大疆造车合作方曝光：首批将与上汽通用五菱深度合作，首款车今年落地投产

IT之家 4 月 19 日消息 目前，“造车热”已经从手机互联网企业蔓延到了无人机企业。4 月 12 日，大疆车载官微宣布，将于 4 月 19 日的上海车展上发布相关产品，宣告了大疆正式切入汽车赛道。

4 月 17 日，“大疆车载”官网正式上线，网站主要内容包括智能驾驶解决方案与智能驾驶零部件两大类目。大疆的智能驾驶方案包括三大系统，除智能驾驶 D80/D80+、智能驾驶 D130/D130 + 外，还有智能泊车 P100/P1000，分别是针对最后 100 米和最后 1000 米的泊车场景。

据亿欧网报道，从知情人士处获悉，大疆造车的合作方将是上汽通用五菱，双方采取的深度合作而非零部件采购模式，首款车将在今年落地投产。

据知情人士透露，上汽通用五菱早在 2019 年就与大疆开始接触，当时大疆开始寻找合作伙伴，最终，上汽通用五菱成为大疆的首批深度合作伙伴，双方采取的是战略合作，一起完善整套系统的落地，而非简单的友商采购零件模式。

目前，大疆已经发布了旗下的智能驾驶系统，共包含 D80、D80+、D130、D130 + 规格，其中 D80/D80 + 能够覆盖 0-80km/h 速度区间，D130/D130 + 能够覆盖 0-130km/h 的速度区间。

IT之家了解到，根据官方公布的系统硬件配置方案显示，“+”方案较普通方案增加了激光雷达、驾驶行为识别预警摄像头、4 个环视（鱼眼）摄像头，可以实现 L3 级别的自动驾驶水平，而普通方案则为 L2 级别。