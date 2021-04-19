初创公司凭借 “网络身份证”收获 1200 万用户，拿到 6000 万美元融资

「不可思议。」，Alex 在刚做出 Linktree 的时候，他并没有想到这个极其简单的功能会发展成一项跨国事业。

Linktree 的故事始于 2016 年，当时 Alex 和 Anthony Zaccaria 兄弟以及联合创始人 Nick Humphreys 共同经营着一家音乐领域的广告公司。他们管理艺术家，并使用 Instagram 等社交平台发布公告。

一直以来，包括 Instagram、Facebook、Tiktok 在内的很多社交娱乐平台，只允许用户在个人主页或者评论中放置一条链接。「我们真的很讨厌更改 Instagram 个人主页上的链接。」Alex Zaccaria 表示。

▲ 创始人 Alex 和 Anthony Zaccaria 兄弟以及联合创始人 Nick Humphreys

为此，他聘请了一名开发人员，告诉他创建一个允许他们在个人主页里添加多个链接的解决方案。结果，六个小时后，原型就制作完成了。

Linktree 的实现方式非常简单，它没有 App，只是一个网站页面。用户在网页上编辑之后，Linktree 会为其生成一个专属链接。

点开这个专属链接，会进入一个页面，上面有多个指向其他网站、社交平台的按钮（链接）。这样，用户只要将 Linktree 这个链接放置在个人主页的简介中，其他用户就可以很方便地找到他的其他社交平台。方便将其粉丝导向其他各个平台，比如将 Tiktok 的粉丝导向 Facebook、Twitter。仅此而已。

▲ Linktree 页面

但就是这项听起来非常简单的业务，在过去半年的时间内，连续拿到两轮接近 6000 万美元的融资，且近 3 个月用户增长了 400 万，达到总用户数 1200 万，用户增长速度越来越快。

同时，随着越来越多的模仿对象出现，这个简单的功能似乎催生了一个赛道。有投资人评价，Linktree 的潜力甚至比 Instagram 这种社交媒体平台还要大。

被忽略的巨大需求

「Linktree 是集中展示在线形象的最佳场所。我们不受任何特定平台的束缚，用户可以在所有社交平台上使用 Linktree 使粉丝知道他的其他平台的账号，以及如何找到。」Alex 说。

有一个有趣的小插曲。在 Linktree 刚刚上线不久，Alex 正在参加姐姐婚礼的时候，忽然得知他们的服务器崩溃了，因为一夜之间，有 30000 多人涌入注册。从那时起，注册用户的数量开始猛增，「我们忽然意识到，我们已经创造了一种能够解决许多人甚至没有意识到的主要痛点的产品。」

Linktree 目前允许用户在页面中添加任意数量的按钮，每个按钮上面可以输入介绍的文字，同时指向不同的超链接。

▲ 通过在网页上拖拽和编辑这些按钮，即可完成个人主页创建

比如说，用户只要将 Linktree 链接添加自己的 TikTok 个人主页中，那么粉丝可以通过点击这个链接进入 Linktree 页面，Linktree 上的链接可以将粉丝带到博主的博客、电子商务商店、Instagram 主页、YouTube 频道、个人作品网站、甚至某一篇文章等等。Linktree 省去了粉丝查找任何东西的步骤，提高了向其他平台转化粉丝的效率。

▲ NBA 球队洛杉矶快船队的 Linktree 主页，粉丝可以点击不同的按钮来观看纪录片、进入其网店、以及进入快船的各个社交平台主页等等

如果用户在不同的社交媒体主页上都放置了一个 Linktree 链接，那么粉丝只需单击一下按钮就可以在不同平台之间转换，让「割裂」的不同社交媒体平台形成了一个闭环。

说白了，Linktree 相当于一个极其简易、可定制化的移动时代的个人官网。—— 就像 WordPress 基于 PC 时代一样。只不过 Linktree 这种服务完全不需要自己写代码，只需要把需要编辑些文字和拖拽模块就可以了。创建一个个人主页只需要几秒钟的时间。

Linktree 这样的服务受到了很多名人和商业品牌的推崇，而且推出了升级版，升级版每月 6 美元，可以在页面上嵌入视频，更新不同的皮肤主题，以及具备数据分析功能等等。

歌手 Selena Gomez 就是升级版用户，她不仅通过 Linktree 链接到她的最新歌曲和视频，还链接到她的个人化妆品品牌网店以及有关她发起的非营利性或活动的文章。

▲ Linktree 和其他类似的平台目前都上线了不同主题，允许用户自定义页面的视觉呈现

这样，Selena Gomez 只要维护 Linktree 上的链接的更新，就相当于维护好了个人的品牌官网。

有大量的用户已经转化为了付费用户。「这非常令人兴奋。它验证了我们已经构建了人们可以支付足够价值的产品，并且我们拥有一个可扩展的强大平台。」

Alex 表示，最初，Linktree 只是一个链接工具，但看似简单的设计现在已经成为人们在互联网上的身份象征。

Linktree 的投资方 Coatue Management 的负责人 Dan Rose 说： 「身份一直是互联网的关键但难以捉摸的特征。Linktree 建立了一个简单的平台，任何人都可以通过链接管理其在线身份。

随着互联网变得越来越分散，品牌、发行商和博主们需要一种新的解决方案来简化内容共享和流动，将其粉丝与整个网络生态系统联系起来，从而最终提高品牌知名度和收入。

从这个角度来看，这个产品也指向了一个很魔幻的事实：在网络上，其实你就是由几个链接构成的。

打破互联网的割裂

除了成为新的网络身份的象征，Linktree 还有什么想象空间？一次社会活动让 Linktree 的团队意识到了自身未被发掘的能量。

2020 年 5 月 25 日，四位美国警察暴力执法致黑人乔治・弗洛伊德死亡。这件事在美国引起了范围巨大的抗议行动。

在抗议活动期间，Linktree 上线了新的功能，允许用户在自己的 Linktree 页面中添加一条横幅，上面写着「立即行动」。当访问者点击这个号召性的按钮时，他们将被带到一个简单的网页中，上面写着如何捐赠和参加种族主义斗争活动的方法。

「当我们在做这件事情的时候，我们亲眼目睹了我们社区令人惊叹的宣传和筹款能力。我们意识到，我们可以接触到更多的人，并支持扩大那些正寻求正义和平等的人们的声音和行动。」Alex 表示。

Linktree 的迅速崛起让投资人 Dan Rose 想起了 Facebook 的早期。「Amazon 和 Facebook 都是从某种简单的产品过渡到更大的产品，并成为了大型经济体。Linktree 也具有这种潜力。」

▲ Linktree 通过无代码的方式，让普通人可以瞬间拥有自己的个人官网

不过，像任何优质产品一样，一旦其市场开始升温，就会有新的竞争者、模仿者加入。Linktree 已经感受到了来自 Beacons，ContactInBio 和 Shorby 等新晋同行的压力。Alex 计划，接下来继续开发更多的可拖拽的功能模块和数据分析等能力。

而且，像 Google 和 Facebook 这样的大型科技公司会经常模仿其他公司的创意，Linktree 如何应对，依旧存在较大的不确定性。为了维护与各大社交平台的关系，Alex 说：「我们一直通过与 Instagram 等平台建立密切的关系，公开分享我们的计划并向他们提供尽可能多的价值来减轻这种风险。」

比如，Linktree 最新一轮融资有包括 Index Ventures 和 Coatue 的参与。这两家投资机构此前参与投资了如今增长最快的两个平台：TikTok 和 Discord。

Linktree 算是一个站在巨人的肩膀上发展起来的业务，它的团队和投资人们也清楚地明白，正是互联网的成熟和平台的成熟，以及彼此的割裂，才使得 Linktree 们成为了一个合理的选择，且极具潜力。

「我们与自己喜爱的品牌和创作者之间互动的方式，已经发生了翻天覆地的变化。我们希望从整体上理解他们并直接与他们建立联系。」Alex 表示，「我们通过各个社交媒体平台了解他们的价值观、慈善事业、动态和促销活动。人们不再需要独立的品牌官网或大型活动来认知一个品牌。」

Index Ventures 合伙人 Danny Rimer 说： 「在一个越来越零散嘈杂的网络世界中，未来，Linktree 将是人们唯一需要的链接或者说数字身份。」