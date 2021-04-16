美股科技股持续反弹，英伟达、AMD 涨逾 5%，理想汽车大跌 6.7%

北京时间 4 月 16 日消息，强劲的企业财报和经济数据表明美国经济加速复苏，道指首次站上 34000 点关口。美国国债收益率的回落，推动科技股反弹。截至收盘，道指涨 305.1 点，涨幅为 0.9%，报收 34035.99 点；标普 500 指数涨 45.76 点，涨幅为 1.11%，报收 4170.42 点；纳指涨 180.92 点，涨幅为 1.31%，报收 14038.76 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

▲美国主要科技巨头

中国主要科技股悉数下跌：

▲中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲下跌的其他中概股

▲自动驾驶卡车公司图森未来登陆美股，成立不足 6 年

图森未来在 IPO 中以每股 40 美元的价格出售约 3400 万股股票，市值达到 84.9 美元。其中图森未来出售 2703 万股股票，融资 10.8 亿美元，一名献售股东出售 676 万股股票。图森未来还授予承销商超额认购权，可以在未来 30 天内从献售股东手中再买进至多约 507507 万股 A 类普通股。图森未来成立于 2015 年 9 月，是一家主要做 L4 级别无人驾驶卡车技术研发与应用的人工智能企业，从成立到赴美上市不到 6 年。2018 年至 2020 年，图森未来的营收分别为 9000 美元、71 万美元和 184.3 万美元。IPO 后新浪旗下 Sun Dream 持股比例为 13%，新浪董事长曹国伟担任图森未来董事。常规交易中图森未来收盘价与发行价持平，报收 40 美元，盘后交易中一度跌 4.13%。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲下跌的其他国外科技股

▲分析师下调英特尔评级 称投资者忽视风险和成本

投资公司 Raymond James 分析师克里斯・卡索（Chris Caso）星期四发表投资报告，将英特尔股票评级由“跑赢大盘”下调至“与大盘持平”，称看多英特尔新任 CEO 及其改造公司计划的投资者忽视了其中的风险和成本。自英特尔宣布帕特・基辛格（Pat Gelsinger）出任 CEO 以来，股价累计上涨 21%。卡索指出，“我们下调评级，原因不仅在于英特尔无法实现计划的风险，还在于它需要付出的代价：资本支出、市场份额流失等。”卡索预计，即使能得到政府补贴，英特尔涉足芯片代工业务的成本也极其高昂。英特尔的计划即使能够成功，也需要数年时间，面临诸多不确定因素。常规交易中英特尔涨 0.83 美元，涨幅 1.29%，报收于 65.02 美元。