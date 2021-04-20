美股收跌，哔哩哔哩涨逾 2%，特斯拉遭撞车、比特币大跌双重打压

北京时间 4 月 20 日消息，上周五美股创新高后市场情绪谨慎，今天美股收跌，纳指跌幅更是接近 1%。截至收盘，道指跌 123.04 点，跌幅为 0.36%，报收 34077.63 点；标普 500 指数跌 22.21 点，跌幅为 0.53%，报收 4163.26 点；纳指跌 137.58 点，跌幅为 0.98%，报收 13914.77 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

▲美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

▲中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲下跌的其他中概股

▲阿里巴巴目标股价遭下调，仍维持“买进”评级

投资公司 Truist 分析师尤赛夫・史考利（Youssef Squali）发表投资报告，将阿里巴巴目标股价从 330 美元下调至 315 美元，但在阿里巴巴下月公布第四季度财报之前，仍维持对其股票的“买进”（Buy）评级。

史考利表示，阿里巴巴的营收表现可能会反映出中国经济改善带来的强劲消费需求，但其盈利能力可能会受到新增长计划支出增加的影响，尤其是在二三线城市以及网络普及率较低的地区开展包括食品 / 杂货在内的业务。

今天常规交易中，阿里巴巴股价下跌 3.91 美元，跌幅为 1.64%，报收于 234.78 美元，盘中一度探底 232.82 美元。

▲携程登陆港交所，拉升美股上涨 1.37%

携程 4 月 19 日正式登陆港交所，最终发售价锁定在每股 268 港元，共计发行 31635600 股普通股。不计其他因素，携程此次上市的募资净额至少为 83 亿港元。携程上市首日股价高开 4.85%，截至收盘价 280.2 港元，涨幅 4.55%，市值超 1700 亿港元。

携程 CEO 孙洁接受记者采访时表示，本次募集资金的主要用途是强化一站式服务业务。

携程最新财报显示，2020 年销售额为 3950 亿元，全年净营业收入为 183 亿元。不计股权费用报酬，携程 2020 年第四季度的营业利润率为 10%。2020 年第四季度，携程的净营业收入为 50 亿元，归属携程股东的净利润为 10 亿元，毛利率为 82%。

常规交易中携程股价上涨 0.5 美元，涨幅为 1.37%，报收于 37.01 美元，盘中一度摸高 37.55 美元。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲下跌的其他国外科技股

▲撞车、比特币大跌双重打压下特斯拉跌 3.4%

美国国家公路交通安全管理局星期一表示，周末造成人员伤亡的特斯拉汽车交通事故后，它已“即刻”展开调查，使得它仍在调查中的特斯拉交通事故上升至 24 起。

消息称，这起交通事故造成两人死亡，但司机位置上没有人，调查的重点是，事故前，特斯拉汽车的自动驾驶系统是否被启用。

美国国家运输安全委员会也表示，已经派遣两名调查人员前往调查这起交通事故，重点是调查车辆运行状态和撞车后的起火。

常规交易中特斯拉股价下跌 25.15 美元，跌幅为 3.4%，报收于 714.63 美元，盘中一度探底 691.85 美元。除撞车事故外，比特币价格大跌也是特斯拉股价下跌的一个原因。

▲亚马逊要发射卫星，没有与 CEO 旗下火箭公司合作

亚马逊星期一发表博文称，已与联合发射联盟签订协议，利用后者的 Atlas V 火箭发射 9 次卫星。亚马逊计划投资 100 亿美元，开发被称作 Project Kuiper 的卫星互联网项目。Project Kuiper 部门员工超过 500 人。

亚马逊称，“发射如此大量卫星不是件小事，要完成卫星部署计划，我们需要与多家合作伙伴合作，进行多次发射活动。”

Atlas V 火箭也被美国国家航空航天局用来执行航天任务。联合发射联盟将在位于佛罗里达州的卡纳维拉尔角空军基地 41 号发射台为亚马逊发射火箭。

亚马逊 CEO 杰夫・贝佐斯 (Jeff Bezos) 旗下蓝色起源也在开发火箭。

常规交易中亚马逊下跌 27.43 美元，跌幅为 0.81%，报收于 3372.01 美元。