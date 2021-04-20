IBM 第一季度营收 177 亿美元，净利润同比下降 19%

北京时间 4 月 20 日凌晨消息，IBM 今天发布了 2021 财年第一季度财报。报告显示，IBM 第一季度营收为 177.30 亿美元，比去年同期的 175.71 亿美元增长 1%，不计入已剥离业务和汇率变动的影响为同比下降 2%；净利润为 9.55 亿美元，比去年同期的 11.75 亿美元下降 19%；来自于持续运营业务的利润为 9.56 亿美元，比去年同期的 11.76 亿美元下降 19%。

IBM 第一季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价大幅上涨近 5%。

主要业绩：

在截至 2021 年 3 月 31 日的这一财季，IBM 的净利润为 9.75 亿美元，相比之下去年同期为 11.75 亿美元。IBM 第一季度来自于持续运营业务的利润为 9.56 亿美元，比去年同期的 11.76 亿美元下降 19%；每股摊薄收益为 1.06 美元，比去年同期的 1.31 美元下降 19%。IBM 第一季度来自于非持续运营业务的亏损为 100 万美元，相比之下去年同期来自于非持续运营业务的亏损同样为 100 万美元。

不按照美国通用会计准则，IBM 第一季度来自于持续运营业务的运营净利润为 16 亿美元，比去年同期下降 3%；来自于持续运营业务的运营每股摊薄收益为 1.77 美元，比去年同期下降 4%，但这一业绩仍旧超出分析师此前预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，12 名分析师此前平均预期 IBM 第一季度每股收益将达 1.63 美元。

IBM 第一季度营收为 177.30 亿美元，比去年同期的 175.71 亿美元增长 1%，不计入已剥离业务和汇率变动的影响为同比下降 2%，这一业绩也超出分析师此前预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，10 名分析师此前平均预期 IBM 第一季度营收将达 173.4 亿美元。

IBM 第一季度毛利润为 82.04 亿美元，高于去年同期的 79.22 亿美元。

IBM 第一季度来自于持续运营业务的总毛利润率为 46.3%，与去年同期的 45.1% 相比上升了 1.2 个百分点。不按照美国通用会计准则，IBM 第一季度来自于持续运营业务的总毛利润率为 47.3%，与去年同期的 46.2% 相比上升了 1.1 个百分点。

成本和支出：

IBM 第一季度来自于持续运营业务的总支出及其他收入为 72.99 亿美元，相比之下去年同期为 79.72 亿美元。其中，销售、总务和行政支出为 51.74 亿美元，相比之下去年同期为 59.55 亿美元；研发和工程支出为 16.30 亿美元，相比之下去年同期为 16.25 亿美元；知识产权和海关开发收入为 1.47 亿美元，相比之下去年同期为 1.16 亿美元；其他支出为 3.62 亿美元，相比之下去年同期的其他收入为 1.82 亿美元；利息支出为 2.80 亿美元，相比之下去年同期为 3.26 亿美元。

各部门业绩数据：

2021 财年第一季度，IBM 云和认知软件部门的总营收为 54.37 亿美元，与去年同期的 52.38 亿美元相比增长 3.8%，不计入汇率变动的影响为同比增长 0.8%。云和数据平台在第一季度中同比增长 13%，不计入汇率变动的影响为同比增长 10%，其中增速最快的是混合云平台和 Cloud Pak 业务。认知应用业务同比增长 1%，不计入汇率变动的影响为同比增长 2%；交易处理平台业务同比下降 12%，不计入汇率变动的影响为同比下降 15%；云营收同比增长 38%，不计入汇率变动的影响为同比增长 34%。云和认知软件部门第一季度的毛利率为 76.0%，相比之下去年同期为 75.4%。

IBM 全球商业服务部门第一季度的总营收为 42.34 亿美元，与去年同期的 41.36 亿美元相比增长 2.4%，不计入汇率变动的影响为同比下降 1.4%，顾问和全球处理服务服务增长，但应用管理业务的营收下降。云营收同比增长 3%，不计入汇率变动的影响为同比增长 28%。全球商业服务部门第一季度的毛利率为 28.2%，相比之下去年同期为 27.2%。

IBM 第一季度科技服务部门的总营收为 63.70 亿美元，与去年同期的 64.67 亿美元相比下降 1.5%，不计入汇率变动的影响为同比下降 5.3%。基础设施和云服务以及技术支持服务的营收下降。云营收同比增长 6%，不计入汇率变动的影响为同比增长 2%。科技服务部门第一季度的毛利率为 34.5%，相比之下去年同期为 34.0%。

IBM 第一季度系统部门（包括系统硬件和操作系统软件业务）的总营收为 14.27 亿美元，与去年同期的 13.68 亿美元相比增长 4.3%，不计入汇率变动的影响为同比增长 2.2%，主要由于 IBM Z 业务增长，但电力和存储系统业务下降，操作系统软件业务也有所下降。云营收同比增长 23%，不计入汇率变动的影响为同比增长 21%。系统部门第一季度的毛利率为 54.5%，相比之下去年同期为 50.2%。

IBM 第一季度全球融资部门（包括融资和二手设备销售）的总营收为 2.40 亿美元，与去年同期的 2.99 亿美元相比下降 20%，不计入汇率变动的影响为同比下降 21.9%，主要由于融资额和应收账款销售下降。全球融资部门第一季度的毛利率为 31.9%，相比之下去年同期为 40.7%。

IBM 第一季度来自于其他部门的营收为 2300 万美元，相比之下去年同期为 6200 万美元。

其他财务信息：

IBM 第一季度来自于运营活动的净现金为 49 亿美元，不计入全球融资部门的应收账款为 21 亿美元。IBM 第一季度自由现金流为 15 亿美元，其中包括该公司在 2020 年第四季度启动的结构性行动所带来的 6 亿美元现金影响，以及与剥离托管基础设施服务业务相关的交易成本；不计入这些现金影响，IBM 第一季度的调整后自由现金流为 22 亿美元。在第一季度中，IBM 通过派发股息的形式向股东返还了 15 亿美元现金。

过去 12 个月，IBM 来自于运营活动的净现金为 186 亿美元。过去 12 个月，IBM 的自由现金流为 110 亿美元，不计入上述现金影响的调整后自由现金流为 116 亿美元。

截至 2021 年第一季度末，IBM 持有 113 亿美元现金（其中包括有价证券），与 2020 年底相比减少了 30 亿美元；债务总额为 564 亿美元（其中全球融资部门的债务为 183 亿美元），与 2020 年第四季度相比减少了 51 亿美元，自完成对红帽公司（Red Hat）的收购交易以来减少了 166 亿美元。

业绩展望：

IBM 预计，基于 2021 年 4 月中旬的汇率，该公司 2021 财年全年的营收将可实现增长。据 IBM 此前公布的财报显示，在整个 2020 财年，该公司的营收为 736.20 亿美元。据雅虎财经网站提供的数据显示，17 名分析师平均预期 IBM 2021 财年的营收将达 704.4 亿美元。

IBM 还预计，2021 财年该公司的调整后现金流将达 110 亿美元，其中除去了该公司在 2020 年第四季度启动的结构性行动所将带来的大约 30 亿美元的现金影响，以及与剥离托管基础设施服务业务相关的交易成本。

股价反应：

当日，IBM 股价在纽约证券交易所常规交易中下跌 0.66 美元，报收于 132.93 美元，跌幅为 0.49%。在随后截至美国东部时间 19 日下午 4 点 10 分（北京时间 20 日凌晨 4 点 10 分）的盘后交易中，IBM 股价上涨 6.57 美元，至 139.50 美元，涨幅为 4.94%。过去 52 周，IBM 最高价为 137.07 美元，最低价为 10.592 美元。