中国移动、华为等启动 5G + 北斗高精度定位路测计划：未来三年覆盖 100 万公里道路

今日，中国移动在上海车展启动 5G + 北斗高精度定位星耀行动路测计划，联合各大车企在全国大范围内开展路测，这标志着 5G + 北斗高精度定位技术将进入大规模实测应用阶段。

5G + 北斗高精度定位星耀行动路测计划由中国移动牵头，联合一汽、东风、上汽、广汽、长城等车企以及博世、华为等产业链合作伙伴发起，将在未来三年内共同完成覆盖全国 100 万公里道路、100 座城市的路测。这是中国移动 5G + 北斗高精定位系统去年 10 月发布后，首次在全国范围内开展覆盖范围最广、场景最丰富的上路测试，进一步将全天候、全天时、全地理的精准时空服务体系深度应用于智能网联、自动驾驶、车路协同等交通领域。

“中国移动一直以来致力于推动汽车行业网联化和智能化发展。”中国移动交通行业拓展部总经理刘坚在发布会上分享道，在 4G 商用之前的 2014 年，中国移动便联合安吉星完率先成了全国范围内 4G 车联网路测，助力车联网迈进 4G 时代； 2019 年 5G 发牌以来，已经建设了超 39 万座 5G 基站和 4400 座北斗差分定位站，构建了全球规模最大的 5G + 北斗高精度定位系统，实现了动态厘米级、静态毫米级的定位能力，推动车联网、自动驾驶、车路协同等技术和应用的演进发展。

位置信息与我们的生产与生活息息相关，日常生活中 80% 的信息都带有空间位置特征，垂直行业对于定位技术和位置服务也呈现出强烈需求。高精度定位技术虽然市场启动较晚，但增长迅猛、前景广阔，预计到 2022 年全球市场规模将达到 400 亿美元，年复合增长率超过 40%。中国移动上海产业研究院积极推动将 5G 技术应用于定位领域，并以之赋能智慧交通等产业。

发布会上，“中国移动 - 中国一汽”5G 创新联合实验室正式揭牌。实验室将发挥中国移动和中国一汽各自在 5G、高精度定位以及汽车研发、生产制造等方面的优势，突破关键技术，输出产业研究成果，实践各项前沿应用，推动通信业与汽车制造业的深度融合发展。

中国移动还联合一汽、上汽、广汽等车企以及行业合作伙伴挖掘 5G 车联网行业需求，统一技术标准，共同发布了《5G 车联网技术与测试白皮书》。中国移动上海产业研究院、上海公司、湖北公司以及河北公司分别与上汽中海庭、上汽集团、东风悦享、长城汽车客户签署合作协议。

路测计划的启动将是“万里长征第一步”，5G 与北斗高精度定位技术的深度融合将对智能网联、自动驾驶等交通行业应用产生深远影响。中国移动表示，未来将进一步携手车企及行业合作伙伴，推动 5G、北斗在交通行业的推广应用。