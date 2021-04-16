荔枝 CEO 赖奕龙：播客会成为智能汽车第一个杀手级的应用

2021 年 2 月，一股 Clubhouse 风潮刮向国内。一时间，朋友圈都在求邀请码。国内模仿者摩拳擦掌、跃跃欲试。

数天后，微软豪掷 100 亿美元洽购收购音频游戏社区 Discord 的消息不胫而走。

语音社交突然成为了今年上半年全球最受关注的赛道之一。

实际上，在 Clubhouse 之前，中国的音频市场就有各大互联网公司在悄悄布局，首先从古早的播客市场开始热闹起来。

从小众独立播客产品小宇宙，到荔枝 FM，再到 QQ 音乐、快手均推出播客产品。在短视频、直播长期占据人们休闲娱乐场景的趋势下，声音市场成了互联网公司瞄准的下一块蛋糕。

近日，新浪科技专访荔枝荔枝创始人兼 CEO 赖奕龙，聊了聊播客经济的未来。

荔枝播客瞄准智能汽车，2023 年将有数百万用户量市场

今年 1 月，国内专注音频社区的荔枝推出了新的垂直类播客内容平台 —— 荔枝播客，并称之为“回归初心之作”。

不过，荔枝并不是第一个回归播客赛道的互联网企业。即刻团队推出的中文播客社区小宇宙早在 2020 年 3 月就已上线。这一年间，快手推出了“皮艇”；QQ 音乐、酷我音乐、酷狗音乐，以及网易云音乐等音乐平台，也开动了播客计划，并把入口位置提前；今年 3 月，百 度的播客 App“随声”也正式上线……

但是赖奕龙认为，荔枝播客与其他播客产品逻辑大有不同。荔枝播客之所以被单独推出来，其实是针对智能汽车去做的一件事情：荔枝播客第一个版本不是手机，而是汽车。

产品逻辑的差异也进一步拉大了荔枝播客与其他播客社区的差异化。4 月 6 日，该 App 推出播客直播功能，且率先上线小鹏汽车的智能车载系统，这也是播客直播在车载场景下的首次应用。

赖奕龙在采访中表示，非常相信中国是智能汽车的第一大市场，这会对以后音频的发展产生非常大的变化。荔枝播客的推出也是顺应这个趋势。

“播客会成为智能汽车第一个杀手级的应用。”他认为，我汽车是一个新的智能操作系统，一个新的生态，汽车它会把声音生态连在一起。原来，我们对于音频的接触，更多来自于手机、智能音箱，智能汽车出来后，家庭的场景、工作的场景、路上的场景就连在一起了，不同的场景串联起来，会加大受众对音频市场的认知，音频的使用也会越来越多。

车载场景的市场有多大？在采访中，赖奕龙提到，到 2023 年，智能汽车用户量能达到几百万，几百万用户都是非常优质的用户，汽车这个场景也会带动手机等其他场景的用户，撬动效应和回报都是巨大的。

播客的商业模式被低估了吗？

在中国，播客发展了很多年，也有很多经典的播客品牌做了很多年，但到现在仍然是个小众市场，不温不火。赖奕龙认为，最大的问题在于没有商业模式，很多创作者都是为了兴趣在做。

荔枝播客的不同点在于，先基于荔枝 App 的整体音频生态探索了付费方式，后才推出独立播客产品。

起初，荔枝精选了 App 十几个播客节目，放在在荔枝的播客频道里尝试付费模式。从 2019 年开始探索至今，好的播客栏目年收入能过百万，最差的也有二三十万一年。“我觉得还是可以的，可能你需要在这个商业模式里面做更多更细的工作。”

“从我们测试的数据来看，复购率能达到 60% 多，是非常惊人的，他的粉丝忠诚度是非常高的。荔枝上从 2019 年开始为播客付费，到 2020 年还在付费的用户有 60% 多。”

据赖奕龙介绍，荔枝的播客付费方式主要分为付费订阅和单期购买。

与荔枝 UGC 社区海量的内容生态不同，荔枝播客未来会和很多大咖名人合作，以及培养想进入荔枝播客领域的创作者，在内容把控上会推偏精品内容，面向精英人群。

不同的产品定位和内容供给方式，也为荔枝播客生态的商业化提供了可以想象的空间。不过，正如赖奕龙所说，智能汽车为播客带来的撬动和回报可能 2023 年智能汽车发展到一定规模才能看出来，需要有耐心。

荔枝 IPO 一年，最大的痛苦是音频行业太小众了

音频始终是个小众的赛道。

去年 1 月，荔枝赴美 IPO。这一年来，赖奕龙最大的痛苦就是音频这个行业太小了，外界的关注度没有那么高。

要打破小众的局限，他认为还是要有大规模的应用和巨头进来。“短视频在快手做的时候没人关注，后来抖音进来了，腾讯也进来了，一下子热闹起来。”一个行业有更多的竞争是好事，他认为荔枝积累这么多年，基本盘比较稳，还是具有优势的。

实际上，国内音频行业玩家喜马拉雅和蜻蜓 FM 近一两年持续传出 IPO 消息。加上此次音频社交趋势的利好，音频市场或会比以往更加热闹。

对于荔枝来说，今年最重要的任务是继续把海外业务 Tiya 做好、做大。

Tiya 是荔枝 2019 年开始启动的海外业务中的核心产品，于 2020 年 10 月登陆美国。

如今，在 Clubhouse 浪潮等多重利好因素的带动下，Tiya 的潜力也被看好。前做空机构香橼认为，与 Clubhouse 相比，Tiya 应用在美国的下载量和活跃用户更强。

从荔枝 2020 年财报来看，Tiya 的用户遍及 200 多个国家及地区。不过，荔枝在海外业务上并没有开始商业化，主要还在发展用户，预计今年下半年会有进展。“一旦我们开始商业化的进程，它的发展应该会比较快。”

赖奕龙表示，对于 Tiya 来说，订阅付费 + 广告应该是比较大机会的变现方式。未来，他希望两三年后，荔枝在海外的收入能跟国内的收入各占到一半。

从荔枝 2020 年财报来看，亏损多年后终于迎来了两个季度的盈利，但 2020 全年仍是亏损的，不过整体营收增幅扩大、亏损缩窄。

对于亏损，赖奕龙看得相对坦然，他认为，“在美国的资本市场，亏损从来不是压力，有本事亏很多钱的人都很有前途。我觉得成长速度、收入增速是第一位，是否盈利不是那么重要的一件事情。”