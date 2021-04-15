谁在做局让 “Z 世代”投身炒鞋大潮

近期部分国潮球鞋受到年轻消费者热捧，李宁、安踏、特步等国货品牌门店外经常大排场龙，网店也是一鞋难求。

随后，相关投机者开始入局。有媒体报道称，在“得物”平台上几款李宁品牌的球鞋价格，竟然被哄抬至到了几千甚至上万元；最高一款（李宁韦德之道 4）全明星银白款，炒卖价格高达近五万。

据悉价格同样大涨的，还有安踏、特步等几家国货品牌旗下的产品。显而易见，国内用户消费理念的转变，再次遭到投机“炒家”利用，进而哄抬价格。

从盲盒、潮鞋再到国货，投机者可谓无所不在、无孔不入，而这一场国潮的“炒鞋”闹剧，也还有很多内幕不为人知。

利用“收徒”聚集鞋圈小散

潮鞋的价格上涨，看似是市场供需关系所致，但有圈内人士透露，实际上这些都是有组织、有目的的炒作行为。

而对于一些普通炒客而言，如何才能找到相应的“组织”参与到炒鞋的行列当中？这个问题曾长期困扰着家住深圳南山的 95 后小伙儿玮铭。

“最早参与（炒鞋）应该是两年前吧，那时候我刚刚大学毕业，也没有工作。”玮铭告诉懂懂笔记，自从在新闻报道当中看到有人通过“炒鞋”赚了第一桶金，他便开始“单军作战”加进入“炒鞋”的行列当中。

然而“单军作战”的玮铭，所能得到的流行资讯、行业信息往往都慢人一拍，导致他在“炒鞋”的过程中总是“高买低出”，很难知道价格即将走高的会是哪个品牌的哪一款鞋子。

为了能够及时了解到相关的资讯，避免一款鞋子炒热了之后自己充当“接盘侠”，玮铭不断地在网络上寻求相关的攻略，寻找相关“组织”等待机会出现。

2021 年三月初，一个新的“机会”降临到了他的身上。

“就在棉花事件发生不久，网上开始有自称鞋商的人发了‘收徒’帖。”他告诉懂懂笔记，发帖的人表示自己曾参与了几次潮鞋的价格炒作，十分有经验，现在“收徒”传授相关的技巧，并吸收有兴趣的人士壮大团队，大家一同发财。

玮铭心想，这不就是他心心念念在寻找的“组织”吗？

经过简单的验证后，他顺利加入了对方所建立的群，同样在群里的，还有近四百位“徒弟”。“师傅”告诉大家，该群会在完成一次大投入的“炒鞋”任务后解散，属于“快闪群”。至于日后如果再有类似的任务，还会找机会重新拉群。

其还要求，群里的“徒弟”需要根据自己所下达的步骤，逐一操作，才可保证赚钱。而他们的第一项任务，便是通过电商渠道，大肆寻购指定的品牌球鞋款式。

“任务要求找的是李宁韦德之道等三款球鞋，说是旧款的韦德之道 4 也行。”玮铭回忆，由于韦德之道很难买，后续“师傅”还追加了几款安踏球鞋的寻购任务。至于一些没有收入和积蓄的“徒弟”，“师傅”则会支招让其通过信用卡透支、网上借贷方式筹集购鞋资金。

“师傅”宣称，炒鞋的原理与股市类似，只要有大量的用户抢购某款鞋子，拥有该款鞋子的人“惜售”便会令价格持续上涨，当更多人高价求购同款鞋子时，已经拥有该款鞋的“徒弟”便可以高价抛售赚差价。

师傅还在群里信誓旦旦地保证，最后鞋子高价出手，偿还本金、利息后大家还能大赚一笔。正因如此，群里一部分“徒弟”信以为真，放心大胆地开始借钱参与购鞋任务，“我当时也跟爸妈要了点儿钱，加价买了几双（鞋子）试水。”

显然，所谓的“师傅”是在借“收徒”作为噱头，聚集大量有心参与炒鞋的“小散”，并利用其资金大肆抢购对应款式的鞋子，试图制造“一鞋难求”的境况，从而“合情合理”地抬高某款鞋品的市场价格。

都别动，涨价了让“师傅”先走

四月初，有媒体报道“得物”平台上李宁的韦德之道 4 全明星银白款，价格涨到了将近五万元，而韦德之道 7 The Moment 的价格同样疯涨到了一万三。当时，玮铭手上的韦德之道 8 在平台上的求购价也小涨至两千元。

此时，群里有几位加价几千元甚至上万元，从潮鞋藏家手里收购韦德之道 4 全明星银白款的“徒弟”开始询问“师傅”，目前鞋子的价格已经如此之高，是否可以出售，对此“师傅”的回答则是继续“捂着”。

“（他说现在圈里都在寻找、调货同款球鞋，价格还会继续再涨。”玮铭表示，为了让“徒弟”都不要出售手上拥有的球鞋，“师傅”甚至告诫大家，现在抛售的话就是背叛，会导致价格下滑，最后大家都没有好处。

为了获得更高差价，也为了日后还能与“师傅”一同并肩作战赚大钱，包括他在内所有“徒弟”都遵循了“师傅”的要求，继续捂紧手头上的球鞋，“有人甚至相信，鞋子涨到五万后，肯定还能涨到十万。”

但与此同时，玮铭发现了一些细节。“师傅”悄悄删掉之前的“收徒”帖，微信的朋友圈不再对他可见，平时几乎也不在群里分享“炒鞋”的干货以及技巧了。对此，他开始担心“师傅”可能要抛下“徒弟”先走一步。

果不其然，随着舆论的进一步发酵，有同群的“徒弟”发现曾经加价出售球鞋给自己的“潮鞋藏家”注销了店铺。更有群友发现，早在三月底“师傅”所关联的论坛账号，就显示在正出售同款球鞋。

将所有线索都结合之后，玮铭和部分“徒弟”开始猜测，“师傅”发帖“收徒”或是一场自导自演的戏。为的只是让“徒弟”四处寻找、求购对应球鞋，制造球鞋遭热捧的假象，最终加价向所谓的“藏家”购买球鞋。

此后让“徒弟”继续“捂盘”为的也是争取时间，让自己可以继续高价出售手上的球鞋，至于“徒弟”加价购买的鞋子是否会因为新闻舆论的出现而烂在手里，“师傅”也好“藏家”也罢似乎已经不关心了。

舆论风波之后，“得物”已经下架了韦德之道 4 全明星银白款、韦德之道 7 The Moment 两款球鞋，而玮铭手上的韦德之道 8 价格也以经回落到了 1159 元，“我之前花了 1700 元买的 42 码，想想真是血亏。”

在“闲鱼”上，懂懂笔记仍看到有用户在出售韦德之道 4 全明星银白款，价格均在一万五左右。玮铭说，群里有加价入手同款球鞋的人在“闲鱼”上卖，仅仅是为了挽回损失，能否快速出手也全看运气。

如果说，“徒弟”只是“小散”的话，那么自导自演了一出好戏的“师傅”们便是幕后的“庄家”。令人不解的是，网传“炒鞋”最终被“套牢”的案例不少，为何还有人迷信“炒鞋”可以致富呢？

Z 世代有自己的“投机”方式

热衷于“炒鞋”的大都是些什么人？

根据艾媒发布的最新数据显示，有 40.3%“Z 世代”认为“炒鞋”行为令人生厌，而 23.4% 的“Z 世代”对于“炒鞋”行为表示无可厚非。有 21.4%“Z 世代”能理解，但不会参与。

事实上，热衷“炒鞋”的人群当中，“Z 世代”的比例并不少。

据极光统计的结果显示，截止 2019 年 4 月，潮牌鉴定电商 App 的受众中，25 岁及以下的“Z 世代”用户，占比达 83.7%。

玮铭也透露，在“炒鞋”的微信群当中，95 后、00 后比例几乎占到近九成，其中一部分甚至是学生党。而作为一名 95 后，他已经不是第一次参与“炒鞋”“炒盲盒”等等投机活动了。

当聊及“炒鞋”到底有何魅力时，他斩钉截铁回答：“钱赚的比较轻松。”

的确，有媒体报道，近日李宁球鞋大幅涨价，有一部分“炒家”趁机大捞一笔，几天赚了一辆车钱。而在玮铭眼里，“炒鞋”如同赌博，只要“赌”对了一次，回报将会是几倍，十几倍，甚至是几十倍。

相比苦哈哈打工赚工资，他更青睐于这种投机赚钱的方式。

“炒盲盒、炒鞋肯定有人赚钱的。只是一定要快，不能跟在别人后面做。”至今他仍坚信，自己之所以在投机上“屡战屡败”并非因为盲盒、潮鞋不赚钱，而是自己所能接触到的资讯慢人一步，导致最自己成了“庄家”的接盘侠。

除此之外，懂懂笔记在与几位热衷炒鞋、炒盲盒的“Z 世代”沟通时发现，相比 85 后、90 后相对保守的投资理念，特立独行的 95 后、00 后普遍不认可父母、长辈的投资理念，而是青睐选择自己熟悉的、喜好的投机行为。

“基金、股票复杂，不会也不想玩，而且（新生代）玩基金股票太 Low。”一位 98 年出生的“Z 世代”女生表示，她的大学室友、同学，几乎没有人投资基金、股票。大家普遍混迹于“盲盒圈”、“设圈”以及“娃圈”，借炒作盲盒、人设图、棉花娃娃等赚取差价，进而实现收入的增加。

然而，只要是涉及“炒作”毫无疑问就是投机行为，而投机具有一定的风险。只是这个浅显的道理很多年轻人不愿意认同罢了。没错，你永远无法叫醒装睡的人！

【结束语】

从盲盒到潮鞋，从国际品牌到国货精品，别有用心的“炒家”总能利用 95 后、00 后的喜好和投资观念，创造出一个又一个夸张的“致富神话”，吸引无数“Z 世代”加入参与。

天上不会掉馅饼，世间也没有不劳而获的好事，热衷投机的“Z 世代”们，真的要长一些记性，别总让“炒家”卖了后还要帮着人家数钱。