无人潜艇发现，南极洲 “末日冰川”恐将脱离大陆

北京时间 4 月 16 日消息，从南极洲最大冰川之一的黑暗深处返回的无人潜艇带回来一个令人不寒而栗的消息：该冰川的融化速度超出了我们之前的想象。

▲科学家从破冰船纳撒尼尔・B・帕尔默号上操控无人潜艇

气候科学家关注思韦茨冰川（西南极洲的一个巨大冰架，也叫做“末日冰川”）已有二十余年。在研究人员将无人潜艇驶向冰架下方深处之前，他们一直不知道思韦茨冰川融化的速度到底有多快，也不清楚该冰川到什么时候将会崩塌。同时，这也是研究人员有史以来第一次在这片 74000 平方英里（约 192000 平方千米）的巨大冰块下漆黑一片的水中进行测量。测量揭示出一个令人不安的信息：先前被低估的暖水水流正从东方流入，慢慢融化几个将冰川与陆地固定的重要“固定点”。

研究的作者在论文中写道：“我们的观察结果显示，暖水水流从各个方向冲击着对冰架稳定性至关重要的固定点，这一情况可能会导致冰川滑动和退减。”换句话说，整个冰川可能会脱离陆地，然后漂向大海。

作为南极洲融化速度最快的冰川之一，思韦茨冰川自上世纪八十年代以来，已经损失大约 5950 亿吨冰，融化的水量占全球海平面上升的 4%。思韦茨冰川就像红酒瓶上的软木塞，阻止了该地区其余的冰块流入海洋。因此，思韦茨冰川崩塌，可能会带走西南极洲冰盖的剩余部分，最终导致全球海平面升高 3 米。

南佛罗里达大学地质海洋学副教授阿拉斯泰尔・格雷厄姆说：“令人担忧的是，这个暖水水流直接与冰架底部接触，而冰舌和浅海床正是在这个位置相连。”

对于冰川而言，这是一个可怕的消息。

格雷厄姆继续说：“这是思韦茨冰川的最后据点。一旦冰川的冰峰位置与海床脱离，就再也没有任何东西可以使得冰架抓住陆地。暖水也可能会在陆地线之内和周围混合，深入到海底。这就意味着，暖水也会从冰川的底部，即冰川与岩石接触的位置，攻击冰川。”

距离思韦茨冰川最近的研究站也在 1000 英里（1600 公里）之外。即便按南极洲的尺度衡量，思韦茨冰川依旧十分遥远。之前，科学家曾尝试测量思韦茨冰川边缘的温度，甚至还将一个鱼雷状机器人放入一个 700 米深的冰洞。但是，这次的研究标志着科学家首次让一艘潜艇潜入冰架下方的空洞。这艘以挪威女海神“Ran”命名的潜艇，测量了冰川下方洋流的强度、温度、氧气含量和盐浓度。

▲无人潜艇潜入末日冰川下方

潜艇上的声纳还可以对空洞底部绘制高分辨率海洋图，从而帮助科学家可视化流进和流出的洋流路径。他们发现了三个主要的进水流。其中有一个是来自东面的深水流，曾经应该是被一个水下山脊挡住了去路。但是 Ran 的数据显示，该深水流正流入空洞。这意味着，如今水流正从冰川两侧流入，可能会侵蚀冰川北侧的一个主要固定点。

研究人员目前仍不清楚融化的程度，但他们预测仅其中一个水流就可以每年带走 850 亿吨冰。

除了这些发现之外，最近西南极洲也传来了其他令人不安的消息。3 月 25 日发表的一项研究表明，暖水水流还可能使思韦茨冰川附近的松岛冰川超过临界点。有研究表明，思韦茨冰川和松岛冰川融化的水量占全球海平面持续上升的 10%。

瑞典哥德堡大学海洋学教授、研究的主要作者安娜・沃琳说：“好消息是，这是我们第一次收集到可以模拟思韦茨冰川动态的数据。这些数据将帮助我们更好地计算未来的冰川融化趋势。借助于新的技术，我们可以持续改善模型，减少有关全球海平面变化普遍存在的不确定性。”