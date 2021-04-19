SpaceX 与 NASA 签约，星链卫星接近航天器时将主动规避

4 月 19 日消息，太空探索技术公司 SpaceX 最近与美国国家航空航天局（NASA）达成一项协议，如果该公司旗下的星链互联网卫星与国际空间站或 NASA 其他航天器过于接近，这些卫星就会主动进行机动。

NASA 官员说，3 月 18 日签署的这项《太空法案》协议将有助于维护和改善太空安全。

到目前为止，SpaceX 已经将 1400 多颗星链互联网卫星送入轨道。在 2019 年首次发射星链互联网卫星后，SpaceX 已经数次对卫星设计进行调整，降低卫星对太阳光的反射，使在轨卫星能够相互通信，甚至在必要时进行机动。

NASA 代理局长史蒂夫・尤尔奇克（Steve Jurczyk）在一份声明中表示：“随着商业公司发射越来越多的卫星，加强沟通、交换数据并设定最佳做法至关重要，只有这样才能维护一个安全的太空环境。”

2020 年，国际空间站不得不多次调整既定轨道，以避免发生可能的碰撞，这种任务需要多方协调。随着在轨卫星数量的增加，太空中发生碰撞事故的可能性也在增加。

长期以来 SpaceX 公司一直强调，星链互联网卫星配备了自动避障功能，可以帮助在轨航天器改变位置。NASA 希望通过签署这样一项新协议，如果再发生航天器过于接近的情况时，星链互联网卫星将主动进行规避。

该协议还要求 SpaceX 每次发射星链互联网卫星至少提前一周通知 NASA，以便于确定发射任务是否会造成任何可能的碰撞问题。SpaceX 还同意，其星链互联网卫星发射升空后的初始轨道距离国际空间站或 NASA 其他航天器至少 5 公里以上。

协议称：“NASA 已经同意在航天器接近时不会主动进行机动，从而避免双方都进行不慎操作。”“NASA 航天器运行将主要依赖于星链互联网卫星的主动规避。除非 SpaceX 另行通知，NASA 航天器将保持其既定轨道。”

此外，双方合作还包括进一步降低星链互联网卫星亮度。目前 SpaceX 在星链互联网卫星上安装了一种特殊遮阳板，可降低航天器的亮度，但该协议允许双方进一步共享更多信息。

SpaceX 并不是唯一一家想要打造太空互联网服务的公司。OneWeb、Telstar 和亚马逊都有自己的卫星互联网计划。3 月 30 日，一颗星链互联网卫星和 OneWeb 的一颗卫星曾在运行中擦肩而过。

所幸两家公司相互协调，OneWeb 主动对其卫星进行了机动。随着太空中卫星数量的迅速增加，这种合作很可能是避免发生碰撞的关键所在。