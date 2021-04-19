美国第一大厂在中国有宏光电动车，丰田怎么追

4 月 19 日消息，日本丰田汽车公司推出了世界上最成功的混合动力汽车，但在纯电动汽车方面，它还需要迎头赶上，特别是在中国市场。

美国通用汽车公司与中国合资企业上汽通用五菱生产的小型电动汽车宏光 MINI EV，售价不到 3 万元，但其在中国这个全球最大汽车市场大受欢迎，而丰田尚未在中国推出自己的小型低成本电动汽车。

作为全球最大的汽车制造商，丰田将于 4 月 19 日的上海车展上发布其解决方案，即名为 e-TNGA 的新电动汽车通用平台，可以帮助生产小型汽车到大型 SUV 等各种车型。

两位熟悉丰田计划的人士说，该公司还将展示其基于 e-TNGA 平台的中型电动 SUV 概念车型，这款车将在几年内在全球销售。

丰田高管长期以来始终呼吁推出小型电动汽车，但该公司率先推出一款中型 SUV 的事实表明，该公司在生产既有竞争力、舒适又安全的小型、低成本电动汽车方面仍面临挑战。

随着汽车制造商面临的减排压力越来越大，丰田正在积极开发能够在全球范围内与宏光 MINI EV、特斯拉高端轿车、大众和雷诺中档车型以及蔚来和小鹏等中国初创企业的时尚电动汽车竞争的车型。

尽管丰田普锐斯混合动力车已经成为全球畅销车型，但该公司早期开发小型电动汽车 eQ 的努力却以失败告终。在 2012 年售出约 100 辆 eQ 后，丰田出于对电动汽车局限性的担忧导致放弃了 eQ 项目，比如价格高、续航里程短和充电时间长等。

eQ 是丰田 mini iQ 的电动版本，售价 360 万日元 (合 3.3 万美元)，大致相当于其中型凯美瑞 (Camry) 的价格。

成本控制

熟悉丰田计划的人士说，开发低成本小型电动汽车的一个关键问题是，需要使用电动总成系统（包括电机、逆变器和齿轮组合），而这项技术尚未达到与汽油动力总成成本持平的水平。

此外，将笨重的电池塞进微型汽车也是一大挑战。消息人士称，许多电动汽车的地板都很高，因为需要将电池堆放在下面，这让汽车制造商可以选择把车造得更高，以便给乘客提供充足的空间。否则，车辆内部高度太低，可能坐起来不够舒适。.

丰田不想在其小型电动汽车的质量、舒适性或性能上妥协，但它意识到，它需要开发出大幅削减工程成本的专业知识，才能交付价格远低于 2 万美元的车。

这正是通用汽车制造宏光 MINI EV 的原因，这款车的售价可能低至人民币 28800 元。通用汽车的合资企业上汽通用五菱是中国最大的低成本商用货车制造商，起价约 3 万元，并利用了这种成本控制诀窍。

咨询公司 Automotive Foresight 负责人张豫表示：“五菱基本上只能用简单的电动总成取代那些商用货车上的汽油发动机。”他预计宏光 MINI EV 及其高档马卡龙版今年的销量将达到 50 万辆。

上汽负责五菱和宝骏汽车品牌销售和营销的副总裁周钘表示，该公司将在 2022 年初推出四款旗下品牌的小型电动汽车，使车型数量达到 10 款，以应对更多进入市场的竞争对手。

丰田挑战

当然，成本低也意味着设计相对简单。例如，宏光 Mini EV 只有一个安全气囊，没有乘客安全气囊，或者在侧边也没有安全气囊。此外，这款车有防抱死制动系统，但没有稳定控制技术，这导致其相对较高、粗短的外形使得它在高速急转弯时很容易翻车。

对此，周钘解释称：“首先，该产品符合中国所有的车辆安全要求。其次，宏光 MINI EV 基本上只是一种通勤工具，帮助人们在城市交通中穿行，极不可能在高速上行驶。”

宏光 Mini EV 于 2020 年 7 月推出，注重成本效益的中国消费者和年轻时尚的都市居民每季度抢购约 10 万这款电动汽车，使其成为中国最畅销的电动汽车之一。

许多司机都对他们的宏光 Mini EV 进行个性化改造，比如涂上新的油漆和换上时髦的头尾灯。有些人甚至使用五菱贴纸和徽章定制其他品牌汽车，如奥迪和宝马。

碳积分提振

丰田的电动 SUV 将是其新的零排放汽车设计部门 ZEV Factory 在日本生产的第一款汽车。然而，为了获得所需的低成本技术，丰田通过去年成立的联合研发公司转而向中国电池和汽车制造商比亚迪求助。该计划是利用比亚迪的专业知识制造小型电动汽车和包括电池在内的关键零部件。

但据一位熟悉丰田计划的人士透露，丰田仍有很大机会使用名为 e-Axle 的电动总成技术，由其附属公司 BluE Nexus 生产。

宏光 Mini EV 也对通用汽车和上汽集团起到了重要作用，因为它产生了碳积分。中国的汽车制造商需要生产足够的新能源汽车 (NEV) 来赚取碳积分，以抵消他们内燃机汽车的生产。宏光 Mini EV 的成功意味着，通用汽车和上汽集团有余地向竞争对手出售碳积分，或者生产更多、更大、更豪华的汽油车，而不会受到惩罚。

Automotive Foresight 的张豫还说，碳积分制度意味着宏光 Mini EV 的定价非常有竞争力，以至于其几乎不盈利。上汽集团的周钘拒绝透露宏光 Mini EV 是否赚钱，也拒绝透露它从出售谈积分中赚了多少钱。他说：“我们看到有相当多的公司来找我们，向我们购买碳积分，但我们不想透露他们是谁。”

两位熟悉丰田计划的消息人士表示，该公司不打算在小型电动汽车的零售价上亏损，也不打算利用碳积分来提高竞争力。丰田发言人拒绝评论丰田是否拥有足够的中国新能源汽车碳积分，也拒绝评论是否会考虑将这些碳积分作为其战略组成部分出售。