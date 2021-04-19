陶琳回应 “车展女车主车顶维权事件”：对方要求巨额赔偿，特斯拉不可能妥协

IT之家 4 月 19 日消息 今天在 2021 上海车展现场，一位女车主现身特斯拉展台，站到车顶维权，T 恤写有“刹车失灵”字样，并大喊特斯拉刹车失灵，之后被保安强行拖离现场。

IT之家了解到，当日下午，特斯拉官方在微博回应：当事人为此前 2 月发生的河南安阳超速违章事故车主。据界面新闻报道，从上海警方获悉：已介入调查。

据财经网报道，今日下午，特斯拉公司副总裁陶琳在展台接受专访时表示，近期的负面都是她贡献的；我们没有办法妥协，就是一个新产品发展必经的一个过程。我们自己的调研显示，90% 的客户都愿意再次选择特斯拉。

陶琳表示：“最近几次特斯拉事件都和她有关，我们已提出出钱去做车辆的检测，但她不同意，要求巨额赔偿，我们认为她的诉求是不合理的，我们不可能去答应。”

特斯拉官方此前在回应中透露：“该车主通过非常规方式获取证件进入展馆，在展台周围进行直播，露出定制维权 T 恤，并登上车顶大喊。现场工作人员在注意到该行为后多次言语劝解，但车主并未停止相关行为。现场工作人员在与展会主办方协商后，主办方考虑到该行为严重影响展会正常秩序，协调安保及公安执法人员劝离车主。据了解，该车主此前曾因超速违章发生碰撞事故，而后以产品质量为由坚持要求退车。近两月以来我们始终保持与车主积极协商，表示愿意协助完成检测、维修或保险理赔事宜，同时提出多种解决方案，但是由于车主不接受任何形式的第三方检测，并强烈拒绝我们提出的所有方案，所以相关事宜只能持续沟通。接下来，我们还将继续与车主紧密沟通，帮助车主尽快恢复正常用车生活。”