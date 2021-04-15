台积电上调 2021 年资本支出预期，目前预计 300 亿美元

4 月 15 日消息，据国外媒体报道，在台积电发布一季度的财报之前，有外媒在报道中曾表示，这一全球最大的芯片代工商，将提高今年的资本支出预期。

台积电将提高今年的资本支出预期，是因为台积电面临提高产能的压力，外媒预计台积电今年的资本支出，将由四季度财报中预计的 250-280 亿美元，提高到 300-310 亿美元。

而正如外媒此前预计的一样，台积电确实提高了今年的资本支出预期。

在更新后的财报中，台积电表示管理层目前预计他们今年的资本支出在 300 亿美元左右。

如果台积电今年的资本支出达到 300 亿美元，也就意味着同比将大幅增加。台积电此前公布的文件显示，他们在 2020 年的资本支出，折合约 181.74 亿美元，目前预期的今年的 300 亿美元，增加 118.26 亿美元，同比增长 65%。

值得注意的是，300 亿美元还只是台积电管理层目前预计的今年的资本支出预期，后续还有再调整的可能，最终的资本支出，也有可能超出他们的预期。

在 2020 年，台积电最初预计的资本支出是 150-160 亿美元，在二季度的财报中上调到了 160-170 亿美元，最终的 181.74 亿美元，就超出了预期。