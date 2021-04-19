专访特斯拉陶琳：做再多营销，也不如给消费者颠覆性的产品

4 月 19 日，第十九届上海国际车展在上海国家会展中心开幕，网易科技专访了特斯拉全球副总裁陶琳，就近期互联网造车热点，以及特斯拉的本土化进展等问题展开了探讨，展望未来，汽车产业终极的比拼到底是什么？她也在访谈中给出了答案。

陶琳表示，近年车展最大的变化就是新能源车越来越多了，更多的厂商全面拥抱智能化，“这是好事儿，我们并不觉得这是压力，特斯拉的压力更多来自于自己，越多的企业进来说明大家认可这件事，对消费者也是正向的引导。”

谈及市场变化，她进一步分析道，我们对自己的产品有非常足够的信心，试驾“路转粉”的概率非常高，没有接触过纯电动车的人，抱着将信将疑的态度走进门店，最终购买产品的概率极高。

“根据一份调查问卷，我们发现特斯拉的用户画像也在不断变化，起初以男性为主，现在年轻女性群里越来越庞大，年龄以 35 岁居多，而且还有很多 70 岁以上的老人，特斯拉操作简单，他们把开特斯拉当成是融入科技生活的一种标志。”陶琳在采访中谈到。

对于火热的自动驾驶概念，陶琳表示确实车展都快成“自动驾驶系统”展了，这是行业趋势，意味着之后不可能摆脱智能系统谈一辆车。

那特斯拉是否有来自竞争的压力？什么技术路线才是好的？陶琳告诉网易科技，自动驾驶比的是用户体验，而不是谁家有多少传感器和雷达，实际感受才是最重要的。“我们在上海也建有自动驾驶研发团队，未来还会投入更多的精力，包括适用于城市的辅助驾驶。”

针对负面报道，陶琳指出，就我们目前的保有量来看，绝大多数消费者对我们的产品是非常满意的，只是满意的消费者不会天天跳出来和媒体说，而实际上车主介绍购买的比例也在不断提升。“我们认为做再多的营销也不如给消费者颠覆性的产品。”

关于用户颇为关注的上海工厂产能问题，她透露 4 月份正在做产能大幅提升的准备工作，短期内因为调整产能会有所下降，需要对生产设备进行升级，调整结束之后产能就会进入高速生产的阶段。

全球新能源汽车市场风起云涌，特斯拉如何在提升产能的同时保持竞争力？陶琳给出的答案是“一把手（马斯克）的深度认知能力”，而产品力是其中最好的体现。