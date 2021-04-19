极狐开了场发布会，华为却占尽了 C 位

刚刚，极狐与华为联手打造的 ARCFOX 极狐阿尔法Ｓ华为 HI 版正式发布。

我们照例先来一览这款车比较重要的一些信息：

1. 搭载 3 颗 96 线车规级半固态激光雷达，分布于汽车正面及前灯下方；

2. 搭载算力可达 800Tops 的华为芯片；

3. 全球首款搭载华为鸿蒙车机操作系统与应用生态的量产车型；

4. 续航里程可达到 708km，是目前全球量产车的最高续航；

5. 支持超充技术，充电 10 分钟，可行驶 197 公里，15 分钟可充入整车一半的电量；

6. 百公里加速 3.5s，可连续加速 20 次无衰减输出；

7. 后备箱容量达 560L，后排座椅放倒后容量达 1300L；

8. 可实现 L2.5 自动驾驶辅助以及 RPA 遥感泊车；

9. 华为 HI 基础版支持高速道路自动驾驶，预售价 38.89 万元，高阶版支持城市道路自动驾驶，预售价 42.99 万元；

10. 阿尔法 S 华为 HI 版预计于今年年底交付。

正式说车之前，感觉很有必要聊聊今晚的发布会。

今晚的主角本是极狐，但无论是从硬件、软件、声量还是关注点等角度出发，华为竟然占了 C 位一整场。

新智驾大大小小也参加过不少新车发布会，但像今晚这样：供应商完完全全抢了主机厂的风头，还是头次见。

眼下，几乎所有的主机厂都在强调智能化和网联化。但是，它们更注重整车集成，对软件的理解非常有限或者说没有。

同时，传统汽车企业的研发投入受到很大限制，必须是在整车获得大销量的背景下，才能够支撑长期的研发投入。

换句话说，传统汽车企业必须依赖创新性技术公司的参与才能做更多的感知、决策工作。

另一方面，眼下不少主机厂的产品比较过关，但品牌势能上不去；当前的互联网时代，一款新车型发布，哪怕它表现再好，当声量不足时，也很难被大众所认可，所谓酒香也怕巷子深。

藉由此，不少传统主机厂采取的方式，就是跟国内比较厉害的知名企业（譬如华为）合作，带出一些品牌声量出来。

但比较残酷的是：于华为，这一战赢了最好，输了也无妨，毕竟极狐只是合作方之一；而于极狐，与华为的合作必须成功，因为这基本上是其对未来的最大押注。

换句话说，对于某些厂商来说，华为是一级供应商；而对于极狐来说，华为是来贴牌把车推出去。

抱华为的大腿，本身是一种无奈，但也没有办法。

阿尔法 S

言归正传。

2021 年 4 月 17 日 19 点 30 分，ARCFOX 极狐阿尔法Ｓ华为 HI 版发布会在上海旗忠森林网球中心正式开始。

在北汽蓝谷董事长刘宇、华为智能汽车解决方案 BU 总裁王军以及财经作家吴晓波，对华为与北汽合作进行回顾之后，发布会主角 ARCFOX 极狐阿尔法Ｓ华为 HI 版缓缓出现在发布会舞台中。

尽管阿尔法Ｓ华为 HI 版的外型已不再是秘密，然而在发布会现场远观，仍能感觉有所不同，最直观的感受即其整体带来的冲击力。

外观方面，阿尔法Ｓ华为 HI 版整体采用溜背式设计，车尾搭配贯穿式设计尾灯，采用隐藏式感应门把手。

该车延续极狐此前车型制造风格，由常年制造高端车型的汽车供应商麦格纳打造，利用其百年的汽车制造技术提升整车安全性。

内饰方面，它采用了 21.6 英寸的 4K 屏幕，由驾驶位延伸至副驾驶位。

智能化方面，阿尔法Ｓ华为 HI 版加入鸿蒙 OS 智能座舱。通过鸿蒙 OS，可实现智能手机与智能座舱之间的关联操作。

目前，鸿蒙 OS 智能座舱中 APP 数量已达两位数，华为将开放 API 给开发者促成更多 APP 进入。另外，华为的负一屏此后也将加入其中。

通过车内的两个摄像头，可实现对用户的表情，手势识别以提供相应的服务。

语音交互方面，华为提供车云两端语音识别。即使在断网情况下，也可通过车端的语音识别，对极狐阿尔法 S 华为 HI 版实现控制。

据现场华为智能座舱负责人介绍，未来华为将对智能座舱进行周期性 OTA 远程升级。

在补电方面，阿尔法Ｓ华为 HI 版提供慢充，快充，超级充电及无线充电四种充电方式。

其中，超级充电的最大电流为 660A，充电功率在 120kw 至 360kw 之间，支持远程 OTA。

无线充电的效率突破 92%，为全球首款量产高压无线充电系统。

在自动驾驶方面，阿尔法Ｓ华为 HI 版搭载了三种自动驾驶模式，分别是 NCA 模式、ICA + 模式及 ICA 模式。

NCA 模式，即车内有预制的高精地图，可实现点对点的自动驾驶。用户只需在地图中输入目的地，拨动方向盘下方的巡航拨杆即可开启。

目前仅在北上广深四地可用，未来将会解锁更多城市。

ICA + 模式下无需高精地图，该模式下阿尔法 S 可自主学习，不支持点对点的自动驾驶。（ICA 模式，即自适应巡航模式。）

另外，阿尔法 S 华为 HI 版的自动驾驶分为普通版和豪华版，区别在于前者为 400 Tops 算力，后者为 800 Tops 算力。随着后续的 OTA 升级，两者的功能体验也将有所差异。

其中，豪华版自动驾驶系统分为两种付费模式，分别是一次性模式和订阅模式。

整车采用华为智能汽车解决方案，包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头、芯片、域控制器、算法以及高精度地图等，可实现城市全场景 L2.5 级自动驾驶，并于今年量产上市。

以上种种信息透露，华为已将其智能汽车相关技术与阿尔法Ｓ华为 HI 版高度结合。那么，实际体验如何呢？

昨日上午，新智驾在华为上海研究所提前实测了极狐阿尔法 S 车型。

此次试乘路段覆盖城市的主次干道、高架路、双向单车道等不同路段，且不同路段的复杂程度各不相同。

其中，部分路段没有设立中央隔离带，这使得实际道路情况更为复杂。

乘用车、电瓶车、大巴、货车、拖车等多种交通工具混杂，自动驾驶的难度相对较高。

但本次试乘的阿尔法Ｓ在起步、加速、停车、变化车道等方面表现平稳、流畅。

值得注意的是，在行驶 30 分钟左右，总里程 12 公里的试乘体验中，除了进出上研所时由人工操作，试乘全程实现了零人工接管。

或许搭载了华为智能汽车相关技术的阿尔法Ｓ华为 HI 版 ，能一改此前 ARCFOX αT 的销量惨淡，实现逆风翻盘。

华为的野心

华为此前造车传闻接连不断，但均被否认，并多番表示“华为不造车，只帮助车企造好车”。

尽管没有亲自下场造车，但华为正在以另一种形式参与到造车狂欢中。

据悉，极狐之外，目前华为已经邀请长安、广汽等三大汽车品牌，为其打造汽车领域的子品牌。

至于为何选择这三家公司时，华为智能汽车解决方案 BU，ADS 自动驾驶产品线总裁苏箐告诉新智驾，原因有二：

首先，与国内整车厂合作，产品的制造速度更为迅速，因此将目光聚焦于国内。

其次，之所以北汽成为第一个客户，在于三年前北汽敢于接受华为并不完美的方案，并且在自动驾驶底盘、调校等方面不断调整，这是促成双方达成深度合作的主要原因。

除了北汽之外，华为与长安、广汽之间同样也是深度合作。

在今晚发布的 ARCFOX 极狐阿尔法Ｓ华为 HI 版中，囊括了华为 ADS 自动驾驶系统等软件，再到芯片、激光雷达、毫米波雷达等硬件。

某种程度上，华为正以另一种身份亲身参与造车。

而这种形式如生物克隆般，科学家将理论实践，生物提供胚胎培养的容器。华为通过将 ICT 能力应用于智能汽车之中，促使承载其印记的物种诞生。

目前，华为智能汽车解决方案可分为五大领域，包括顶层的车云服务、中层的智能驾驶、智能网联、智能座舱和底层的智能电动等。

换句话说，除了底盘、四个轮子、外壳和座椅，剩下的都是华为拥有的技术。

在华为看来，汽车智能化的基础是计算机，车是计算机控制的外室。这是与当前许多厂商将车看作为基础，将计算机简单嵌入的本质区别。

目前，华为自动驾驶团队共计 2000 余人，一年的研发投入约 10 亿美金。根据华为预测，未来在自动驾驶方面的研发投入上将保持 30% 左右的增长速度。

总结

凝聚着华为与北汽双方技术的极狐阿尔法Ｓ华为 HI 版，只是双方合作的首款量产车型。在北汽旗下，未来将有更多与华为合作的智能汽车推出。

据悉，除了国内三家主机厂外，华为还与另一家欧洲整车厂已展开合作。

或许华为对智能汽车的思考，日后在更多车型的实际体验有所体现。

届时，华为与整车厂打造的“移动计算机”，或许能推动当前的智能汽车行业走向新的高度。