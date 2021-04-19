2998/4698 元起，中兴 Axon 30 系今日首销：三主摄骁龙 888 旗舰

IT之家 4 月 19 日消息 中兴在 4 月 15 日发布了新一代 Axon 天机旗舰，Axon 30 Pro 售价 2998 元起，Axon 30 Ultra 售价 4698 元起，将于今日上午十点准时开售。

中兴 Axon30 Ultra 三主摄四阵列，搭载高通骁龙 888 芯片，拥有 144Hz 柔性曲面屏，还有 16G+1T 的限量版，售价 6666 元。

该机搭载三颗 64MP 索尼 IMX686（1/1.7 英寸，光圈 f/1.6）、一颗 800 万像素潜望式 5 倍长焦镜头，焦段覆盖等效 13mm~123mm 焦距。其中超广角镜头拥有 120° 视角，采用了定制镜片，具有 1% 的超低畸变。

中兴 Axon30 Ultra 配备 4600mAh 电池，支持 66W 快充，采用 6.67 英寸 AMOLED 柔性全面屏，支持 144Hz 刷新率，覆盖 100% DCI-P3 色域，支持 10.7 亿色显示，厚 8.0mm，重 188g。

IT之家了解到，直屏旗舰中兴 Axon30 Pro 采用的是 AMOLED 直屏，拥有两颗 6400 万像素主摄。手机提供曜石黑、烟雨蓝两种配色，采用 AG 玻璃工艺后盖。

此外，该机具有 4200mAh 电池，支持 55W 快充。搭载 6.67 英寸 FHD+ AMOLED 直屏，具有 120Hz 刷新率、360Hz 触控采样率。手机机身相对轻薄，厚度 7.86mm，重量 186g。