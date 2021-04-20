微信安卓 8.0.3 新版体验：群聊 “@所有人”、横幅版 “群公告”、朋友圈 30 秒短视频

自打进入 2021 年之后，微信的新版本几乎都是从 iOS 版开始。无论是最初的全屏动态表情，还是后来的浮窗大变脸、个人状态、桌面快捷菜单等，苹果的小伙伴可谓占尽了先机。近日微信开始大规模测试安卓版微信 8.0.3，虽然依旧排在了 iOS 版之后，但变化却十分值得一看！

看到变化了吧！别急，咱们细细聊

1. 群聊“@所有人”

一直以来，微信都没有加入“@所有人”功能，传统方法是借助“群公告”实现，操作起来十分麻烦。新版中，我们终于可以在输入框中敲打“@”，来直接“@所有人”了。实际效果和 QQ 类似，无论对方是否设置了群免打扰，都可以正常收到提醒。不过和 QQ 一样，这项功能也只有群主才能使用。

群聊终于可以“@所有人”

2. 下拉面板

下拉面板已经改版过 N 次，此次同样是在易用性方面做了提升。最醒目的就是搜索栏了，旧版搜索按钮相信大家早已经用腻，这次新版拿出了搜索栏慰问大家。此外如果小程序过多，旧版的方案是在窗口右上角显示一个“…”，而新版则变成了更直白的“更多”。此外先前出现在页面中间的提示文字，这一次也从新版中消失了。

下拉面板对比

3. 横幅版“群公告”

群公告加入了横幅样式，相比之前算是醒目了不少。发布方法和之前一样，点击右上角的“…”，再选择“群公告”，然后输入公告文字即可。除了新增加的顶部横幅外，公告文字依旧会出现在聊天页面里，同时也可以强制 @所有人，以及一键转为群待办。不过新版公告还是不支持多公告功能，发布新公告前依旧要将老公告删除。

新增加的横幅版群公告

4. 终于可以发 30 秒短视频了

新版朋友圈终于不再有 15 秒限制，而是放宽到 30 秒以内的短视频。拍摄过程中，可以明显感觉到进度条比以前更慢了，这让视频创作变得更加游刃有余。截至发稿时，之前的 8.0.2 版也已经可以发布 30 秒短视频，估计是微信在服务器端做出的调整。

朋友圈支持 30 秒短视频

5. 朋友状态查询

朋友状态是先前 8.0 版增加的一项功能，大家也算玩了个不亦乐乎。新版在状态图标右侧又增加一个小图标，点击可以一站查看所有好友的状态显示。由于微信状态只有 24 小时有效期，因此不用担心这个列表会被撑爆。闲得无聊时看看同样闲得无聊的 TA 们，也算是时下玩微信的一个新姿势了。

新增朋友状态查询

6. 朋友圈地理位置集合

如果哪位好友在朋友圈里加入地理位置，那么点击后即可跳转到与之相关的视频号页面。和 30 秒短视频一样，这项功能同样也是在服务器端增加，因此目前所有版本均可使用。

朋友圈地理位置集合

7. 新增“直播任务”

如果你已经有了一个视频号，那么在视频号设置面板下，就能看到新增加的“直播任务”选项。直播任务是微信平台的一项主播扶持计划，说白了就是当主播完成规定的直播任务后，平台将给予更多热度（x5%）与额外奖励（x12%）。之前我们也提到过，视频号和直播将成为微信未来的主要发展方向，而这种可以增加平台热度与滞留度的手段，自然也就在情理之中了。

直播任务

写在最后

总体来说，新版的这几处改变还是比较给力的，特别是“@所有人”基本上满足了所有人对于这项功能的需求。此外朋友圈 30 秒短视频也算新版的一大看点，至少在节奏上开始跟得上时代潮流了。此外还有消息称，微信正在小规模测试公众号的“留言盖楼”功能，据称该功能类似于现行网页里的评论与跟帖，可以提高公众号的趣味与活跃度。不过目前有关该功能的介绍还比较有限，这里就不多做介绍了。

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