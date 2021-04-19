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奥迪 A6 e-tron concept 全球首秀：基于 PPE 平台，将进行国产

2021/4/19 9:41:00 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 19 日消息 在今日的上海车展上，奥迪带来了众多车型，包括奥迪 A6 e-tron 概念车、上汽奥迪 A7L、新款奥迪 Q5L、新款奥迪 Q2L、新款奥迪 Q2L e-tron、奥迪 Q4 e-tron、奥迪 RS e-tron GT 等车型。

奥迪 A6 e-tron 概念车定位为中大型纯电动轿车，基于 PPE 平台打造，由一汽奥迪长春工厂生产，搭载约 100kwh 电池组，WLTP 续航超 700km，最高充电功率 270kW，此外还支持 800 伏快充技术，预计量产车 2023 年上市。

此外，该车官图昨日也已经曝光，采用白色的色调，封闭式六边形格栅，两侧细窄的头灯感觉亮眼，格栅下方印有 e-tron 的字样，侧面多幅式大尺寸轮毂，溜背式的车身线条，点阵式的贯穿尾灯显示效果十分细腻。

该车车长 4960 毫米，轴距 2950 毫米，车身风阻系数仅为 0.22，采用双电机驱动，综合最大输出 476 马力，峰值扭矩 800 牛・米。

IT之家曾报道，奥迪方面此前曾表示到 2025 年将会推出 6 款国产电动车，预计一汽 + 上汽两个品牌将为大家带来一些意想不到的惊喜。

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关键词：奥迪

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