平置、倾斜的需求，其设计可满足百万公里寿命。同时，零跑也是现阶段国内唯一一家自研芯片并投入量产的汽车厂商，其车规级 AI 智能驾驶芯片“凌芯 01”实现了中国完全自主知识产权车载智能驾驶芯片从无到有的突破。

在车型方面，零跑带来了零跑 C11 性能版、2021 款零跑 T03、零跑 T03× 泰迪珍藏联名版及零跑 S01。并将首次公开全新中高级智能豪华纯电轿车 C01 车型概念。

零跑科技还将在车展期间举办两场粉丝专场活动。20 日 14:00“零跑对话 C11 技术控”活动，邀请“C11 首席批评官”们与零跑科技高管及专业媒体畅聊自动驾驶、智能座舱、油冷电机等议题。24 日 14:00“女性粉丝专场”活动，将邀请女性用户，女性高管及媒体，畅聊未来社区、生活出行、亲子教育等话题。

零跑官方表示，将继续以用户为中心，专注核心技术自研自造，构建连接未来的智慧生态社区，让人们智享科技创造的自由，先享未来的出行生活。