Epic 喜 + 3：《圣殿春秋》等游戏免费送，下周送两款

IT之家 4 月 16 日消息 Epic 本周免费送出《The First Tree》《Deponia - 德波尼亚》《Ken Follett's The Pillars of the Earth - 圣殿春秋》三款游戏,免费领取时间为北京时间 4 月 15 日 23 点至 4 月 22 日 23 点,感兴趣的小伙伴不要错过。

IT之家了解到,下周 Epic 免费送出的游戏将是《Alien: Isolation - 异形・隔离》和《Hand of Fate 2 - 命运之手 2》。

《德波尼亚:完整旅程》游戏介绍:

《德波尼亚:完整旅程》是一款解谜类游戏,此版本为游戏《德波尼亚》系列三部曲的最终整合版,此举的目的是大大方便了玩家们的使用,使得主线剧情直接通往最终关卡。

游戏的画面采用了欧美的动漫元素进行设计而开的,使得游戏变得更具亲和力,从而赢得了全年龄段的玩家的喜爱。而游戏讲述的是一个名叫“鲁弗斯”怀才不遇的年轻人,就在某一天他发现了一个的与自己长相相似的播音员,此刻他正在酝酿一个计划,并且鲁弗斯的生活也就要在这一刻发生天翻地覆的改变。

《圣殿春秋》游戏介绍:

《圣殿春秋》主要改编自同名小说,也包括电视剧版的一些元素,画风与《国王任务》很像,采用绘本插图设计,3D 游戏级别的动画,相当自然,类型为冒险游戏。游戏设定为 12 世纪英格兰,以修建世界第一座哥特式大教堂为经,以王位、爵位争夺战为纬,描绘了善恶交战引发的政教冲突、兄弟阋墙中一段有关勇气、奉献、梦想、爱情、贪婪和复仇的故事。

《第一棵树》游戏介绍:

《第一棵树 The First Tree》是一款第三人称探索游戏,围绕两个平行故事展开:一只狐狸努力寻找她失踪的家人,还有一个儿子与他的父亲在阿拉斯加重新认识彼此。玩家控制狐狸踏上一段凄美的旅途,直到在生命的本源处达到高潮,或许会对死亡产生更深的理解。游戏过程中,随着儿子逐渐交织在狐狸寻找第一棵树的旅途之中,玩家会发现这个儿子人生中的种种物品和故事。