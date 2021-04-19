天美汽车改名创维汽车，家电巨头造车靠改名

随着科技公司纷纷入局造车，在家电行业也已经有不少巨头想要从中分一杯羹，其中就包括了格力、美的，但它们最终都犹如过客一般黯然离场。近日，又有一家家电巨头准备加入造车行业，它就是创维。

本是同根生

4 月 13 日，创维电视官方在微博上宣布，将于 4 月 27 日举行主题为“创维智能汽车的未来”的沟通会。因此，创维要造车的消息呼之欲出。相较于当年的格力造车而言，创维造车的消息并没有在汽车领域掀起千层浪。这当然不是因为它的咖位不够，而是大家已经对跨界造车的消息产生了麻木的感觉。

毕竟这段日子被恒大、百 度、苹果以及小米等跨界造车的重磅消息轰炸了一番，让大家对科技企业跨界造车的态度产生了一定的变化。从刚开始的“它居然要入局造车”“它能造车吗”“它未来造的车子会怎么样”到了现在的“它也来造车了”“它想造就造呗”，这大概就是人们对一件事情从新鲜感到熟悉之后的情绪变化吧。

除了微博官宣之外，创维在第九届中国电子信息博览会上，展出了一辆纯电动汽车，引起了参会人员的关注。没有关注造车新势力市场的吃瓜群众心里可能想着“创维造车的速度也太快了吧，不声不响就把概念车造出来”或者是“创维太厉害了吧，还没有正式发布造车就已经有现车了”的想法。

其实，创维所展出的纯电动车型就是在目前已经量产的天美 ET5 的基础上进行了一些微小的改动，比如说将车尾 LOGO 换成创维的。那么，这算是创维在挂羊头卖狗肉吗？当然不是，因为创维和天美汽车本身就算是两兄弟，所以在小雷看来，天美造车约等于是创维造车。

众所周知，创维集团的创始人是“彩电大王”黄宏生，而天美汽车的创始人也正是这位“彩电大王”。黄宏生之所以入局造车，是因为他第一次创业实现财富自由之后终于感觉轻松了，于是便开始了他潇洒的旅游人生。

但时间久了，旅游的热情便逐渐冷却，这又让他无比怀念每天工作的日子，他觉得人的精神追求还是大于物质追求，所以他十一年前决定入局造车行业进行第二次创业。

天美的处境

其实黄宏生在最初入局造车时选择的客车并不是乘用车。2010 年 12 月 21 日，黄宏生成立了开沃新能源汽车集团有限公司，公司成立后便与厦门金龙、南京东宇汽车签署重组协议书，之后就开展了研发新能源客车的工作，在此期间开沃汽车也积累了不少三电技术。

2019 年，那时国内新能源汽车正值风口，造车新势力之间的争斗也进入了白热化，而黄宏生正是在这个时候成立了“天美汽车”，开始试水新能源乘用车市场。天美从品牌发布到首款量产车型面世，该公司用了不到一年的时候，这得益于开沃汽车之前在新能源客车时期积累的技术。

不过，即便天美汽车赶上了新能源汽车的风口，但是由于营销体系比较弱，它的首款量产车型 ET5 上市之后的销量并不理想，所以自然也就也没什么品牌知名度。

如今越来越多科技公司的加入造车行业，在竞争如此激烈的情况下，状态本就不佳的天美汽车感觉到了双重压力。它想要为自己谋一条出路，回归创维的怀抱或许能够进一步提升其品牌知名度。

只是合作而已？

今年 3 月 26 日，创维集团发布公告称：创维集团与开沃新能源订立了商标转让协议，同意以 2800 万元的价格将商标所有权及权益转让给开沃新能源；另外，开沃新能源还将永久免费授权创维汽车在其日常业务下某些特定产品中使用的商标。

值得一提的是，今年 1 月份，天美汽车有限公司就已经注销。因为天美汽车只是开沃汽车旗下的所属品牌，注销只是内部决策，并不会对其造成实质上的影响。那么天美汽车在改名之后回归创维集团的怀抱，是不是就意味着创维集团全面接手它的业务以及生产线了呢？

其实并不会，因为在此次合作中，创维集团只是将品牌授权给开沃集团，后者将天美汽车改名为创维汽车而已。也就是说天美汽车依旧是属于开沃汽车，它只是买了创维集团这个商标的使用权，这能让它提升一定的知名度。

小雷觉得在此次合作之后，创维集团想要正式涉足汽车领域的后续操作的空间非常大。就从创维将 ET5 摆在自家展台就能说明它对入局造车的态度，之后它可以做销售或售后，可以选择合作的方式切入，降低成本从中牟利，它甚至可以直接参与造车。

创维作为家电领域中的佼佼者，在技术和销售渠道方面都有着很大的优势。除此之外，它还可以发挥出智能物联网方面的优势，再将资源进行整合，这样就能让产品提升竞争力。

总结

总的来说，创维发的微博纯粹就是一个让大家都以为它是要造车的烟雾弹。对于天美汽车来讲，这次合作算是一种营销手段，它既能够从此次合作中提升自己品牌的知名度，还能减缓了它营销体系方面的压力。

随着小米等科技公司的入局，未来创维汽车在新能源汽车市场是不是更加没有生存空间了？要知道，创维汽车的主公司开沃汽车在造车和三电方面都积累了不少的经验和技术，只要它能研发出高品质产品，获得市场以及消费者的认可，它的知名度自然就上来了，销量也会随着提升。