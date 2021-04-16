得物鉴定资质再陷争议：线上服务被指营销噱头，线下鉴别查验中心神秘莫测

作为受年轻人推崇的新一代潮流网购社区，得物近期频频站上舆论风口。

截至目前，“真假 GUCCI”事件仍未给公众一个明确答案，而在此次事件中，得物的鉴定服务和鉴定资质再次陷入争议。在微博、贴吧等公开平台，仍不时有网友发出“得物究竟有没有鉴定资质”的提问。

从用户层面看，这一质疑并非空穴来风。在得物 App，该平台与中检集团奢侈品鉴定中心（下称“中检中奢中心”）战略合作的宣传被放置在显要位置，而得物对于双方合作的具体内容三缄其口，难免令人生疑。同时，得物 6 年前搭建的线下鉴别查验中心一直鲜少曝光，其神秘面纱仍有待揭开。

为了探究得物真实的鉴别能力，记者与得物方面取得联系，并发去采访提纲。不过，对方仅向记者强调了其查验鉴别服务流程和查验鉴别体系，对于线上鉴别师的专业能力、与中检中奢中心合作的具体内容、线下鉴别查验中心目前的规模、对质检人员的要求等细节问题并未做出正面回复。

得物方面对记者表示，消费者在得物 App 下单购买后，卖家会先发货给得物 App 平台，经由平台的鉴别师团队对商品进行真伪鉴别和瑕疵查验分级，确保是全新正品后才能继续发货给买家。“每件产品都是全检而非抽检，并由多个鉴别师分开鉴别，多个鉴别师汇总统一结果，最终才会出具鉴别证书。”

同时，得物方面强调，其近年来在线下投入了大量的人力物力，搭建了人员、硬件和技术并重的得物鉴别系统，鉴别系统包含商品研究体系和一线鉴别体系。

牵手中检奢侈品鉴定中心，被指噱头大于实质

得物 App 是由上海识装信息科技有限公司推出的新一代潮流网购社区，该平台背靠国内最大的篮球社区虎扑，聚集了大批热爱球鞋、潮品穿搭和潮流文化的爱好者，进而开始涉足球鞋鉴定领域。

官网信息显示，得物 App 在传统电商模式的基础上增加鉴别真假与查验瑕疵的服务，以强中心化平台定位深入管理把控全程。

近年来，无论是得物官方宣传还是公司高层的公开表态，都将鉴别服务作为该平台区别于传统电商平台的核心卖点。在鉴别领域，得物可谓是布局较早。

据了解，早在 2019 年，得物就宣布牵手中检中奢中心，在球鞋潮品鉴别领域展开长期的多形式合作。双方的合作覆盖球鞋潮品鉴定查验工序、技术和大数据等领域，以逐步推进球鞋潮品鉴定的更标准化与规范化。目前，得物 App 仍在显要位置对这项合作进行宣传。

公开资料显示，中检中奢中心是中检集团设立在中检北京公司的专门从事奢侈品鉴定与培训业务的“中国”字头第三方奢侈品鉴定平台，其以独立的第三方身份提供奢侈品鉴定及培训服务。

目前，中检中奢中心已与京东、苏宁、闲鱼、红布林、得物、心上等电商平台及奢侈品垂直平台合作，为这些平台提供奢侈品真伪鉴定服务，协助平台严控产品真伪。

不过，记者从中检中奢侈中心处了解到，该中心目前只能做箱包和腕表的鉴定，暂时无法对其他品类提供鉴定服务。若消费者个人需要鉴定服务，需付费获得；若消费者从电商平台购买商品后对商品品质有争议，则需相关平台委托中心进行鉴定。

另据红星新闻报道，‍中检中奢侈中心工作人员表示，其与得物并没有实质性合作，双方合作只在宣传层面，鉴定服务实际上由得物一方完成，中检并没有参与。因而，部分用户认为，得物的这一宣传可能会误导消费者，实际上更多是营销噱头。

对于得物与中检中奢中心的具体合作内容，记者向得物方面发去采访提纲，但对方并未对此作出回复。

北京云嘉律师事务所律师赵占领对记者分析道，得物的宣传是否涉嫌误导消费者，关键在于它的表述。目前得物官网所宣传的，只是笼统地提出了与中检方面合作，但并未详细提及合作方式和内容，并没有明确地说该平台的鉴定服务由中检方面提供。

“严格来说，得物对于其和中检方面的合作宣传没有法律问题，顶多是打了一个比较好的擦边球。因为合作方式太多了，技术支持、咨询解答、提供鉴定服务都是合作。”赵占领指出，这种宣传可能会让一些缺乏判断能力的消费者产生误解，但不能说它虚假宣传。

线下鉴别查验中心保密多年，“神秘面纱”仍待揭开

据记者了解，为了做好对平台商品的鉴别查验，得物不仅推出了线上鉴别服务，还在线下投入了一定资源，将鉴别服务做得相对较重。

不过，记者发现，得物在 2020 年 10 月通过官方微信公众号透露其线下鉴别查验中心的一些细枝末节的信息后，就再也没有对此进行过大范围宣传或相关信息传播，似乎不愿让该中心有过多曝光。

这篇“揭秘”文是得物首次向外界公开其线下鉴别查验中心的内部样貌。“保密 5 年首次公开”“严严实实捂了 5 年，从未公开”，得物在文章中如是称。如今，该中心已创立 6 年，但一直鲜少曝光，也从侧面印证了其神秘感。

得物在文章中透露，在这个线下鉴别查验中心，一件商品要经过收货 - 质检 - 拍照 - 鉴别 - 防伪 - 复查等多道工序才能完成鉴别出库。具体而言，收货后首先拆箱核对订单，逐一录入信息，贴上对应商品标签；打上标签的商品要先接受严格的质检，再对商品多个关键部位和细节进行拍摄，以详细记录并建立对应档案；接下来是鉴别环节，每个品类、不同品牌都有专业鉴别师进行逐件查验，多个鉴别师交叉鉴别，都判定为真后才能通过鉴别，肉眼分辨不了高仿品还将送往实验室进行光学分析和成分分析。

随后，通过鉴别的商品会绑上印有专属编号和二维码的防伪扣和鉴别证书，之后对商品质量进行复查，同时扫描防伪扣、鉴别证书的二维码确认一致。最后将商品放入防撞膜包装，专属纸箱加固，得物胶带封箱，鉴别查验工序才算完成。

“虽然做的很重，但我们觉得这很有必要。”得物方面称，在这些可能看不到的地方，得物一直做得很重，但这是一种幸运。

然而“酒香也怕巷子深”，对消费者而言，他们对得物线下鉴别能力的感知仍然有限。一位得物 App 用户对记者表示，一直以来，他认为得物只是一个线上平台，提供的鉴别服务也仅限于线上。“我在得物上也下过好几次单了，算是他们老用户，但还真不知道得物竟然有个线下鉴别中心。”

至于得物的线下鉴别查验中心规模目前有多大、共有多少位质检人员、对于质检人员有哪些要求、核心的鉴别环节主要依靠设备还是鉴别师完成等信息，我们很难在公开渠道查找到。记者围绕这些内容询问得物方面，对方未做出正面回应。

得物方面仅对记者表示，团队在对不同类目、不同品牌进行大量的商品研究、行业研究后，把研究成果转化成专业的商品鉴别标准。得物一线鉴别团队把商品研究体系沉淀的鉴别标准，拆解成具体的鉴别工序，运用到商品的鉴别实操中。对于在平台上售卖的潮流商品，得物 App 都一一建立了详细的鉴别档案，并不断迭代更新鉴别方法。

针对平台是否有固定鉴别标准，得物表示，2020 年得物 App 携手中国质量检验协会发布《运动鞋鉴别通用要求和判定方法》，这是国内首个鞋类鉴别团体标准，为鉴别服务提供了规范指引。至于平台有何举措提高商品鉴别的准确率，得物称，平台自成立起就通过计算机识别、AI 辅助等科学技术来完善商品鉴别查验的正确率与全面性。

整体来看，目前外界对得物鉴定能力的认知或许存在一定偏差，更多还是透过该平台的线上鉴定服务来判断。对得物而言，若想消除这种偏差，还需主动向外界释放更多信息。