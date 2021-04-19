Peloton 跑步机曝儿童致死安全隐患，美股开盘跌 6%

北京时间 4 月 19 日晚间消息，据报道，美国健身器材公司 Peloton 股价在今日盘前交易中一度下跌 5.7%，美股开盘后跌 6%，截至发稿跌 6.48% 报 108 美元。在此之前，Peloton 跑步机被曝存在安全隐患。

美国消费者产品安全委员会（CPSC）上周六提醒消费者，称 Peloton 的 Tread + 跑步机存在安全问题。CPSC 在一份声明中称，该款跑步机有对儿童造成严重擦伤、骨折和死亡的风险，儿童消费者应该立即停止使用该产品。目前已知晓 39 起事故，其中一人死亡。

对此，Peloton 在一份声明中称，该公司对 CPSC 的警告感到“担忧”，因为其说法不准确，具有误导性。Peloton 强调，只要遵守所有警告和安全说明，就没有理由停止使用 Tread+。

对于该事件，摩根大通分析师道格・安穆斯（Doug Anmuth）重申其对 Peloton 股票的“增持”评级。安穆斯称，Peloton 股价因 CPSC 的警告而下滑，投资者应借机买入。

安穆斯在一份研究报告中称：“Peloton 强调，只要遵守警告和安全说明，Tread + 就是安全的。Peloton 既不会停止销售，也不会召回。”