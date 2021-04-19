虎牙被抬员工当事人：公司仍拒绝道歉和赔偿，法院已受理案件

4 月 19 日下午消息，虎牙被抬员工当事人发布微博称：本人与虎牙的侵权纠纷案已由广东自由贸易区南沙片区人民法院受理。

其在微博上表示，2020 年 11 月 2 日，虎牙公司 HR 组织 6 名保安以强制暴力行为将我从 13 楼工位经无监控的消防楼梯抬至一楼，导致我全身多处受伤，手机也被虎牙施暴人员砸坏。

事发至今已近半年，期间经过广州番禺区钟村派出所多次调解，虎牙公司仍然拒绝向本人道歉也没有赔偿因其暴力行为本人产生的医药费及财产损失费，甚至连 500 元的医疗检查费都未支付，虎牙谈判代表在派出所称“道歉是不可能的，赔偿方案我们也没有”。

为了追偿这 500 元的检查费，目前也花了近半年的时间委托律师向法院起诉，过程中也对我的身心造成长久的二次伤害。

原文如下：