自动驾驶第一股图森未来上市首日破发，新浪套现 18 亿元收益或达 12 倍

全球自动驾驶第一股来了。4 月 15 日晚，图森未来（股票代码 TSP）正式登陆纳斯达克，开盘后股价略有走高，但随后下跌，最低触及 32.13 美元，截止收盘 40 美元，市值为 84.91 亿美元。

据了解，图森未来此次 IPO 发行价为 40 美元，超出此前 35 至 39 美元的首次公开募股发行价区间，并发行 3378 万股 A 类普通股，上市后总股本约 2.12 亿股。按此计算，图森未来拟募资额达 13.5 亿美元。

从上市首日盘中破发并收平的表现来看，虽然顶着全球自动驾驶第一股的光环，但市场对图森未来并未表现出明显的追捧，其还需更加可预期的规模商业化给投资者带来信心。

拿下 5700 辆预订订单，累亏超 26 亿元

图森未来创办于 2015 年，总部设在美国圣迭戈，中国总部位于上海，在中国北京、上海和美国亚利桑那州图森市都设有研发或测试办公室。在创立之初，公司计划主打计算机视觉应用，而自 2016 年起，随着计算机视觉应用于互联网广告业务的项目交付，图森未来转向自动驾驶，并开始聚焦无人驾驶卡车货运领域。

相较竞争激烈的乘用车领域，自动驾驶卡车的玩家相对较少。图森未来自称，公司是第一家也是唯一一家在高速公路和地面街道上实现 L4 级别卡车自动驾驶技术的公司。L4 级别意味着车辆可以在规定的驾驶条件下实现全无人驾驶，无需人工干预。

目前，图森未来开发了集成软件和硬件的一体化自动驾驶卡车解决方案，包括以计算机视觉为主的 L4 级自动驾驶解决方案、高速场景及港内集装箱卡车的无人驾驶运输解决方案，并在去年启动了全球首个无人驾驶货运网络（AFN）。

AFN 是图森未来商业化的基础，其主要通过两种服务模式获得收入，一是使用在无人驾驶货运网络中运营的自有无人驾驶车队，为托运人提供按里程计算的无人驾驶货运服务；二是承运人可以购买无人驾驶货运卡车，在无人驾驶货运网络里运行，并在必要时接入图森未来的无人驾驶系统。

据了解，图森未来自动驾驶卡车系统采用包含激光雷达在内的多传感器冗余方案，感知距离达 1000 米，规划时长达 35 秒，控制精确在 5 厘米，拥有 240 多项核心专利技术，累计测试里程超过 280 万英里，覆盖了北美、欧洲和亚洲等区域，其中美国是公司主要市场。

在具体的商用进程方面，图森未来与美国 UPS 快递公司、美国邮政等开启了卡车的后装改装，实现共有 70 辆自动驾驶卡车的规模。但真正的市场在前装量产，图森未来也在去年与卡车制造商纳维斯塔（Navistar）和大众旗下 Traton 展开了前装量产合作，共同打造 L4 级无人卡车。据披露，目前该款车已收到了 5700 辆预订订单，并计划在 2024 年投产交付。

这也意味着，图森未来距离规模化商用还要等上好几年。该公司 2018 年至 2020 年的营收分别为 0.9 万美元、71 万美元、184 万美元；净亏损分别为 4503 万美元、8488 万美元、1.78 亿美元。图森未来在招股书中提示风险称，公司尚未确认任何可观的收入。截至 2020 年底，公司已累计亏损 4.052 亿美元（约合人民币 26 亿元），未来也无法保证商业化成功。

图森未来产生亏损的主要原因是高企的研发费用高企。具体来看，图森未来 2018 年至 2020 年研发投入分别为 3228 万美元、6362 万美元、1.32 亿美元，合计约为 2.28 亿美元，是同期营收总额的近 90 倍。截至 2020 年底，图森未来全球共有 839 名全职员工，其中研发人员 673 名，占比超过 80%。

同时，图森未来在前述期内的销售费用分别为 108 万美元、81 万美元、131 万美元，管理费用分别为 1217 万美元、2196 万美元、3730 万美元，逐年递增。这些成本也不断加剧公司亏损。众所周知，自动驾驶需要不断保持投入研发，而图森未来的 AFN 生态系统目前还处于开发和商业化早期阶段，这大概率意味着亏损还将继续。

新浪直接套现 18 亿元，投资回报或达 12 倍

此上市将为图森未来争取更多的弹药。图森未来在招股书中表示，此次募资将增加财务灵活性，提高其在市场上的知名度，并将用于营运资本和其他一般公司目的，包括为其运营需求提供资金，同时也可以将部分资金用于收购或投资互补产品、技术或业务。

目前图森未来账面还有近 3.11 亿美元的现金和现金等价物，基本都来自此前融资。自创办以来，图森未来共完成 10 轮融资，公开融资额超过 6.5 亿美元，新浪、鼎晖投资、英伟达、韩国汽车一级供应商万都，及其合作伙伴 UPS、Navistar、大众集团 Traton 都是公司股东。

值得一提的是，新浪是图森未来第一大机构股东，上市前持有 3143 万股股票，A 类股占比近 20%，对应 7.91% 的投票权。新浪集团董事长兼 CEO、微博董事长曹国伟担任图森未来董事，新浪首席财务官张怿也是该公司董事。

据了解，早在 2016 年，新浪就通过旗下创新基金以 5000 万元参与了图森未来的 A 轮融资；后又在 2019 年再次领投对图森未来的 D1 轮投资，出资 9500 万美元（约合人民币 6.2 亿元），投后估值 10 亿美元，图森未来也成为全球首家无人卡车独角兽公司。

此次上市后，新浪持有图森未来 A 类股的比例略降至 13.1%，对应 5.8% 的投票权。不过，此次图森未来发行的股份中包括了新浪出售的 675 万股，新浪借此套现 2.7 亿美元（约合人民币 18 亿元），不仅收回此前投资投资成本，还大赚一笔。按照图森未来最新市值粗略计算，新浪此笔投资整体收益率超过 12 倍。

由于图森未来采用 AB 股的形式，图森未来的创始人仍持有控股权。在 IPO 前，图森未来创始人、董事长陈默陈默持有 9.1% 的 A 类股及 50% 的 B 类股，拥有 33.6% 的投票权；联合创始人、CTO 侯晓迪持有 8.3% 的 A 类股及 50% 的 B 类股，有 33% 的投票权。

据招股书介绍，在创办图森未来前，陈默是游戏、在线广告和二手车等领域的创业者，拥有 12 年的企业管理经验，去年 9 月起任董事会执行主席。侯晓迪则是 AI 视觉及机器学习领域的专家，人大附中知名的“少年黑客”，毕业于上海交大计算机系，并在加州理工获得了计算机和神经系统方向的博士学位。

在 IPO 后，陈默将持有图森未来 7.6% 的 A 类股及 50% 的 B 类股；侯晓迪持有 7.1% 的 A 类股及 50% 的 B 类股。这也意味着，陈默和侯晓迪的身家也将均超过 6 亿美元。

此外，图森未来的合作伙伴 Navistar 也在上市前持有图森未来 6.5% 的 A 类股，上市后持股比例为 5.4%。三大全球顶级投资机构贝莱德、富达资本和资本世界投资者也作为基石投资者参与图森未来的 IPO 认购，平均认购 338 万股，最高共认购 1013 万股。