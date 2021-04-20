“国产显卡”可能是市场上的最大惊喜

看着现在价格飞涨的游戏显卡，大家估计都对虚拟币还有矿工们恨得牙痒痒。本来英伟达推出了性能给力的 RTX 30 系显卡，而且价格对比上一代还便宜了不少，接下来本该是玩家们的狂欢，结果最后却变成了矿工们的狂欢。

不少人都期待着矿难的到来，让显卡回归正常价格，另一方面则寄希望于英伟达对游戏显卡的算力进行限制，大多数网友都认为这是目前仅有的两条道路。不过，也有网友在幻想，是否有可能存在第三条路呢？比如，国产显卡？

在和网友讨论了一下后，小雷找了一下国产显卡的信息，没想到确实有所发现，而且性能并不算差，在某些方面已经达到了英伟达 2017 年末至 2018 年初的高端显卡水平，难道说真的有戏？

你所不知道的国产显卡厂商们

电脑最核心的三个硬件是什么？大多数人应该都能够脱口而出：CPU、GPU、主板。其中 CPU 和主板都有了对应的国产产品，比如不少人都知道的龙芯和兆芯，在国产处理器领域就有着十分不错的表现，不过个人用途的 CPU 还是能十分轻松买到的，所以在政府部门之外的普通消费市场，龙芯和兆芯也是没什么存在感。

不过，龙芯和兆芯大家好歹还听说过，GPU 呢？游戏玩家最关心的显卡呢？大家也许已经发现，在国产处理器屡屡上头条的时候，国产显卡却基本上没有什么讨论的热度。但是，如果有朋友仔细翻看过美国的制裁名单，那么还是能看到英伟达等公司的一些产品位列其中，不过主要是先进的计算卡而非我们日常所使用的游戏显卡。

如果不是因为这次显卡价格暴涨，估计小雷也不会想到去了解国产显卡的进度，也就不会知道原来还有公司在默默地研发相关产品。从目前了解到的情况来看，国内研发 GPU 产品的主要有景嘉微、兆芯、中船重工、航锦科技、芯动科技等公司，看起来似乎不少？

实际上，熟悉国内芯片公司的朋友，估计很快就发现了其中的端倪，这几家公司基本上都有着一定的背景。其中景嘉微原本的工作是生产雷达 GPU 芯片，后来逐渐扩展业务，并且研发出了景嘉微 JM9231 等性能不错的产品，只不过因为本身就是有背景的公司，所以我们基本上没有看过和听说过他们的产品。

至于其余几家公司，兆芯在 2020 年宣布将推出功耗达 70W 的独立 GPU，采用的是台积电 28nm 工艺，在性能上似乎能够达到 GTX 750Ti 的水平。但是在实际的测试中因为驱动兼容等问题，在 Dota 2 的测试中仅得到 17fps 的成绩，与之对比的 i5-7400 核显 UHD 630 则是达到了 85fps，基本上就是一张单纯的亮机卡而已。

中船重工，虽然看起来是做船舶重工的，实际上其下辖的众多研究所中不少都有涉及微电子行业和芯片行业。其中披露出来的最新 GPU 架构图显示在性能上已经逼近 RX 570、GTX 1060 等中高端显卡，成功流片的产品性能已经接近 GTX 1050Ti，看起来似乎有戏？别急，我们再看看其它几家公司。

剩下的航锦科技、芯动科技，其中的航锦科技并未透露芯片具体性能，仅表示足以满足日常办公和一般的娱乐需求，不过它和景嘉微一样，产品主要服务于航天航空领域，在消费领域也是见不到踪影的。

最后则是芯动科技，实际上这家公司在芯片设计上可能是目前国内公司中最领先的，已经拥有了 5nm GPU 芯片的设计能力，并且是国内目前唯一攻克了 GDDR6 高带宽显存技术的公司。此外，芯动科技在多个核心领域都拥有独立专利并且与中芯国际深度绑定，只不过旗下产品基本不涉及桌面 GPU，而是以计算卡为主。

以上，就是国内主要的 GPU 研发公司的产品及现状，看来虽然名声不显，但是国内的 GPU 领域却有着百花齐放的感觉。但是，除了兆芯、景嘉微透露过有推出商用显卡的风声外，其余几家公司的显卡却基本上是神龙见首不见尾。

个人消费级产品基本为零

在看完这些信息后，小雷基本上是弄清了国产显卡的现状 —— 以计算卡及低端图形卡为主，基本没有考虑消费级个人市场。所以，不是国产显卡不拿出来卖，而是就算拿出来卖了，估计玩家们也看不上。

实际上，前面提到的公司中，景嘉微、芯动科技等公司的产品，在某些方面的性能上其实有着不错的表现。比如景嘉微 JM9231 在某些方面已经能够媲美英伟达 2017 年末至 2018 年初的高端显卡，在一些媒体的宣传中更是将其与 GTX 1080 对比，似乎就代表着国产显卡的未来与希望。

GTX 1080 作为英伟达 2018 年初的起家显卡，除了不支持光追功能之外，性能在今天也能够满足绝大多数游戏的高特效流畅运行要求。如果景嘉微 JM9231 能够拥有接近 GTX 1080 的性能，足以满足国内大多数游戏玩家的需要。

但是，就像前面提到的，景嘉微原本是一家军工企业，旗下产品更是以计算卡为主。实际上，如果单论浮点性能等参数，景嘉微 JM9231 确实媲美 GTX 1080，但是在玩家们所关心的游戏性能方面，表现可能还不如龙芯中的 GPU。

真的这么惨？就是这么惨。

不仅仅是景嘉微，其余公司的 GPU 在游戏性能方面也是基本不够看的。因为对于国内的 GPU 公司来说，研发个人消费级显卡实际上是一件吃力不讨好的事情。首先个人消费级显卡并没有被禁运，玩家实际上是可以轻松买到目前最先进的消费级显卡的，比如 RTX 3090，只要有钱任何一个人都能买到这款显卡。

换句话说，虽然游戏玩家在网上的声音不小，但是站在国家层面来说，个人娱乐方面的优先级并不高，而在人工智能、图形计算等方面所需要用到的高性能计算卡才是重中之重。即使诸如景嘉微、兆芯等公司在个人消费级产品上有所进展，更多的也仅仅是为了解决从无到有的问题，至于性能如何并不在这些公司的关心范围内，或者说暂时还没办法关心这方面的事情。

看到这里，也许不少网友和小雷一样感到失望，毕竟从现在的情况看来，国产显卡至少在未来的几年里不太可能会在个人消费领域有所突破。但是，小雷仔细一想似乎也不用太过于悲观，至少说明国内在相关领域的技术积累并非为 0，即使现在我们用不到，未来也总有一天会见到真正的消费级显卡诞生。

结语

现在看来，与其等待国产显卡破局，不如等矿难或者英伟达、AMD 等公司出手要更实际些。不过，其中有一家中国公司或许也能给我们带来一些曙光，那就是前文提到的研发水平最高的芯动科技。该公司的主打产品之一就是 ETH 矿机，而且基于自主研发的芯片所设计，如果供应充足，或许可以很大程度上缓解游戏显卡短缺的问题。

问题就在于“供应充足”上，由于新冠疫情的影响导致个人 PC 需求量大幅度上升，英伟达、AMD 等公司都增加了芯片的生产订单，结果导致 ETH 矿机所使用的先进制程产能严重不足。

所以，芯动科技的 ETH 矿机一直都处于缺货状态中，根本无法满足矿工们的需求。归根结底，最大的问题还是全球普遍性的芯片产能不足，如果产能可以得到满足，那么显卡的高价问题就能够得到缓解。