19.98 万元，零跑 C11 性能版登陆上海车展：搭载自研油冷电驱、“凌芯 01”，百公里加速 ≤4.8 秒

2021 年 4 月 19 日，零跑科技于上海车展推出“全球实力中场 SUV”零跑 C11 的全新版本 —— 零跑 C11 性能版。C11 性能版搭载 2 台零跑自研“盘古”油冷电驱，车身尺寸 4750×1905×1650mm，拥有 2930mm 超长轴距，NEDC 续航里程为 550km，百公里加速≤4.8 秒，媲美性能跑车。

目前，C11 性能版预售通道已经开启，用户可通过零跑 App、零跑汽车官网、零跑汽车小程序进行预订。零跑 C11 的市场指导价分别为：豪华版 15.98 万元、尊享版 17.98 万元、性能版 19.98 万元，4 月份可享受 2 万订金抵扣 3.4 万购车款的优惠。其已于今年第一季度完成 OTS 整车（工装车）下线，量产工作正在顺利推进中，豪华版和尊享版会在今年第四季度交付。

零跑 C11 在产品层面全面对标 Model Y，拥有“双客厅”智能座舱、智能驾驶、豪华驾控、豪华享受等特点，在智能化与便利性上领先同级的燃油、纯电型产品。

在 C11 性能版上，零跑首次启用“盘古”油冷电驱。盘古油冷电驱是业界首款可变架构电驱动力总成，可一体化满足整车布置对动力总成平置和倾斜的需求。首发电驱总成功率 200kW，重量 85kg，NEDC 效率 88.5%，噪声 78 分贝，寿命达 100 万公里，平台化兼容 100-300KW，综合性能处于行业领先水平。

同时，零跑 C11 性能版还率先搭载两颗零跑全自研智能驾驶芯片 ——“凌芯 01”。“凌芯 01”是具有完全自主知识产权的车规级智能驾驶芯片，由零跑科技携手国内顶尖芯片企业耗时 3 年联合开发而成，打破了“卡脖子”的风险。零跑 C11 同步搭载全国产化自动驾驶系统，通过两颗“凌芯 01”配合 28 个高精感知硬件，可实现 22 项智能驾驶辅助功能，交付时即拥有 Leap Pilot 2.0 版所有功能，后续将通过 OTA 实现 Leap Pilot 3.0 版相关功能。

零跑 C11 目前正在进行各项验证测试。接下来将举行高温适应性测试、第二轮耐久可靠性测试等，种种测试有条不紊进行中。零跑还将邀请“首席批评官”参与 C11 的部分测试工作，近距离检验 C11 的可靠性。