5G 千元机竞争白热化，realme 真我宣布 Q2 系列销量超百万台

4 月 15 日下午消息，realme 副总裁、中国区总裁徐起今日在微博上宣布，真我 Q2 系列销量超 100 万台，同时全新升级的真我 Q3 系列即将发布。

realme 目前拥有 GT、X、V、Q 四大系列。其中 Q 系列定义为线上爆款，主打价格与性能双越级。

2020 年 10 月，realme 发布了专为双 11 大促而生的真我 Q2 系列，包括真我 Q2、真我 Q2 Pro 和真我 Q2i 三款产品。其中真我 Q2 是千元首款搭载天玑 800U 芯片的手机，同时搭载 120Hz 刷新率屏幕；而真我 Q2 Pro 是一款轻薄闪充手机，配备 65W 闪充，并首次将素皮设计带入千元价位段；真我 Q2i 更是突破了 5G 手机的底价，仅售 998 元。

在性能配置、外观设计及闪充技术上的差异化优势，让真我 Q2 系列成为 realme 的爆款产品。根据 realme 公布的数据，上市 6 个月真我 Q2 系列电商渠道整体好评率达 98%。

徐起表示，Q2 系列超百万销量只是一个阶段性的起点，realme 将不断越级突破，为粉丝打造更多充满惊喜感的产品。同时他透露，真我 Q3 系列将很快发布。

进入 2021 年，国内 5G 手机市场正迎来新一轮的普及潮。信通院数据显示，2021 年 3 月，国内市场 5G 手机出货量 2749.8 万部，占同期手机出货量的 76.2%。根据三大运营商的 5G 基站建设节奏，今年的重点之一就是覆盖县乡市场。而要实现县乡市场的 5G 手机普及，千元机无疑是重点。

另外，此时也将很快迎来 618 电商大促，这也是真我 Q3 系列面临的时机。

徐起表示，真我 Q3 系列的定位是打造新一代“千元机皇”。在核心配置超预期，性能超同价位预期，也将会是 Q 系列史上最大幅度的升级。

根据目前曝光的信息，真我 Q3 系列或将搭载天玑 1100 处理器。该款处理器为联发科于今年 1 月推出的旗舰级处理器，为八核架构设计，采用台积电 6nm 制程工艺，性能值得期待。