虎牙被抬员工当事人：公司仍拒绝道歉和赔偿，法院已受理案件

4 月 19 日下午消息，虎牙被抬员工当事人发布微博称：本人与虎牙的侵权纠纷案已由广东自由贸易区南沙片区人民法院受理。
其在微博上表示，2020 年 11 月 2 日，虎牙公司 HR 组织 6 名保安以强制暴力行为将我从 13 楼工位经无监控的消防楼梯抬至一楼，导致我全身多处受伤，手机也被虎牙施暴人员砸坏。
事发至今已近半年，期间经过广州番禺区钟村派出所多次调解，虎牙公司仍然拒绝向本人道歉也没有赔偿因其暴力行为本人产生的医药费及财产损失费，甚至连 500 元的医疗检查费都未支付，虎牙谈判代表在派出所称“道歉是不可能的，赔偿方案我们也没有”。
为了追偿这 500 元的检查费，目前也花了近半年的时间委托律师向法院起诉，过程中也对我的身心造成长久的二次伤害。
原文如下：
本人与虎牙的侵权纠纷案已由广东自由贸易区南沙片区人民法院受理。
2020 年 11 月 2 日，虎牙公司 HR 组织 6 名保安以强制暴力行为将我从 13 楼工位经无监控的消防楼梯抬至一楼，导致我全身多处受伤，手机也被虎牙施暴人员砸坏。
事发至今已近半年，期间经过广州番禺区钟村派出所多次调解，虎牙公司仍然拒绝向本人道歉也没有赔偿因其暴力行为本人产生的医药费及财产损失费，甚至连 500 元的医疗检查费都未支付，虎牙谈判代表在派出所称“道歉是不可能的，赔偿方案我们也没有”。
为了追偿这 500 元的检查费，目前也花了近半年的时间委托律师向法院起诉，过程中也对我的身心造成长久的二次伤害。
与资本较量的维权路上属实不易，从虎牙的反应中看到的只有对舆论对压制以及对劳动者的藐视与不屑，更是对法律的挑战。
我很疑惑，到底是什么给了虎牙这样的胆量做出这一系列匪夷所思的行为，还有谁能监管虎牙的行为？
虎牙是真的毫无法律意识？还是虎牙就是毫不畏惧法律？为什么微博声明上说跟我和解了？实际上是对我亮出凶狠獠牙？
“虎”口夺食、“牙”眦必报，也许它想着困难重重我会放弃，它认为财力物力人力以及政府关系等各个方面我都是以卵击石，想让我知难而退，虎牙法务、GR、PR 等都在严阵以待瞄准我这个曾经的同事，以毁了我的前途和人生之力全力压制，它看我能反抗发声到何时。我一定会继续坚持，不会被下作的虎牙逼上绝路！
目前本人已通过法院针对虎牙暴力行为对我造成的人身损害、财产损害、精神损害起诉追偿，希望法院调查事实，给劳动者、被侵权方一个公正的判决。